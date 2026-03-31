Dónde comer buen pescado en Madrid: “Me encanta este restaurante de toda la vida, con producto de calidad y buen servicio”

Rape a la brasa en el restaurante Casa Julián de Tolosa (Instagram / @casajuliandetolosa)

Puede que Madrid sea el centro geográfico de la península ibérica, pero alberga la segunda lonja de pescado más grande del mundo. Hablamos del Mercado Central de Pescados, en Mercamadrid, un enclave que poco tiene que ver con un puerto al uso, y que demuestra la excelente conexión logística que Madrid posee con nuestras costas. Es por ello que en los restaurantes de la capital se puede comer un excelente producto del mar, casi tan fresco como el que comeríamos con la brisa salada en la cara.

Hay lugares donde comerlo a la parrilla, a la sal o al horno, a la plancha, ahumado, frito, a las brasas, marinado, rebozado, al pil pil... Tantas formas de disfrutar de este manjar como cocineros trajinan en los fogones madrileños. Para saber dónde comer el mejor pescado de todos, por materia prima y por trato, acudimos a uno de los nuevos templos del mar en Madrid para escuchar las recomendaciones de sus expertos.

Nos las da Raúl Chiritescu, jefe de sala y sumiller del restaurante Aleteo, la recién estrenada propuesta del Grupo Rocacho centrada en pescados y mariscos. Estos son sus restaurantes favoritos de la capital para comer pescado en todas sus formas, cocciones, orígenes y precios.

Tragaluz para el día a día

Restaurante Tragaluz, en Madrid (Instagram / @tragaluzmadrid)

Para pasar un buen rato y comer bien, el jefe de sala de Aleteo tiene clara su primera recomendación: Tragaluz. El restaurante italiano del Grupo Tragaluz es un lugar de lo más especial, un espacio con una identidad única que hace honor a los sabores del Mediterráneo desde el interior del barrio de Salamanca.

Aquí, el pescado se integra en platos de inspiración internacional como los Paccheri con salmonetes, tomatitos y ajetes, la Vieira con puré de tupinambur y ‘nduja, el Carpaccio de atún o el Crudo de pez limón al aceite de oliva virgen. Más allá de la cocina, llama la atención su espacio, en un invernadero acristalado con un atractivo interiorismo de diseño. “Ambiente muy bueno, buena comida, muy informal pero muy divertido”, define Raúl este espacio, que además ofrece DJ las noches de miércoles a sábado.

Un clásico de la brasa

Mikel Gorrochategui, del asador Casa Julián de Tolosa (Instagram / @casajuliandetolosa)

Como Rocacho, Casa Julián de Tolosa es un consolidado templo de la carne. Pero pocos caen en la cuenta de que en este asador vasco, inaugurado en 1954 por Julián Rivas, también se puede comer un estupendo pescado. El cocinero Mikel Gorrotxategi dirige ahora las brasas en esta casa, que tiene ya dos locales en la capital: el primero y original en la Cava Baja y otro en la calle Ibiza.

“Julián de Tolosa es un sitio que me encanta”, reconoce Raúl. “Hace poco estuve ahí, además. Calidad de toda la vida y buen servicio”, dice sobre ellos el jefe de sala, recomendándonos dar una oportunidad a este templo carnívoro también en el apartado del mar.

En lo que a pescados se refiere, una de sus grandes especialidades de Julián Tolosa es el rape a la parrilla, cocinado al estilo Orio: primero lo doran en la brasa, después le dan un golpe de horno y, por último, lo acompañan con un refrito de ajo, perejil y vinagre balsámico. El otro gran rey del mar en esta casa es la merluza de Burela rebozada, otro gran clásico en este asador.

Una novedad imperdible

Salón del restaurante Aleteo (Cedida)

Como novedad, el jefe de sala del grupo Rocacho no puede evitar hacer una autorrecomendación. Estratégicamente ubicado en la confluencia de María de Molina con el Paseo de la Castellana, Aleteo es toda una oda a la materia prima de primer orden, así como al trabajo de sala, que cuidan al milímetro. Tienen cocina de horario ininterrumpido y abren todos los días de la semana, lo que hace de este espacio un lugar de encuentro para quienes busquen darse un homenaje con sabor a mar.

Ya a simple vista, los clientes pueden observar las piezas que se exhiben en sus vitrinas, las mismas que luego aparecerán en sus platos. Rodaballos, corvinas, merluzas, pixin o lenguados, así como mariscos vivos que yacen en su pecera central, tratada diariamente para que la cigala de Marín, el bogavante nacional y las langostas se mantengan como en su hábitat natural.

Los pescados del día, legados todos ellos de parte de Pescados Madrid, pasan por la brasa de carbón y los mariscos se pueden degustar cocidos, a la brasa o en forma de arroz. Además de esta serie de principales, el restaurante ofrece entrantes, postres y una bodega de más de 200 referencias, entre tintos, blancos, rosados y espumosos.

Para una ocasión especial, Desde 1911

Plato de Desde 1911

Para celebrar una ocasión especial —realmente especial—, Raúl nos aconseja uno de los más exclusivos templos del pescado que tiene la ciudad de Madrid. “Para un día especial, yo diría Desde 1911. Productazo, ya conoce todo el mundo lo que hace esta gente. Y es muy interesante, no falla nunca”, asegura el sumiller sobre el restaurante liderado por el chef Diego Murciego.

Desde 1911 es el homenaje que Pescaderías Coruñesas ha querido hacer a los más de cien años de historia de su empresa familiar. Un restaurante que nació de la búsqueda de la excelencia y en el profundo respeto hacia el mar, y también hacia las generaciones de pescaderos que consiguieron que Madrid se convirtiese en la capital del pescado y marisco fresco en España.

Ubicado en la calle Vivero, el restaurante se esconde dentro de una antigua nave industrial que en su día funcionó como taller de bombas de bobinas eléctricas. Cada día, su menú se reinventa y cambia, adaptándose por completo a la pesca llegada ese día de las costas de La Coruña. El menú comienza con seis entrantes, de los que cada comensal podrá elegir entre tres y seis en función del menú elegido. Después, un solo plato principal, un único pescado que será el mejor de los que ese día hayan llegado a Pescaderías Coruñesas. El precio va desde los 190 hasta los 270 euros por comensal.