El castillo medieval donde la reina Fabiola de Bélgica pasó su infancia abre sus puertas al público: un palacio del siglo XV a 15 minutos de Pamplona

La casa donde creció Fabiola de Bélgica abre sus puertas. (Montaje Infobae/Palacio de Elío)

En el corazón del valle de Echauri, a solo 15 minutos de Pamplona, un edificio cargado de memoria regresa a la vida con una propuesta única para viajeros que buscan experiencias con alma y sabor histórico. El Palacio de Elio, también conocido como el castillo donde creció la reina Fabiola de Bélgica, reabre sus puertas este verano tras una profunda restauración que respeta su legado medieval y familiar. Alejado de los circuitos turísticos masivos, el castillo invita a descubrir una Navarra rural y aristocrática, plagada de secretos y detalles que evocan siglos de historia.

Durante generaciones, este palacio del siglo XIV fue el epicentro de veranos aristocráticos y celebraciones familiares, con la figura de Fabiola como uno de sus recuerdos más entrañables. La propia reina evocaba en la madurez la felicidad de aquellos días en los jardines y corredores de piedra, rodeada de naturaleza y de la hospitalidad navarra. Hoy, la reapertura de Elio permite a cualquier visitante recorrer los mismos espacios y contemplar el paisaje intacto que marcó la infancia de una reina. No se trata de un hotel convencional, sino de un viaje emocional y sensorial a través de la historia viva del lugar.

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El impulso de la reapertura viene de la mano de Fernando Ruiz de Ojeda, responsable de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad, el arte y la integración con la comunidad. La idea no es solo recuperar un edificio, sino devolverle una función contemporánea: residencia, centro cultural, espacio de creación y, sobre todo, un refugio donde el viajero pueda sentirse parte de la historia. El resultado es una fusión armónica entre pasado y presente, donde cada estancia conserva la escala original y cada detalle habla de generaciones y linajes.

Recorrer el palacio donde vivió Fabiola de Bélgica

Pasear por el Palacio de Elio es sumergirse en un universo donde la arquitectura tardogótica y la naturaleza forman un diálogo constante. El edificio mantiene sus torres originales, un patio central y muros de piedra que han presenciado los acontecimientos de la nobleza navarra durante más de seis siglos. La restauración ha sido minuciosa, evitando cualquier exceso moderno y apostando por consolidar y embellecer sin imponer. El visitante duerme en habitaciones que respetan la proporción y el espíritu medieval, con ventanas que se abren al mismo horizonte que contemplaron los antiguos señores de Elio.

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El impresionante parque natural de Navarra que parece de otro planeta: un paraje semidesértico con 700 kilómetros de senderos.

La vocación del palacio es híbrida: alojamiento histórico y espacio de cultura viva. No se trata de lujo estridente, sino de una experiencia de inmersión en la autenticidad. Las estancias pueden reservarse para dormir entre muros que custodian secretos familiares, mientras que los salones y galerías albergan exposiciones, residencias artísticas y encuentros culturales. Esta convivencia entre arte contemporáneo y patrimonio medieval convierte cada visita en algo irrepetible. La programación incluye actividades que van desde recorridos guiados y talleres hasta conciertos íntimos y degustaciones gastronómicas en el entorno del valle.

El entorno natural es otro de los ejes del proyecto. En colaboración con iniciativas ambientales como (R)Forest Project, los jardines y terrenos agrícolas del palacio se han recuperado para generar un espacio de equilibrio entre cultura y ecología. El visitante puede pasear entre árboles centenarios, participar en actividades al aire libre o simplemente contemplar el paisaje en silencio, conectando con el ritmo pausado de la vida rural navarra.

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El legado de Fabiola de Bélgica en Navarra

El Palacio de Elio está ligado de forma íntima a la figura de la reina Fabiola de Bélgica, que pasó aquí sus veranos de infancia, rodeada de la familia y el paisaje navarro. Los relatos familiares y las evocaciones de la propia Fabiola han dado fama a este lugar como uno de los escenarios fundamentales de su niñez, marcando su carácter y su amor por la naturaleza. Caminar por los pasillos y jardines del palacio es, para muchos visitantes, una forma de conectar con ese pasado aristocrático europeo y con la memoria de una reina que nunca olvidó sus raíces españolas.

Fabiola de Bélgica siempre recordaba sus años en Navarra. (Europa Press)

La reapertura del castillo permite ahora recorrer los mismos espacios donde Fabiola jugaba y aprendía, en un entorno que ha logrado mantenerse fiel a la atmósfera de aquellos años. Fotografías, objetos y detalles arquitectónicos conservan la presencia de la reina y de las generaciones que habitaron Elio, invitando al viajero a descubrir no solo un monumento, sino un capítulo vivo de la historia europea.

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