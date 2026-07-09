España

El castillo medieval donde la reina Fabiola de Bélgica pasó su infancia abre sus puertas al público: un palacio del siglo XV a 15 minutos de Pamplona

La española que se convirtió en una de las figuras más respetadas y queridas de la realeza belga tras su matrimonio con Balduino I

Guardar
Google icon
Fabiola de Bélgica y su casa de infancia en Navarra
La casa donde creció Fabiola de Bélgica abre sus puertas. (Montaje Infobae/Palacio de Elío)

En el corazón del valle de Echauri, a solo 15 minutos de Pamplona, un edificio cargado de memoria regresa a la vida con una propuesta única para viajeros que buscan experiencias con alma y sabor histórico. El Palacio de Elio, también conocido como el castillo donde creció la reina Fabiola de Bélgica, reabre sus puertas este verano tras una profunda restauración que respeta su legado medieval y familiar. Alejado de los circuitos turísticos masivos, el castillo invita a descubrir una Navarra rural y aristocrática, plagada de secretos y detalles que evocan siglos de historia.

Durante generaciones, este palacio del siglo XIV fue el epicentro de veranos aristocráticos y celebraciones familiares, con la figura de Fabiola como uno de sus recuerdos más entrañables. La propia reina evocaba en la madurez la felicidad de aquellos días en los jardines y corredores de piedra, rodeada de naturaleza y de la hospitalidad navarra. Hoy, la reapertura de Elio permite a cualquier visitante recorrer los mismos espacios y contemplar el paisaje intacto que marcó la infancia de una reina. No se trata de un hotel convencional, sino de un viaje emocional y sensorial a través de la historia viva del lugar.

PUBLICIDAD

El impulso de la reapertura viene de la mano de Fernando Ruiz de Ojeda, responsable de un proyecto que apuesta por la sostenibilidad, el arte y la integración con la comunidad. La idea no es solo recuperar un edificio, sino devolverle una función contemporánea: residencia, centro cultural, espacio de creación y, sobre todo, un refugio donde el viajero pueda sentirse parte de la historia. El resultado es una fusión armónica entre pasado y presente, donde cada estancia conserva la escala original y cada detalle habla de generaciones y linajes.

Recorrer el palacio donde vivió Fabiola de Bélgica

Pasear por el Palacio de Elio es sumergirse en un universo donde la arquitectura tardogótica y la naturaleza forman un diálogo constante. El edificio mantiene sus torres originales, un patio central y muros de piedra que han presenciado los acontecimientos de la nobleza navarra durante más de seis siglos. La restauración ha sido minuciosa, evitando cualquier exceso moderno y apostando por consolidar y embellecer sin imponer. El visitante duerme en habitaciones que respetan la proporción y el espíritu medieval, con ventanas que se abren al mismo horizonte que contemplaron los antiguos señores de Elio.

PUBLICIDAD

El impresionante parque natural de Navarra que parece de otro planeta: un paraje semidesértico con 700 kilómetros de senderos.

La vocación del palacio es híbrida: alojamiento histórico y espacio de cultura viva. No se trata de lujo estridente, sino de una experiencia de inmersión en la autenticidad. Las estancias pueden reservarse para dormir entre muros que custodian secretos familiares, mientras que los salones y galerías albergan exposiciones, residencias artísticas y encuentros culturales. Esta convivencia entre arte contemporáneo y patrimonio medieval convierte cada visita en algo irrepetible. La programación incluye actividades que van desde recorridos guiados y talleres hasta conciertos íntimos y degustaciones gastronómicas en el entorno del valle.

El entorno natural es otro de los ejes del proyecto. En colaboración con iniciativas ambientales como (R)Forest Project, los jardines y terrenos agrícolas del palacio se han recuperado para generar un espacio de equilibrio entre cultura y ecología. El visitante puede pasear entre árboles centenarios, participar en actividades al aire libre o simplemente contemplar el paisaje en silencio, conectando con el ritmo pausado de la vida rural navarra.

El legado de Fabiola de Bélgica en Navarra

El Palacio de Elio está ligado de forma íntima a la figura de la reina Fabiola de Bélgica, que pasó aquí sus veranos de infancia, rodeada de la familia y el paisaje navarro. Los relatos familiares y las evocaciones de la propia Fabiola han dado fama a este lugar como uno de los escenarios fundamentales de su niñez, marcando su carácter y su amor por la naturaleza. Caminar por los pasillos y jardines del palacio es, para muchos visitantes, una forma de conectar con ese pasado aristocrático europeo y con la memoria de una reina que nunca olvidó sus raíces españolas.

(Foto de ARCHIVO) FABIOLA DE BELGICA EN CLINICA RUBER Europa Press Reportajes / Europa Press 13/3/2006
Fabiola de Bélgica siempre recordaba sus años en Navarra. (Europa Press)

La reapertura del castillo permite ahora recorrer los mismos espacios donde Fabiola jugaba y aprendía, en un entorno que ha logrado mantenerse fiel a la atmósfera de aquellos años. Fotografías, objetos y detalles arquitectónicos conservan la presencia de la reina y de las generaciones que habitaron Elio, invitando al viajero a descubrir no solo un monumento, sino un capítulo vivo de la historia europea.

Temas Relacionados

Destinos EspañaCastillo MedievalCasas RealesFamilia RealÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-ViajesEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 9 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 9 julio

Detectan por primera vez en Galicia una macroalga tropical con “con gran capacidad invasora”: pone en riesgo los ecosistemas costeros

Los investigadores señalan que su presencia puede deberse al calentamiento de las aguas y a la actividad humana

Detectan por primera vez en Galicia una macroalga tropical con “con gran capacidad invasora”: pone en riesgo los ecosistemas costeros

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

José Antonio Oñate, pescadero: “El lunes se puede comprar pescado, pero de Noruega, Dinamarca o Chile; el día ideal para comprarlo nacional es el miércoles”

Muchos pescadores no salen a faenar durante los fines de semana, por lo que las piezas que encontramos en las pescaderías a principios de semana son, en su mayoría, procedentes del extranjero

José Antonio Oñate, pescadero: “El lunes se puede comprar pescado, pero de Noruega, Dinamarca o Chile; el día ideal para comprarlo nacional es el miércoles”

Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, arrasa en la primera gala con David Bisbal como jurado: “¿Cómo puedes hacer esto?"

La madrileña consiguió asegurar su permanencia con una versión de ‘Somewhere Over the Rainbow’

Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, arrasa en la primera gala con David Bisbal como jurado: “¿Cómo puedes hacer esto?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita