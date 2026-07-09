Desaparece una recién nacida que dio positivo en cocaína en un hospital de Gandía: la Policía sospecha del padre

Hospital Francesc de Borja de Gandía, lugar donde ha desaparecido una recién nacida. (Grupo San José)

Una recién nacida de pocos días de vida ha sido sustraída este jueves del Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia), donde permanecía ingresada después de haber dado positivo en cocaína tras su nacimiento. La Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para localizar a la menor, cuya tutela había sido asumida ese mismo día por la Generalitat Valenciana tras declarar su situación de desamparo.

Los hechos se han producido sobre las 7.30 horas, cuando los padres de la bebé acudieron al centro hospitalario para visitarla. La menor se encontraba ingresada en el hospital después de que los servicios médicos detectaran el positivo en sustancias tras su nacimiento y mientras la administración autonómica valoraba la situación familiar.

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En un momento determinado, la madre alertó de la desaparición de la recién nacida y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda tanto de la menor como de su padre, que tampoco se encontraba ya en el hospital.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el principal sospechoso de la sustracción sería el padre de la menor, que también está siendo buscado por los agentes. Por el momento, no se ha practicado ninguna detención y la Policía Nacional mantiene abierto el dispositivo de búsqueda para localizar cuanto antes a la bebé.

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Coche de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

Además, fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia han informado de que la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección Territorial de Alicante —provincia de residencia de los progenitores—, había asumido ese mismo jueves la tutela de la recién nacida por desamparo. La administración autonómica ya ha presentado la correspondiente denuncia por estos hechos.

El padre, principal sospechoso

La investigación se centra ahora en localizar al padre de la menor, un hombre de 34 años de origen argelino, al que los investigadores sitúan como principal sospechoso de la sustracción. La madre, de nacionalidad española y 40 años, fue trasladada a dependencias policiales para prestar declaración y posteriormente quedó en libertad.

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Según ha adelantado Las Provincias, el padre habría abandonado el centro sanitario con la recién nacida oculta en una bolsa de deporte y habría salido por la puerta principal del Hospital Francesc de Borja. Según esta información, poco antes de que la madre fuera retenida por uno de los vigilantes de seguridad del centro, habría entregado la bebé a su marido, quien presuntamente la habría escondido en la bolsa para emprender la huida.

Una recién nacida en un hospital, imagen de archivo. (Freepik)

Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó hasta el hospital para iniciar las primeras diligencias y activar el dispositivo de búsqueda de la menor y del progenitor. Los agentes trabajan para reconstruir los movimientos de ambos padres y determinar las circunstancias exactas en las que la recién nacida salió del centro hospitalario.

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La Policía Nacional mantiene activado el dispositivo de búsqueda y trata de localizar al padre, cuyo paradero se desconoce. Aunque la prioridad de los investigadores es encontrar cuanto antes a la menor debido a su corta edad y a las circunstancias médicas que habían motivado su ingreso hospitalario. La investigación permanece abierta y, una vez localizada la bebé, se determinarán las posibles responsabilidades penales.