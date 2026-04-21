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Dejan a un bebé recién nacido en una “cuna” de la Cruz Roja: “Te deseo una vida llena de alegría que no puedo darte ahora”

El sistema instalado en Bérgamo permite dejar bebés de forma segura y anónima

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Dejan a un bebé recién nacido en una “cuna” de la Cruz Roja de Bérgamo. (Freepik)
Dejan a un bebé recién nacido en una “cuna” de la Cruz Roja de Bérgamo. (Freepik)

Una alarma rompió la tranquilidad de la mañana del domingo en la sede de la Cruz Roja de Bérgamo. Cuando los responsables intervinieron en la “Cuna para la Vida”, lo que encontraron dentro no fue una falsa activación ni un aviso provocado por curiosos, sino un recién nacido con vida.

El dispositivo se activó alrededor de las 9:45 en el barrio italiano de Loreto. En cuanto los sanitarios llegaron, comprobaron que el bebé se encontraba estable y tranquilo, según recoge Rainews. Junto a él había una nota manuscrita por su madre que conmovió a los equipos presentes: “Te deseo una vida llena de alegría y serenidad que ahora mismo no podemos darte. Pero te quiero muchísimo”.

El menor fue trasladado de inmediato al hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es bueno. Esta es la segunda ocasión en la que la “Cuna para la Vida” recibe a un recién nacido, tras un primer caso registrado hace casi tres años.

Un sistema para evitar finales trágicos

La llamada “Cuna para la Vida” es una iniciativa creada por la Cruz Roja de Bérgamo junto a la Asociación de Mujeres Médicas. Su objetivo es ofrecer una alternativa segura a los abandonos de recién nacidos, garantizando que puedan ser dejados en un entorno protegido, sin riesgos y con atención inmediata.

El aspirante informó que se pondrá en marcha una cuenta de ahorro con S/ 1.000 destinada a cada recién nacido.
La “Cuna para la Vida” es una iniciativa creada por la Cruz Roja de Bérgamo junto a la Asociación de Mujeres Médicas. (Hospital Ángeles)

El sistema está diseñado para activarse automáticamente: cuenta con calefacción, sensores y una alarma conectada directamente con los servicios de emergencia. En el momento en que se abre la compuerta exterior y el bebé es depositado en su interior, se activa el aviso y el personal sanitario acude en pocos minutos para intervenir.

El objetivo es doble: proteger la vida del recién nacido y garantizar el anonimato de la madre, en situaciones en las que se percibe incapacidad absoluta para hacerse cargo del bebé.

Noemí, el primer bebé de la cuna

El primer uso conocido de este dispositivo en Bérgamo se produjo hace casi tres años, cuando una recién nacida fue depositada en la cuna junto a una nota de despedida muy similar a la encontrada en el caso más reciente. Aquella bebé fue bautizada por el personal sanitario como Noemí.

El sistema instalado en Bérgamo permite dejar bebés de forma segura y anónima. (Pexels)
El sistema instalado en Bérgamo permite dejar bebés de forma segura y anónima. (Pexels)

El mensaje que acompañaba a la pequeña decía: “Nacida esta mañana, 3/5/2023, en casa. Solas ella y yo, como en estos nueve meses. Le deseo todo el bien y la felicidad del mundo. Un beso para siempre de mamá. Os confío un trozo importante de mi vida que sin duda nunca olvidaré”, recoge El Mundo.

La pequeña fue encontrada en buen estado y trasladada de inmediato al hospital, en una intervención que estuvo marcada por una profunda carga emocional para el personal sanitario. Aquel episodio supuso la primera puesta a prueba real del sistema, que hasta entonces apenas había registrado activaciones sin relevancia.

Desde entonces, la “Cuna para la Vida” permanece como un dispositivo preparado para actuar en cualquier momento. Este domingo, una vez más, el sistema ha demostrado su función. En medio de una decisión tomada en silencio, la respuesta de Cruz Roja llegó en minutos.

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