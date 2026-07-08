Marc Giró desvela el inesperado vínculo que le une a Quim Gutiérrez: “Fuiste novio de una prima mía”

Quim Gutiérrez y Marc Giró en 'Cara al show'. (RTVE)

Con la primera temporada de Cara al Show llegando a su final, Marc Giró quiso despedirse por todo lo alto. El presentador aprovechó el último programa para reflexionar sobre las críticas que ha recibido durante estos meses, pero también dejó uno de los momentos más divertidos de la noche gracias a la visita de Quim Gutiérrez, a quien sorprendió con una inesperada confesión personal.

Antes de recibir al actor, Giró habló con total sinceridad sobre algunos de los comentarios que ha escuchado desde el estreno del formato. “Dicen que repito mucho que soy de izquierdas, que soy mariquita y que se me nota que soy catalán...”, comentó con ironía. Según explicó, hay quienes le aconsejan dejar de hablar de esos aspectos de su identidad para llegar a un público más amplio y hacer un programa más “generalista”.

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El presentador también aseguró que le llama la atención que ese tipo de recomendaciones no se hagan a otros comunicadores y reconoció, siempre en tono irónico, que las críticas incluso le han llevado a plantearse su futuro al frente del espacio. “Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar sobre si sigo al frente de este programa o renunciar a tan alto honor”, bromeó antes de despedirse de la audiencia con un “feliz verano”.

Quim Gutiérrez y Marc Giró en 'Cara al show'. (RTVE)

Más allá de la polémica, Cara al Show ha conseguido consolidarse en la noche de laSexta durante su primera temporada. El programa, que nació tras el salto de Marc Giró desde RTVE, se estrenó con un notable 8,5% de cuota de pantalla y 727.000 espectadores, aunque posteriormente fue estabilizándose hasta cerrar la temporada con una media del 5,5% de share y 441.000 espectadores.

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“Fuiste novio de una prima mía”

El momento más inesperado de la entrevista llegó cuando ambos comenzaron a recordar los primeros años de Quim Gutiérrez como actor en Cataluña. Fue entonces cuando Marc Giró sorprendió a su invitado con una confesión de lo más inesperada. “Empezaste como actor en Cataluña. Creo que, además, fuiste novio de una prima mía, pero erais muy pequeños, del instituto”, le dijo de repente.

La reacción del actor fue inmediata. Entre risas y completamente descolocado, apenas pudo responder: “¿Qué me estás contando?”. Lejos de quedarse en una simple anécdota, el presentador explicó que aquel romance adolescente sigue muy presente en su familia y que, de hecho, es un tema que sale a relucir cada Navidad. “Lo hablamos todos los años”, confesó divertido.

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Quim Gutiérrez en la presentación de "Amarga Navidad". REUTERS/Sarah Meyssonnier

Quim Gutiérrez, entre incrédulo y divertido, quiso saber entonces qué recuerdo guardaban de él. “¿Pero al menos tiene buen recuerdo de mí?”, preguntó. “Perfecto, ¡un gentleman!“, respondió Giró sin dudarlo, antes de rematar la conversación con una de sus bromas: “¡Se ha casado con otro por descarte!”.

La charla terminó con una frase que dejó patente la complicidad entre ambos. “Eres como de la familia, te añoramos mucho”, le dijo el presentador al despedirse del actor, poniendo el broche a uno de los momentos más espontáneos, divertidos y comentados del último programa de la temporada de Cara al Show.

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