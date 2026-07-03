Ya son 27 las mujeres asesinadas por violencia de género en España tras confirmarse los casos de Alicante y Málaga

Manifestación por el Día Internacional de la Mujer, 8M, en una imagen de archivo. (Carlos Luján / Europa Press)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinatos por violencia de género los crímenes de dos mujeres en Alicante y Málaga, lo que eleva a 27 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026 y a 1.368 desde que comenzaron a recopilarse estos datos en 2003. Asimismo, el número de menores que han quedado huérfanos por esta violencia asciende a 14 en 2026 y a 524 desde 2013.

El primer caso corresponde a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 53 años, el pasado 2 de julio en Alicante. El segundo es el de una mujer de 35 años, asesinada presuntamente por su pareja, de 49 años, el pasado 31 de marzo en Málaga. Además, la víctima malagueña tenía una hija menor de edad. Cabe destacar que en ninguno de los dos casos constaban denuncias previas por violencia de género contra los presuntos agresores.

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Dos mujeres asesinadas y una herida

Una mujer de 55 años y su hija de 20 fueron asesinadas presuntamente a cuchilladas por el marido y padre de ambas en una vivienda de la partida de El Fenollar, en el término municipal de Alicante. Otra hija de la familia, de 26 años, resultó herida de gravedad tras ser atacada también con un arma blanca.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Los hechos ocurrieron el jueves 2 de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada por el servicio de Emergencias 112. A su llegada, los agentes encontraron sin vida a la madre y a la hija, mientras que el presunto agresor y la otra joven herida fueron trasladados a un centro hospitalario. Según las autoridades, no constaban antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) entre el detenido y la mujer asesinada.

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El presunto autor, de 53 años, permanece ingresado en el Hospital de Sant Joan d’Alacant bajo custodia policial. Aunque inicialmente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó de que había recibido el alta médica y sería trasladado a dependencias de la Guardia Civil, finalmente los facultativos decidieron mantenerlo hospitalizado para realizarle nuevas pruebas médicas.

La confesión permitió localizar el cuerpo

El Ministerio también ha confirmado como crimen machista el asesinato de Cristina Catalá, una mujer española de 35 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado mes de abril. Su cadáver fue localizado el miércoles 1 de julio en el interior de un pozo situado en una finca de Rincón de la Victoria (Málaga), tras la confesión de su expareja, de 49 años, que indicó a los investigadores el lugar donde había ocultado el cuerpo.

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Número 016 contra la Violencia de Género.

La autopsia preliminar, a la espera de los resultados definitivos, apunta a que la víctima presentaba signos de apuñalamiento y ahogamiento. Asimismo, la investigación llevó inicialmente a la detención de tres personas, entre ellas la actual pareja de la víctima.

Un juzgado de Málaga ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el presunto autor del crimen y para otro hombre acusado de haberle encubierto, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El principal investigado está acusado inicialmente de un delito de homicidio, una calificación que podría modificarse conforme avance la instrucción.

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