España

Un verano en Galicia con los restaurantes favoritos de los famosos: Javier Gutiérrez, Tamar Novas y Xoel López desvelan sus ‘Soletes’

Más de 60 famosos españoles colaboran con la Guía Repsol desvelando sus lugares favoritos donde comer durante las vacaciones de verano

Guardar
Google icon
Castillo de San Antón, en A Coruña (Adobe Stock).
Castillo de San Antón, en A Coruña (Adobe Stock).

Disfrutar del verano pasa inevitablemente por la buena cocina. Unas vacaciones no son nada sin un helado de media tarde, un vino en una terraza, una cerveza bien fría con vistas al mar o una cena de tapeo en una ciudad por conocer. Para que acertemos en nuestra elección allá donde vayamos, la Guía Repsol publica cada verano sus ‘Soletes’, un sello que reconoce a locales informales de esos que nunca defraudan.

Este año, la selección es más especial que nunca. Y es que más de 60 personalidades del mundo de la cultura, el arte y el ‘famoseo’ español han colaborado con la guía desvelando sus destinos gastronómicos preferidos. Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han ayudado a crear esta selección, una ristra de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

PUBLICIDAD

Centramos la mirada en Galicia para escuchar las recomendaciones de varios participantes, los actores Javier Gutiérrez y Tamar Novas y el cantante Xoel López. Todos ellos grandes amantes y conocedores de la cultura gastronómica gallega. Estos son sus ‘imperdibles’ para este verano.

Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez, en la alfombra roja de los Premios Goya 2022
Javier Gutiérrez, en la alfombra roja de los Premios Goya 2022

Ferrol es el destino veraniego por excelencia del actor Javier Gutiérrez, quien comparte tres favoritos indispensables para conocer su gastronomía. Comienza con el Mesón Alfonso (Rúa Chile, 12), una de las vinotecas más emblemáticas de la ciudad, con una excelente selección de vinos y especialidades como el marisco o el chuletón. Para desayunar, una visita al Café Avenida (Praza de España, 28), famoso por su chocolate con churros, y el mesón O Galo (C. de María, 104) para disfrutar de una buena comida típica gallega.

PUBLICIDAD

Tamar Novas

El actor Tamar Novas posa en la alfombra azul previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). La Academia celebra la calidad del cine español con la entrega de los Premios Goya, los más importantes del cine español, a los mejores profesionales de cada una de las especialidades técnicas y creativas. A lo largo de su historia, la Academia ha reconocido con el Goya, o con su nominación, el trabajo tanto de técnicos, profesionales anónimos para el gran público, como de grandes estrellas españolas e internacionales. 13 FEBRERO 2023;ALFOMBRA AZUL;CINE;CINE ESPAÑOL María José López / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 13/2/2023
El actor Tamar Novas posa en la alfombra azul previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya (Europa Press)

¿Qué mejor que un coruñés para guiarnos por la provincia y sus cocinas? El actor Tamar Novas ha aportado su granito de arena a la causa de la Guía Repsol con nada menos que ocho recomendaciones, cinco de ellas en la capital, Santiago de Compostela, y otras tres repartidas por la provincia coruñesa.

En la ciudad destino del Camino, Tamar nos propone visitar el café bar La Flor (Rúa das Casas Reais, 25), un local con mucha personalidad para tomar algo, disfrutar de un cóctel o incluso para desayunar. También O Dezaseis (Rúa de San Pedro, 16), una casa de xantar donde se sirve comida gallega desde 1995. Pulpería A D´Maria (Pulpería A D´Maria) para tomar un buen pulpo y Terraza Xardín Costa Vella (Calle Porta da Pena 17) para un remanso de naturaleza en la ciudad. La lista termina con Pub Atlántico (Rúa da Fonte de San Miguel, 9), una coctelería rockera en funcionamiento desde 1988.

Salimos de la ciudad y Tamar nos invita a probar Casa Brandariz (Calle Dombodan), una casa de labranza de 1523 en Arzúa, en el último tramo del Camino de Santiago en el Camino Francés. A los ‘Soletes’ del actor se suman también Casa da Crega (Caldebarcos, 155), una marisquería en Carnota, y Kohlanta (Pl. Cormelana, 7), un tailandés en el centro de A Coruña.

Xoel López

El cantante Xoel López en A Coruña en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). EFE/ Cabalar
El cantante Xoel López en A Coruña en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). EFE/ Cabalar

El cantante, natural de A Coruña, acude a uno de los grandes chefs gallegos para disfrutar de la buena cocina este verano. En este caso, Xoel López se fía de Pepe Solla, chef con una estrella Michelin que ofrece una cocina más informal en La Taberna de Pepe Solla, en el municipio pontevedrés de Poio. Aquí, la comida acompaña al vino, protagonista por las más de 2.000 referencias que el chef ha ido almacenando desde 1997 y que ofrece en esta barra. Para completar la experiencia, Pepe Solla la ameniza al ritmo de los vinilos de su colección particular.

Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

Temas Relacionados

GaliciaGuía RepsolRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Empieza el Bono Cultural Joven 2026: novedades, beneficiarios y cómo gastarlo

El Ministerio de Cultura activa la cuarta edición de esta ayuda para jóvenes que cumplen 18 años

Empieza el Bono Cultural Joven 2026: novedades, beneficiarios y cómo gastarlo

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Avance semanal de ‘La Promesa’: María se pone de parto y el futuro de su bebé mantiene en vilo al palacio

El esperado “sí, quiero” de Lope y Vera coincidirá con uno de los momentos más angustiosos de la temporada: el parto de María y la preocupación por la vida de su bebé

Avance semanal de ‘La Promesa’: María se pone de parto y el futuro de su bebé mantiene en vilo al palacio

Los restaurantes preferidos de Antonio Resines: pescado fresco y cocina casera para un verano en Cantabria

El actor cántabro se suma a los más de 60 famosos que desvelan a Guía Repsol sus lugares favoritos para las vacaciones de verano

Los restaurantes preferidos de Antonio Resines: pescado fresco y cocina casera para un verano en Cantabria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y libra de prisión al comisionista Aldama por mordidas en el ‘caso mascarillas’

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

ECONOMÍA

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

DEPORTES

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

Las cuentas de España para clasificarse primera en el grupo H del Mundial y evitar a Argentina: qué pasa si gana, empata o pierde con Uruguay

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos