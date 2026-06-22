Un verano en Galicia con los restaurantes favoritos de los famosos: Javier Gutiérrez, Tamar Novas y Xoel López desvelan sus ‘Soletes’

Castillo de San Antón, en A Coruña (Adobe Stock).

Disfrutar del verano pasa inevitablemente por la buena cocina. Unas vacaciones no son nada sin un helado de media tarde, un vino en una terraza, una cerveza bien fría con vistas al mar o una cena de tapeo en una ciudad por conocer. Para que acertemos en nuestra elección allá donde vayamos, la Guía Repsol publica cada verano sus ‘Soletes’, un sello que reconoce a locales informales de esos que nunca defraudan.

Este año, la selección es más especial que nunca. Y es que más de 60 personalidades del mundo de la cultura, el arte y el ‘famoseo’ español han colaborado con la guía desvelando sus destinos gastronómicos preferidos. Actores, cantantes, presentadores, escritores y personalidades españolas han ayudado a crear esta selección, una ristra de más de 250 chiringuitos, cafeterías, bares y restaurantes donde disfrutar este verano.

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Centramos la mirada en Galicia para escuchar las recomendaciones de varios participantes, los actores Javier Gutiérrez y Tamar Novas y el cantante Xoel López. Todos ellos grandes amantes y conocedores de la cultura gastronómica gallega. Estos son sus ‘imperdibles’ para este verano.

Javier Gutiérrez

Javier Gutiérrez, en la alfombra roja de los Premios Goya 2022

Ferrol es el destino veraniego por excelencia del actor Javier Gutiérrez, quien comparte tres favoritos indispensables para conocer su gastronomía. Comienza con el Mesón Alfonso (Rúa Chile, 12), una de las vinotecas más emblemáticas de la ciudad, con una excelente selección de vinos y especialidades como el marisco o el chuletón. Para desayunar, una visita al Café Avenida (Praza de España, 28), famoso por su chocolate con churros, y el mesón O Galo (C. de María, 104) para disfrutar de una buena comida típica gallega.

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Tamar Novas

El actor Tamar Novas posa en la alfombra azul previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya (Europa Press)

¿Qué mejor que un coruñés para guiarnos por la provincia y sus cocinas? El actor Tamar Novas ha aportado su granito de arena a la causa de la Guía Repsol con nada menos que ocho recomendaciones, cinco de ellas en la capital, Santiago de Compostela, y otras tres repartidas por la provincia coruñesa.

En la ciudad destino del Camino, Tamar nos propone visitar el café bar La Flor (Rúa das Casas Reais, 25), un local con mucha personalidad para tomar algo, disfrutar de un cóctel o incluso para desayunar. También O Dezaseis (Rúa de San Pedro, 16), una casa de xantar donde se sirve comida gallega desde 1995. Pulpería A D´Maria (Pulpería A D´Maria) para tomar un buen pulpo y Terraza Xardín Costa Vella (Calle Porta da Pena 17) para un remanso de naturaleza en la ciudad. La lista termina con Pub Atlántico (Rúa da Fonte de San Miguel, 9), una coctelería rockera en funcionamiento desde 1988.

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Salimos de la ciudad y Tamar nos invita a probar Casa Brandariz (Calle Dombodan), una casa de labranza de 1523 en Arzúa, en el último tramo del Camino de Santiago en el Camino Francés. A los ‘Soletes’ del actor se suman también Casa da Crega (Caldebarcos, 155), una marisquería en Carnota, y Kohlanta (Pl. Cormelana, 7), un tailandés en el centro de A Coruña.

Xoel López

El cantante Xoel López en A Coruña en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG). EFE/ Cabalar

El cantante, natural de A Coruña, acude a uno de los grandes chefs gallegos para disfrutar de la buena cocina este verano. En este caso, Xoel López se fía de Pepe Solla, chef con una estrella Michelin que ofrece una cocina más informal en La Taberna de Pepe Solla, en el municipio pontevedrés de Poio. Aquí, la comida acompaña al vino, protagonista por las más de 2.000 referencias que el chef ha ido almacenando desde 1997 y que ofrece en esta barra. Para completar la experiencia, Pepe Solla la ameniza al ritmo de los vinilos de su colección particular.

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Todos los nuevos Soletes

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello.

Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

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