Hacer exámenes, pasear o cenar con amigos: qué se puede hacer y qué no durante una baja laboral

Una persona acude a una consulta médica (Revista de la Seguridad Social)

Durante una baja laboral en el marco de la Seguridad Social, el trabajador percibe un subsidio diario que compensa el dinero que deja de ganar durante este periodo. Esta ayuda se recibe tanto si la baja es por una enfermedad común, un accidente fuera del trabajo, una enfermedad profesional, un accidente laboral o mientras se estudia una posible enfermedad profesional. Sin embargo, durante este periodo, el afectado por la baja debe cumplir ciertas condiciones y límites.

Cuando hablamos de actividades compatibles con una baja debemos tener en cuenta qué tipo de lesión o enfermedad la ha producido y las recomendaciones médicas para cada una de ellas. Por ejemplo, las personas con una baja por ansiedad pueden ir a cenar con amigos, e incluso viajar, mientras que alguien con una fractura de huesos no debería hacer deporte de alta intensidad.

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Las personas que pueden beneficiarse de un subsidio por baja laboral son las incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social y las que pertenecen al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) y dentro del sistema especial de trabajadores agrarios que hayan incluido esta prestación.

Las condiciones para que una prestación por baja laboral quede anulada

El artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social establece que la prestación económica del subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegada, anulada o suspendida en determinados supuestos. Principalmente cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación o este trabaje por cuenta propia o ajena.

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También podrá ser suspendido cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento indicado o si este no acude injustificadamente a las convocatorias realizadas por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas colaboradoras.

Generalmente no se puede trabajar en otra empresa durante una baja

En términos generales, no es posible trabajar mientras se está de baja por incapacidad temporal. Según la compañía asesora Legálitas, esta acción se considera una infracción grave cuando se realice durante la percepción de prestaciones, siempre y cuando exista incompatibilidad legal o establecida reglamentariamente.

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La única excepción por la que una persona puede trabajar durante un periodo de baja laboral es si se realiza un segundo trabajo compatible con el motivo de la incapacidad temporal y que no perjudique el tiempo de curación, según esta empresa.

Un hombre sufre de dolor de espalda mientras trabaja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajador puede realizar cualquier tipo de examen si este no exige un esfuerzo físico y si lo permite la incapacidad temporal. Se incluyen, por ejemplo, las pruebas teóricas del carné de conducir, titulaciones universitarias o de estudios superiores u oposiciones.

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Salir a pasear o a cenar con amigos: depende del tipo de enfermedad

El trabajador puede, generalmente, salir a pasear o a hacer la compra siempre que no se trate de alguna enfermedad en la que se desaconseje salir de casa. También está permitido ir al cine, al teatro o a cenar con familiares y amigos, teniendo el mayor cuidado posible y tratando de evitar que el motivo de la baja empeore.

En algunos casos como bajas por depresión o ansiedad, los médicos recomiendan a sus pacientes seguir con sus actividades cotidianas como pauta para mejorar la recuperación.

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Se recomienda preguntar al médico antes de hacer un viaje

Esta actividad también dependerá del tipo de enfermedad o accidente que haya dado lugar a la baja. Por ejemplo, en el caso de una lesión de rodilla lo más recomendable es guardar reposo y no realizar actividades que puedan suponer un retraso en la recuperación.

Desde Legálitas aconsejan que, ante la posibilidad de realizar un viaje durante una baja, se debe acudir al médico que se encargue del seguimiento de la dolencia para que sea este quien faculte a hacerlo. Por su parte, el trabajador tendría que seguir con el tratamiento prescrito y de acudir a las convocatorias de médicos de la Seguridad Social y mutuas.

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