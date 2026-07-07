Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

En un artículo publicado en Psychology Today, el doctor Robert N. Kraft, profesor de psicología cognitiva en la Universidad de Otterbein, detalla cómo la honestidad con uno mismo no siempre es sencilla, pero resulta fundamental para reducir la ansiedad y fortalecer los vínculos personales.
La honestidad personal, según Kraft, no es solo decirse la verdad, sino lograr que lo que pensamos y lo que hacemos estén alineados. Aunque parece sencillo, ser sinceros con nosotros mismos implica revisar creencias profundas y, en ocasiones, tomar decisiones que pueden resultar incómodas o difíciles.
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La honestidad con uno mismo: señales y beneficios
Para Kraft, la señal más clara de autoengaño surge cuando diferentes aspectos de nuestro autoconocimiento entran en conflicto. Por ejemplo, podemos considerarnos personas amables, pero si nuestro trato con los demás demuestra lo contrario, hay una discrepancia que conviene atender. “Los conflictos entre diferentes tipos de autoconocimiento implican que estamos siendo deshonestos con nosotros mismos”, explica Kraft en su artículo.
Este tipo de desajuste no solo genera malestar, sino que puede provocar ansiedad y afectar las relaciones más cercanas. La honestidad, en cambio, ofrece calma y ayuda a consolidar vínculos más genuinos. Según Kraft, “aunque puede resultar difícil, la honestidad con uno mismo reduce la ansiedad y fortalece nuestras relaciones cercanas”.
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El autoengaño puede manifestarse en pequeños gestos cotidianos, como justificar una conducta que no encaja con lo que decimos valorar, o en situaciones más profundas, como negar la necesidad de pedir ayuda ante una adicción o una pérdida. Kraft recuerda el caso de un amigo que, pese a ser muy querido, no lograba aceptar el aprecio genuino de quienes lo rodeaban: “Pensar en esto como deshonestidad puede parecer duro, pero una creencia que nos limita es una creencia de la que estaríamos mejor sin ella”.
Pasos para ser más honestos con nosotros mismos
Kraft propone una serie de pasos sencillos que facilitan el camino hacia la honestidad personal. No se trata de un cambio brusco, sino de un proceso que se construye poco a poco y que permite ganar confianza con cada avance.
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1. Empieza con pequeñas verdades
Hazte preguntas simples con respuestas concretas. ¿Qué música te gusta realmente? ¿Qué deseas hacer el próximo fin de semana? Según Kraft, “empezar poco a poco e ir aumentando la intensidad es una variante de la técnica del pie en la puerta, donde pequeños pasos conducen a grandes cambios”.
2. Practica la terapia cognitiva contigo mismo
Reflexiona sobre qué te dices cuando eliges el autoengaño. Presta atención a tus pensamientos antes que a tus emociones, porque son estos pensamientos los que generan las emociones que a veces nos cuesta enfrentar.
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3. Sé específico con tus deseos
Admite lo que realmente te gusta o te incomoda. Si prefieres encuentros pequeños en vez de fiestas grandes, acéptalo y busca ambientes acordes. Esto ayuda a dejar de fingir y a priorizar tu bienestar.
4. Busca personas que sepan escuchar
Hablar con amigos, terapeutas o en grupos de apoyo puede ayudar a ver con claridad lo que de otro modo se nos escapa. A veces, escuchar cómo otros perciben nuestra situación nos da una perspectiva más realista.
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5. Exterioriza tus pensamientos por escrito
Llevar un diario es una herramienta accesible para todos. Escribir ayuda a identificar patrones y a tomar distancia de las emociones inmediatas. Como señala Kraft, “obtenemos control sobre nuestras palabras y, por lo tanto, sobre su significado”.
6. Prepárate para actuar
Aceptar una verdad interna puede requerir tomar decisiones difíciles, como hablar de una insatisfacción en pareja o admitir que un trabajo ya no nos representa. Aunque cueste, dar ese paso suele traer alivio y autenticidad.
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