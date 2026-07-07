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El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

La Aemet ha advertido de los valores sin precedentes y sus consecuencias

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Un hombre habla por teléfono frente a una playa del Mediterraneo en Marsella (Francia). (EFE/ GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo)
Un hombre habla por teléfono frente a una playa del Mediterraneo en Marsella (Francia). (EFE/ GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el mar Mediterráneo alcanzó los 26,63 grados a finales de junio, unos “valores sin precedentes para la época del año” que superan en 2,6 grados la temperatura normal para el inicio del verano. Estos valores, más típicos de agosto, estaban por encima de los normales para la segunda quincena de agosto, que es “el momento del año en el que el mar está más cálido”, ha indicado el organismo en sus redes sociales.

Ese comportamiento del Mediterráneo encaja con una tendencia más amplia detectada a escala planetaria. A principios de julio, tanto el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) como el Servicio de Vigilancia Marina (CMEMS) advirtieron de que las temperaturas globales de la superficie marina habían rebasado los niveles récord de esta misma época del año observados en 2023 y 2024.

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En concreto, el C3S midió 20,86 ºC de temperatura global de la superficie del mar, mientras que el CMEMS registró 21 ºC el mismo día. Desde Copernicus se considera que el récord es relevante y compatible con el inicio de El Niño, anunciado por la Organización Meteorológica Mundial y declarado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica a principios de junio, según el medio. El organismo europeo matiza, no obstante, que aún está por ver si el exceso térmico es temporal o anticipa las condiciones de los próximos meses.

Más calor en el mar, más riesgo en la atmósfera y en la costa

Registro de temperaturas del Mediterráneo.
Registro de temperaturas del Mediterráneo. (Aemet)

Carlo Buontempo, director del C3S en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, señaló a inicios del mes de julio que, con temperaturas oceánicas en estos niveles y El Niño en el horizonte, es probable que sigan batiéndose récords de temperatura en los próximos meses.

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Ya son doce años consecutivos en los que la temperatura media del océano supera los valores normales para estas fechas y todo apunta a que los años venideros seguirán el mismo camino. Según Froila M. Palmeiro, investigadora del Instituto de Geociencias, esto se debe a un evento cíclico que se prevé que sea “más intenso de lo habitual, lo que ha llevado a acuñar términos como ‘super El Niño’ o ‘El Niño Godzilla’”, que “probablemente incrementará aún más la temperatura media global de la atmósfera de cara a 2027″.

Las consecuencias para el medioambiente son importantes. “Las temperaturas oceánicas más elevadas mantienen la atmósfera cálida durante más tiempo, aportan energía adicional a las tormentas y aumentan la evaporación, lo que incrementa el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones”, resaltaron desde Copernicus.

El calentamiento del océano contribuye asimismo al aumento del nivel del mar, al deshielo y a una presión adicional sobre los ecosistemas marinos. Estas temperaturas récord, además, se asocian con olas de calor marinas más frecuentes e intensas, periodos prolongados de temperaturas oceánicas anómalamente altas, alteraciones en los ecosistemas y la pesca, impacto sobre las economías costeras e intensificación de los episodios de calor extremo en las zonas terrestres próximas. Los expertos insisten en la necesidad de actuar contra el cambio climático para evitar sus peores consecuencias.

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