El Ayuntamiento de Carboneras aprueba la anulación de la licencia de El Algarrobico y Greenpeace exige su demolición inmediata: “Es el fin de un calvario”

Vista general del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería). (Marian León - Europa Press)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes anular la licencia que en 2003 permitió a la promotora Azata del Sol construir un hotel en El Algarrobico, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La decisión llega tras años en los que el Consistorio, según denuncia Greenpeace, incumplió resoluciones judiciales, y pone fin a un largo proceso administrativo en torno a este polémico edificio.

La votación se realizó en un pleno extraordinario convocado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que exigió cerrar el expediente. El pasado 17 de junio, la mayoría del Ayuntamiento aplazó la decisión para pedir nuevos informes sobre el impacto económico y patrimonial de la anulación. En esta nueva sesión, cuatro concejales manifestaron su desacuerdo y abandonaron la sala antes de votar.

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“La anulación de esta licencia no es un trámite administrativo más. Es el fin de un calvario de dos décadas y una enmienda a la totalidad a los desmanes ambientales del urbanismo depredador en la costa", ha señalado en un comunicado Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía. “Necesitamos pasar página ya, que empiecen a caer escombros y que la naturaleza vuelva a conquistar el territorio que en su día le fue arrebatado. A pesar de las maniobras dilatorias del Ayuntamiento, esta victoria demuestra que la fuerza ciudadana es imparable”, ha añadido.

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Carboneras. (Europa Press)

Por su parte, el alcalde de la localidad almeriense, Salvador Hernández (Cs), ha negado que el Consistorio haya intentado obstaculizar las decisiones judiciales y ha asegurado que se han cumplido todas las resoluciones. También ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a los vecinos sobre el posible impacto económico, recordando que el Tribunal Supremo ya falló que no corresponde indemnización a la promotora.

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Con ello, Hernández ha vuelto a reclamar la “colaboración” del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para, “entre todos, salir de la mejor manera posible de este embrollo del que llevamos sufriendo los carboneros más de 20 años” y hacer que “el culebrón del hotel del Algarrobico” termine “cuanto antes”, ya que, de lo contrario, duda de que pueda producirse el “derribo” en un futuro cercano.

Imagen del edificio, que se sitúa a tan solo 14 metros del mar. (Europa Press)

“Ganó la naturaleza”

Greenpeace, no obstante, asegura que la anulación de la licencia abre un nuevo escenario para la demolición del hotel. “Ya no hay obstáculos administrativos para derribar este mamotreto ilegal. Exigimos la demolición de forma inmediata y el Ayuntamiento de Carboneras tiene la obligación de ordenarla como única medida posible para restablecer la legalidad urbanística”, sostiene la organización ecologista. Recuerdan que desde 2011 existe un protocolo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para restaurar la zona de El Algarrobico y que el acuerdo fija que el Estado se hará cargo de la demolición del edificio y la retirada de escombros, mientras que el Gobierno autonómico debe asumir la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

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“En un contexto político en el que se ha aceptado desregular y debilitar las leyes, la pelea para proteger la biodiversidad y restaurar nuestro territorio sigue viva, pero hoy celebramos algo enorme: la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial. Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado”, concluye Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

(Con información de Europa Press y EFE)