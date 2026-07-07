España

Un acusado de yihadismo niega haber adoctrinado a menores y justifica sus búsquedas de fusiles en internet por su afición al Fortnite

La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Mezquita Blanca por la presunta captación y radicalización de menores en Melilla, con peticiones de hasta 15 años de cárcel para los once acusados

Guardar
Google icon
Un acusado en el caso de la Mezquita Blanca justifica sus búsquedas de fusiles en internet por su afición a Fortnite. (Montaje Infobae)
Un acusado en el caso de la Mezquita Blanca justifica sus búsquedas de fusiles en internet por su afición a Fortnite. (Montaje Infobae)

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio contra los once acusados de integrar una presunta red de adoctrinamiento yihadista que operaba en el entorno de la Mezquita Blanca de Melilla. Durante la sesión, uno de los procesados aseguró que las búsquedas de fusiles de asalto tipo AR encontradas en su historial de internet respondían únicamente a la curiosidad que le despertaban las armas que aparecen en el videojuego Fortnite, y rechazó cualquier vinculación con actividades terroristas.

El juicio comenzó el pasado 2 de junio y se enmarca en la operación antiterrorista desarrollada por la Policía Nacional en octubre de 2022, en la que fue desarticulada la presunta estructura que actuaba en el entorno de la mezquita Assalam, conocida como Mezquita Blanca. La Fiscalía mantiene su petición de penas de entre nueve y quince años de prisión para el predicador de la mezquita y los otros diez acusados, a quienes atribuye la captación y radicalización de jóvenes, incluidos menores de edad, para convertirlos en “soldados de Alá” e incitarlos a cometer atentados.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de este martes se producen después de que, en la sesión celebrada el pasado 16 de junio, ocho de los procesados negaran haber captado a menores para el yihadismo y aseguraran que siempre se han opuesto a cualquier forma de violencia. En esta nueva jornada, varios acusados han tratado de rebatir algunos de los principales indicios en los que se apoya la acusación.

Fusiles de asalto en ‘Fortnite’

Durante su declaración, ha explicado que consultó información sobre fusiles de asalto tipo AR porque juega a Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo. En este título multijugador de acción, un centenar de jugadores compiten en una isla, donde pueden recoger armas de diferentes tipos, construir estructuras para protegerse y enfrentarse entre sí. El objetivo principal es ser el último jugador en pie.

PUBLICIDAD

Fortnite, en una imagen de archivo. (REUTERS)
Fortnite, en una imagen de archivo. (REUTERS)

El acusado también justificó la presencia en su teléfono móvil de propaganda del grupo terrorista Daesh y de vídeos de ejecuciones. Según ha afirmado ante el tribunal, se considera una persona “muy curiosa” y acostumbra a consultar este tipo de contenidos porque le gusta mantenerse informado.

Asimismo, ha negado haber grabado, editado o difundido vídeos del predicador investigado, al que aseguró haber conocido únicamente durante el procedimiento judicial. También sostuvo que durante el periodo investigado no residía en Melilla, sino en Granada, donde cursaba estudios de Odontología.

Otro de los acusados, que aparece en un vídeo junto a otros procesados y un grupo de niños en la zona de Los Pinares de Rostrogordo, en Melilla, ha negado haber enseñado o entonado un cántico relacionado con la yihad. Según ha explicado, aquel encuentro fue simplemente una excursión con una comida organizada tras las clases de Corán.

Una “yihad deslocalizada” orientada a “sembrar hacia el futuro”

Frente a las explicaciones de los acusados, la Fiscalía mantiene que el grupo desarrolló una estrategia de captación y radicalización inspirada en la ideología de Daesh, aunque sin depender directamente de la organización terrorista. En su informe final, la representante del Ministerio Público definió esa actividad como una “yihad deslocalizada”, orientada a “sembrar hacia el futuro” entre menores de entre ocho y quince años.

La fiscal sostiene que los once procesados actuaban como una organización perfectamente estructurada y considera que el nasheed ghuraba —un cántico utilizado por grupos yihadistas que llama a combatir a los infieles— era uno de los elementos comunes presentes en las actividades del grupo.

Traslado a la Audiencia Nacional de los once detenidos por yihadismo en Melilla y Granada, imagen de archivo. (Policía Nacional)
Traslado a la Audiencia Nacional de los once detenidos por yihadismo en Melilla y Granada, imagen de archivo. (Policía Nacional)

Según la acusación, la estructura estaba liderada por Amin, predicador de la Mezquita Blanca y condenado anteriormente por terrorismo, cuyos sermones seguían la línea ideológica de Daesh e incluían expresiones como “necesito un chaleco antibalas” o “si haces la yihad, habrás muerto por la causa de Alá”. Junto a él sitúa a Rachid, que ya fue condenado en otra causa por enviar combatientes yihadistas a Mali, para quien solicita la pena más elevada: quince años de prisión.

Bajo el liderazgo de ambos, el resto de procesados desempeñaba, según la Fiscalía, funciones técnicas, logísticas y de edición y difusión de contenidos dirigidos a la captación, radicalización y adoctrinamiento de menores. Por lo que, el Ministerio Público solicita condenas por integración en organización terrorista y, de forma subsidiaria, penas de entre cuatro y cinco años de prisión por un delito de adoctrinamiento terrorista si el tribunal no aprecia la existencia de dicha organización.

Las defensas, por su parte, insisten en que la investigación policial fue de carácter “prospectivo”, niegan que existiera una organización terrorista y sostienen que no hay pruebas concluyentes que acrediten las acusaciones, por lo que han solicitado la absolución de todos los procesados.

Temas Relacionados

MelillaSucesosSucesos EspañaAudiencia NacionalÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

El High Court ha rechazado la demanda del príncipe contra Associated Newspapers por supuestas fuentes de información ilícitas

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de julio: el embarazo de Marisol pone en jaque el matrimonio de Pablo y Nieves

La ficción diaria de Antena 3 entra en un momento de tensión tras conocerse el embarazo de la amante de Pablo

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 8 de julio: el embarazo de Marisol pone en jaque el matrimonio de Pablo y Nieves

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La actriz virtual, creada por el estudio londinense Particle 6, debutará con ‘Misaligned’, una comedia dramática

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial, protagonizará una película sobre el “caos existencial de la IA”: “Será divertida y autoconsciente”

La ciencia lo confirma: este sonido puede distorsionar tu percepción del tiempo

La forma en que escuchamos nuestro entorno influye en el reloj interno

La ciencia lo confirma: este sonido puede distorsionar tu percepción del tiempo

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

El economista denuncia que la normativa urbanística impide construir vivienda asequible y que los políticos de todos los partidos diseñan leyes sin entender cómo viven hoy los jóvenes

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

ECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

Bruselas refuerza los derechos de los pasajeros aéreos: cómo deberán compensar las aerolíneas sus retrasos

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

DEPORTES

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”