Instalan módulos para donar ropa usada y reciclarla en nuevos productos en CDMX: ¿Dónde y cuándo?

Este video informativo detalla el proceso de reciclaje textil en la alcaldía Álvaro Obregón. Muestra la recolección de ropa en contenedores, la clasificación de prendas y su preparación para tiendas de segunda mano ubicadas en Uruapan, Morelia y Querétaro. También se presenta la transformación industrial de textiles no reutilizables en nuevas fibras. Danae Chávez explica las etapas de este programa de economía circular.

¿Cuántas veces has abierto tu clóset y notado que terminas poniéndote exactamente lo mismo de siempre, mientras otras prendas solo acumulan polvo? Es una situación común. A veces nos cuesta deshacernos de esa ropa porque no sabemos qué hacer con ella, o simplemente nos da culpa que termine en la basura contaminando el planeta. Afortunadamente, darle una verdadera segunda oportunidad a tus prendas y sumarte a la moda circular ahora es mucho más fácil.

Para hacerle frente al desperdicio textil, se acaban de instalar nuevos módulos en distintos puntos de la alcaldía Álvaro Obregón dedicados exclusivamente a recibir ropa usada para reciclarla y transformarla en productos completamente nuevos, o bien, si las prendas se encuentran en buenas condiciones, pueden ser donadas a personas en condiciones económicas vulnerables.

PUBLICIDAD

Si ya te dieron ganas de hacer esa limpieza profunda de armario y quieres aportar tu granito de arena al medio ambiente, a continuación, te contamos todos los detalles sobre dónde y cuándo puedes encontrar estos centros de acopio.

“Textiles con Futuro”: La iniciativa que le da una segunda vida a tu ropa

Bajo el programa “Textiles con Futuro”, la Alcaldía Álvaro Obregón, en alianza con la iniciativa re.colecto y el proyecto Alcaldía Verde, ha instalado buzones especiales para que lleves esos textiles que ya no usas. El objetivo es: clasificar todo lo recaudado para su reúso, reciclaje o transformación en productos como alfombras, totalmente nuevas.

PUBLICIDAD

¿Qué puedes depositar en los módulos? La buena noticia es que no solo reciben las típicas prendas del día a día. Puedes armar tu bolsa con:

Ropa de vestir

Ropa de cama (sábanas, cobijas)

Cortinas

Manteles

El único gran requisito es que todo lo que entregues debe estar completamente limpio y seco antes de meterlo al contenedor.

¿Dónde y cuándo encontrarlos? ¡Apunta las fechas!

Para que nadie se quede sin participar, la campaña cuenta con dos tipos de módulos: los que estarán fijos por una buena temporada y los itinerantes, que andarán “de gira” por distintas parroquias de la alcaldía. Aquí te dejamos el calendario para que ubiques el que te quede más cerca:

PUBLICIDAD

Contenedores Fijos

Sede de la Alcaldía Álvaro Obregón: En la entrada por la calle Canario y en el edificio principal. Tienes hasta el 14 de agosto para darte una vuelta.

Tec de Monterrey, Campus Santa Fe: Disponible hasta el 12 de junio.

La Alcaldía Álvaro Obregón anuncia el programa 'Textiles con Futuro' para la recolección y reciclaje de ropa y otros textiles en contenedores fijos e itinerantes. (@AlcaldiaAO)

Contenedores Itinerantes (Parroquias)

Si te queda mejor ir a las iglesias de la zona, revisa las fechas en las que el módulo visitará tu colonia:

1 al 15 de junio: Parroquia “Santa María de la Natividad”.

15 al 29 de junio: Parroquia “San Juan Pablo II y Santo Tomás Moro”.

29 de junio al 13 de julio: Parroquia “Asunción de Santa María”.

13 al 27 de julio: Parroquia “Capilla Cristo de la Colina”.

27 de julio al 10 de agosto: Parroquia “Nuestra Señora de los Ángeles”.

10 al 24 de agosto: Parroquia “Inmaculada Concepción y San Pío”.

24 de agosto al 7 de septiembre: Parroquia “San José del Altillo”.

Así que ya lo sabes, pon tu playlist favorita, haz esa limpieza de clóset que vienes posponiendo y lánzate a dejar tus textiles.