Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Algunos de los platos que se sirven en los estadios estadounidenses (Instagram / @stadiumeats)

La experiencia gastronómica en los estadios suele seguir una dinámica bastante sencilla: largas colas, precios demasiado altos y comida facilona. No muy lejos de lo que podríamos encontrar en las gradas de la Copa del Mundo de la FIFA, aunque, como no es de extrañar conociendo las exageraciones culinarias americanas, yendo mucho más allá de los clásicos perritos calientes y las patatas fritas bañadas en salsa.

Las ciudades anfitrionas de Estados Unidos se han lanzado de cabeza al caos de sabores y, en algunos casos, a la extravagancia. Platos con los que este torneo internacional se ha convertido en mucho más que un evento deportivo, consolidándose como toda una celebración de la cultura americana y de su característico espectáculo culinario. Estas son las comidas de estadio más alocadas de la Copa del Mundo.

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Burgers, perritos calientes y extravagancia en EEUU

Una de las estrellas gastronómicas del evento es el ‘Bayritto Dog’, cuyo nombre le viene como anillo al dedo. Esta receta, creada en la sede de San Francisco, consiste en un perrito caliente de ternera a la parrilla, envuelto en una tortilla de harina con birria de ternera, frijoles picantes, queso rallado y muchas salsas. En resumen, una fusión de burrito y perrito caliente que hace homenaje al clásico burrito Mission, popularizado en la década de 1960 en el Distrito Misión de San Francisco, California.

The Twinkie cheeseburger, la propuesta del SoFi Stadium (X / @DanielNMiller)

En Los Ángeles, los aficionados podrán probar una creación titulada ‘Twinkie cheeseburger’, toda una declaración de intenciones gastronómica que define a la perfección la cultura culinaria de los eventos deportivos americanos. La burger servida en el SoFi Stadium lleva como ingrediente principal un ‘Texas Twinkie’, que es un jalapeño envuelto en beicon y relleno de carne de ternera y queso crema. Además de carne de ternera, salsa de barbacoa secreta, lechuga y tomate.

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Miami, como no podía ser de otra manera, se lleva el premio a la extravagancia. El Hard Rock Stadium ofrece un menú muy curioso para sus duelos futbolísticos, que incluye bocados como los ‘Fancy Tots’, unas croquetas de patata con caviar, crème fraîche y cebollino que se venden por 75 dólares.

Un platillo denominado "Fancy AF Tots" por 75 dólares con hash browns, caviar, crème fraiche y cebollín se puede comprar en el Estadio de Miami durante la Copa Mundial el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Tim Reynolds)

En Atlanta, los aficionados encontraron en el menú unos curiosos rollitos de huevo y rabo de buey, fusionando sabores caribeños y sureños. Seattle ofreció uno de sus clásicos perritos calientes, aunque de un pie de largo (unos 30 centímetros). En el resto de estadios norteamericanos, continuamos observando una selección de hamburguesas XXL, tiras de pollo frito bañadas en salsa, perritos calientes o sándwiches como el ‘Philly cheesesteak’, un bocadillo de queso y carne de ternera típico de Filadelfia.

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Tacos mexicanos y ‘chelas’ por 300 pesos

Los tacos han sido el bocado estrella de los estadios mexicanos. La entraña de ternera es la protagonista de los tacos de arrachera, un clásico que se sirve en Monterrey. En Guadalajara, podríamos probar los famosos rib-eye tacos, hechos con lomo alto de res. Y en Ciudad de México, unas clásicas tostadas infusionadas en azafrán.

Más allá de la oferta gastronómica, hay quienes han expresado quejas sobre los precios de cada elemento de la carta. Por ejemplo, en el Estadio Ciudad de México, una ‘chela’, forma de referirse a la cerveza en varios países de América Latina, se vende en aproximadamente 300 pesos (unos 15 euros), cifra muy cercana a un salario mínimo diario en el país.

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