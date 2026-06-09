Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

A dos días del arranque del torneo, la conversación digital ha dejado de centrarse únicamente en el futbol. (Infobae México / Jovani Pérez)

La expectativa por la Copa del Mundo de 2026 en México comenzó a mezclarse con indignación. En redes sociales, aficionados han criticado los precios de alimentos y bebidas que circularon en imágenes atribuidas a la operación del torneo, donde una bolsa de papas fritas alcanza los 200 pesos y una cerveza oscila entre 299 y 310 pesos, dependiendo de la marca y presentación.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Usuarios de X calificaron los costos como un “robo” y una muestra de que asistir a los partidos mundialistas podría convertirse en un lujo para miles de seguidores, especialmente después de las quejas por el precio de los boletos para los encuentros que se disputarán en los estadios sede de México.

PUBLICIDAD

La polémica no solo afecta a los aficionados de las gradas. También involucra a los propietarios de palcos del Estadio Ciudad de México, quienes mantienen una disputa legal con Grupo Ollamani para que se respeten los derechos establecidos en contratos de uso vigentes hasta 2065.

Una imagen muestra la lista de precios de bebidas y botanas, incluyendo cervezas y papas fritas, que supuestamente se venderán en las sedes del Mundial 2026 en México. (X: La Comadrita)

El paquete FIFA que cuesta hasta 1.3 millones de pesos

De acuerdo con información publicada por Bloomberg Businessweek México, la FIFA puso a disposición de los propietarios de palcos distintos paquetes de hospitalidad para los cinco partidos que albergará el inmueble durante el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

La opción más costosa es el denominado Paquete Premium, cuyo precio asciende a 75 mil dólares, equivalentes a cerca de 1.3 millones de pesos al tipo de cambio actual. El servicio está diseñado para 12 personas y cubre los cinco encuentros programados en el estadio.

Lo que incluye el paquete:

Alitas de pollo

Tablas de quesos

Ensaladas

Hamburguesas

Sándwiches

Refrescos

Bebidas alcohólicas premium

Al dividir el costo entre los asistentes y los partidos, cada persona desembolsaría alrededor de 25 mil pesos por encuentro para acceder a la experiencia completa.

PUBLICIDAD

La FIFA también comercializa un plan más económico con un costo de 35 mil 400 dólares, aproximadamente 600 mil pesos, que contempla alimentos y agua, pero excluye bebidas alcohólicas premium.

La batalla legal de los palcohabientes

El tema ha generado molestia porque los propietarios de palcos sostienen que cuentan con contratos adquiridos desde hace décadas que les garantizan el uso de esos espacios durante eventos celebrados en el inmueble.

PUBLICIDAD

La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP) obtuvo medidas cautelares para que se respeten los derechos derivados de esos contratos, incluidos el uso, préstamo y transferencia de los espacios.

La controversia también gira en torno a las restricciones para introducir alimentos y bebidas o adquirirlos libremente dentro del estadio durante la Copa del Mundo, situación que convierte a los paquetes de hospitalidad en la principal alternativa para acceder a esos servicios.

PUBLICIDAD

Roberto Ruano informó que este viernes vencía el plazo fijado por un juez para que la FIFA entregara los boletos para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México. (Instagram / YouTube)

Papas de 200 pesos y cerveza de 300

Mientras continúa la disputa jurídica, los precios difundidos en redes sociales alimentan el malestar entre los aficionados. Para muchos seguidores, pagar cerca de 300 pesos por una cerveza o 200 pesos por una bolsa de papas confirma que vivir el Mundial en los estadios mexicanos tendrá un costo histórico.

A dos días del arranque del torneo, la conversación ya no se centra únicamente en el futbol. Los elevados precios y el conflicto por los palcos se han convertido en uno de los temas más polémicos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

PUBLICIDAD