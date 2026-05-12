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Bustinduy reconoce que es una barrera en viajes del Imserso salir solo desde las capitales

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Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido este martes en el Senado que es una "barrera añadida" para la participación en los viajes del Imserso que el contrato en vigor estipule que las salidas se produzcan desde las capitales provinciales, especialmente en los archipiélagos.

Bustinduy lo ha indicado así ante una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Senado realizada por el senador que representa a las islas Pitiusas, Juanjo Ferrer, quien ha lamentado que muchos pensionistas de Ibiza y Formentera tengan dificultades para acogerse al programa por tener que hacer noches adicionales en Palma.

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"Tomo nota de la situación que describe y del obstáculo añadido que puede suponer al acceso a los programas de turismo social en el caso de las islas no capitalinas", ha contestado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Bustinduy ha recordado que su objetivo es "la participación de cuanta más gente mejor" en el programa de turismo social del Imserso, el cual es "un buque insignia" con sus 880.000 plazas en esta última temporada, 63.000 más que un lustro antes.

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El ministro también ha destacado que intentan la diversificación y la mejora de la calidad de estos programas, por ejemplo con los específicos para el turismo cultural.

Asimismo, ha resaltado que procuran garantizar la equidad social y territorial en el acceso y por eso este año se puso en marcha por primera vez una tarifa plana de 50 euros "para que las personas mayores con rentas más bajas puedan participar en igualdad de condiciones".

El programa de viajes del Imserso "por supuesto debe ser mejorado", ha admitido Bustinduy, al tiempo que ha dicho que quería "romper una lanza en favor de un buque insignia de nuestra política social".

Es "un programa único en el mundo entero, que es objeto de admiración y envidia en cuanto a políticas de envejecimiento activo, de turismo sostenible, de calidad de vida para las personas mayores", ha añadido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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