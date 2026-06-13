El CERMI reclama que el nuevo programa de termalismo social del IMSERSO garantice la accesibilidad universal

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama que la futura regulación del Programa de Termalismo Social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) incorpore la accesibilidad universal como un requisito "imprescindible" en todas las fases y servicios que integran esta iniciativa pública.

La organización ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa abierta por el IMSERSO para actualizar la normativa del programa, una reforma que ve de forma "positiva" por su potencial para ampliar el acceso de personas mayores y con discapacidad a este recurso orientado a promover la autonomía personal y la inclusión social.

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No obstante, el CERMI considera necesario que la nueva Orden reguladora garantice expresamente la accesibilidad en toda la cadena de prestación del servicio. En concreto, pide que esta exigencia se extienda a las estaciones termales y balnearios, los alojamientos, los medios de transporte y las actividades complementarias vinculadas al programa.

Igualmente, solicita que la accesibilidad alcance a la información facilitada a las personas usuarias, los procedimientos de solicitud y tramitación administrativa, los canales de comunicación y la atención prestada por la Administración.

En sus propuestas, el CERMI demanda que la futura regulación contemple de forma explícita la obligación de realizar los ajustes "razonables necesarios" y garantice la accesibilidad física, sensorial, comunicativa, cognitiva, tecnológica y digital en todos los servicios y entornos relacionados con el programa.

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Del mismo modo, la entidad recuerda que la nueva normativa debe alinearse con el artículo 49 de la Constitución Española, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades, autonomía personal y no discriminación.

Por otra parte, el CERMI ha valorado la propuesta de incorporar grupos organizados de personas mayores y con discapacidad acompañados por entidades del tercer sector de acción social, al considerar que esta medida facilitará el acceso al programa de quienes encuentran mayores dificultades para participar de forma individual.

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LÍNEAS DE FINANCIACIÓN

Para que esta iniciativa sea efectiva, la organización reclama la creación de líneas de financiación "estables y suficientes" que permitan cubrir los apoyos humanos, materiales y tecnológicos necesarios.

"El termalismo social debe ser un recurso plenamente inclusivo. Ninguna persona con discapacidad puede quedar excluida por falta de accesibilidad o de apoyos adecuados. La nueva regulación debe convertir la accesibilidad universal en un requisito irrenunciable y transversal de todo el programa", subraya.

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