Un piloto de Air Canada operó diecisiete años sin poseer la licencia de vuelo requerida

Un piloto ha estado trabajando 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grave e insólito incidente ha conmocionado al sector de la aviación comercial internacional tras confirmarse la detención de un ex piloto de la aerolínea Air Canada, identificado formalmente como Geoffrey Wall. El sospechoso está siendo acusado formalmente por las autoridades judiciales de Canadá tras haberse determinado que ejerció funciones y trabajó activamente en calidad de capitán y comandante de aeronaves durante un extenso periodo de diecisiete años sin contar con la acreditación legal ni la licencia correspondiente exigida para tales responsabilidades.

La situación fue sacada a la luz pública mediante informes de la policía canadiense el pasado martes 9 de junio de 2026, basándose en datos inicialmente reportados por la cadena de noticias estadounidense CNN. Los pormenores y antecedentes cronológicos de la investigación criminal detallan de manera precisa que el piloto en cuestión fue arrestado de forma efectiva el día 1 de junio de 2026, momento en el cual se iniciaron formalmente las diligencias correspondientes en su contra.

PUBLICIDAD

Las minuciosas inspecciones y auditorías documentales coordinadas por las fuerzas de seguridad determinaron que Wall estuvo al mando y pilotó de manera continuada una cifra aproximada de 900 vuelos de carácter tanto nacional como internacional. Estas operaciones aéreas comerciales se llevaron a cabo de forma ininterrumpida a lo largo de un lapso temporal que se extiende desde el año 2009 hasta el pasado año 2025, todo ello bajo una absoluta carencia de los permisos administrativos necesarios.

La gravedad del fraude administrativo no solo abarca el plano estrictamente operativo dentro de las rutas comerciales de Air Canada, sino que también incluye un componente financiero de enormes proporciones que ya está bajo la lupa de la justicia. De acuerdo con las declaraciones institucionales emitidas por las autoridades canadienses, a lo largo de estos diecisiete años de servicios irregulares como comandante de cabina, el acusado percibió una remuneración económica ilícita que supera la cifra de los 2 millones de dólares en concepto de salarios devengados. La falta de obtención previa de la licencia obligatoria y la total omisión de las pruebas de aptitud requeridas configuran el núcleo central de una acusación sin precedentes en el historial reciente del transporte aéreo de pasajeros.

PUBLICIDAD

Detalles de la investigación sobre el historial de vuelos

Las pesquisas que condujeron directamente al arresto de Geoffrey Wall se centraron de manera específica en la verificación del cumplimiento de los requisitos indispensables exigidos para tripular naves comerciales de gran envergadura. Los investigadores del caso lograron constatar que el ex empleado de Air Canada operó sistemáticamente sin haber obtenido nunca la licencia reglamentaria conocida técnicamente bajo las siglas ATPL-A (Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea). Este documento constituye el grado más alto de certificación que puede alcanzar un aviador y representa un requisito legal de carácter estrictamente obligatorio para cualquier persona que aspire a ejercer formalmente las funciones de comandante o capitán al mando en vuelos de aerolíneas comerciales.

Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas

Además de no haber obtenido nunca dicha acreditación oficial, las autoridades confirmaron que Geoffrey Wall evadió la realización de las pruebas obligatorias asociadas de manera directa a la expedición y mantenimiento de dicho rango profesional. Entre los años 2009 y 2025, el imputado asumió la máxima responsabilidad en aproximadamente 900 trayectos aéreos, conectando terminales nacionales dentro del territorio de Canadá, así como diversos destinos internacionales. El caso ha generado un profundo eco en medios europeos como la televisión francesa Franceinfo, que ha hecho un seguimiento detallado de la cronología de las actualizaciones informativas publicadas en junio de 2026 sobre este enorme fallo en la fiscalización de las credenciales de vuelo.

PUBLICIDAD

Postura oficial de Air Canada

Ante el revuelo internacional y la creciente preocupación de los usuarios, la empresa Air Canada emitió un comunicado oficial el lunes 8 de junio de 2026 con el objetivo de esclarecer el impacto real de este suceso sobre las operaciones cotidianas de la compañía. En dicha declaración escrita, la aerolínea canadiense aseguró de forma categórica que la seguridad de las operaciones y de los pasajeros en ningún momento se vio comprometida ni puesta en riesgo por este incidente en particular. La empresa fundamentó esta afirmación explicando detalladamente la rigurosidad de los esquemas y las metodologías de instrucción práctica que implementan de manera obligatoria y cíclica para todo su personal técnico de vuelo.

La posición que ha tomado la aerolínea. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Según lo expuesto formalmente por Air Canada, absolutamente todos los pilotos contratados por la firma reciben y se someten a una rigurosa formación recurrente de carácter obligatorio que se imparte de forma semestral, es decir, cada seis meses, con la finalidad de validar y examinar exhaustivamente sus habilidades de vuelo. Asimismo, la compañía aérea precisó que sus trabajadores deben superar una minuciosa verificación práctica en vuelo real cada 12 meses, evaluación que es conducida de forma oficial por un piloto certificado perteneciente al organismo estatal Transport Canada. Este riguroso entramado de capacitación recurrente e independiente es lo que, según la aerolínea, garantizó que las aptitudes operacionales del acusado se mantuvieran en niveles idóneos durante el tiempo que prestó servicios en las cabinas de mando.

PUBLICIDAD