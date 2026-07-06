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Este es el once de España para enfrentarse a Portugal: Luis de la Fuente repite alineación y apuesta por Pedro Porro

La Selección y los lusos se ven las caras esta noche por un billete a cuartos de final del Mundial 2026

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Lamine Yamal, la estrella de la selección española. (REUTERS/Claudia Greco)
Lamine Yamal, la estrella de la selección española. (REUTERS/Claudia Greco)

España y Portugal se ven las caras esta noche por un billete a cuartos de final del Mundial 2026. A las 21:00 horas, en el estadio de Dallas, el balón echará a rodar en un duelo que tiene algo más en juego. Estrellas del mundo del fútbol, títulos individuales, y tal vez futuros que pueden coincidir. Y sobre todo, en el que puede ser el último partido de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.

El camino de España no ha sido el esperado. Un debut decepcionante, un reflejo de lo que tiene que ser la selección y una vuelta a los fantasmas han culminado con el pase a octavos, de nuevo, con esa revolución que dio resultado y donde se vio a la mejor España. Hoy, se espera ver de nuevo a ese equipo contra el rival más exigente hasta la fecha.

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Para ello, De la Fuente ha apostado por: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Emeryc Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Es decir, mimo once que contra Arabia Saudí y Austria.

Esta será la alineación de España para enfrentarse a Portugal en los octavos de final del Mundial.

Luis de la Fuente apuesta por la continuidad

Es el primer partido en el que el seleccionador español repite once. y es que, es el mismo que dio los primeros tres puntos a España en la fase de grupos (4-0 ante Arabia Saudí) y ha conseguido este pase a octavos de final después de la ronda extra en este Mundial (3-0 ante Austria).

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En portería, Unai Simón. El portero del Athletic Club ha despejado las dudas después de batir el récord de más minutos con portería a cero en la historia de los Mundiales, encadenando dos fases de grupos sin goles (entre Eurocopas y Copas del Mundo).

En defensa se despejan las dudas. A los tres fijos de De la Fuente se suma Pedro Porro, que parece haber ganado el puesto a Marcos Llorente. A su lado, Pau Cubarsí, Emeryc Laporte, y Marc Cucurella, se encargarán de frenar los ataques de los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo.

En la medular, doble pivote para Rodri y Pedri, también fijo en el esquema del seleccionador, aunque al futbolista del FC Barcelona ha jugado contra Cabo verde y Uruguay en una posición más adelantada. Ahora, el joven mediocentro podrá participar más en la salida de balón y dejar todo el espacio de la zona de tres cuartos a Dani Olmo.

Arriba, tres nombres que, desde la goleada a Arabia no se han movido de ahí. Álex Baena, quien fuera el goleador de ante Uruguay, se ha afianzado en el extremo izquiero; en punta, el “hombre gol” de La Roja, Mikel Oyarzabal y por la derecha, Lamine Yamal. El tridente español está dando a De la Fuente la verticalidad que le faltó en el primer y último partido de la fase de grupos. Además, con el doblete de Oyarzabal ante Austria, el donostiarra, si hoy consigue marcar, puede meterse en la carrera por el pichichi del Mundial 2026. Ahora tiene cuatro, detrás de Messi, Mbappé y Haaland con siete.

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