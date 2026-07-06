Mikel Merino se estrena en el Mundial 2026: gol en el descuento para meter a España en cuartos de final contra Portugal

Mikel Merino. (ALEX SLITZ/AFP)

Acaba de salir al campo. Acaba el cuarto árbitro de enseñar el cartelón. Mikel Merino hace el primero, y tiene pinta que definitivo 0-1 para dar el pase a cuartos de final del Mundial 2026 a España. Mismo resultado que en Sudáfrica 2010. A pase de Ferrán Torres. Luis de la Fuente acierta en los cambios. La Selección tiene fondo de armario

España y Portugal se ven las caras en Dallas por un puesto en cuarto de final. Una final anticipada que se presenta como uno de los mejores duelos (si no el mejor) de los octavos del Mundial 2026. Dos onces reconocibles, sin cambio por parte de España; con uno por parte de Portugal, que agotarán todas sus posibilidades al término de los 90 (o 120) minutos para verse las caras con el vencedor del Estados Unidos-Bélgica.

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Tras 90 minutos sin goles, ha tenido que ser en el descuento cuando La Roja pusiera la guinda al pastel en una segunda parte magnífica de España y pasar a la siguiente ronda del torneo.

El gol de Mikel Merino. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Primera parte sin goles

Los primeros 45 minutos no movieron el marcador. Pero sí hubo ocasiones para ello. La primera la tuvo Mikel Oyarzabal por partida doble, tras un disparo desde la frontal que no puso en complicaciones a Diogo Costa y un mano a mano que se fue rozando el palo izquierdo de la portería.

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Después, el luso tuvo que volver a aparecer. Tras una buena salida de España, Lamine Yamal encontró el hueco para intentar el disparo a la escuadra más alejada. El portero reaccionó bien y despejó; el rechace le cayó a Álex Baena que intentó lo mismo, pero por el otro lado. Ahora sí, paradón de mérito.

Le tocaba responder a Portugal, que exigió a Unai a una buena intervención. Después de un centro desde la derecha buscando el segundo palo, Joao Félix volvió a poner el balón al corazón del área, dónde Cristiano Ronaldo remató muy forzado. Aun así, el balón había superado a Unai, que corrigió a las mil maravillas.

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Tocaba la más clara para el país vecino. A la salida de un córner. Tras un saque en corto, Nuno Mendes estrelló el balón en el larguero después de que Pedro Porro lo desviara ligeramente. No había tiempo más.

Segunda parte de total dominio español

La segunda parte fue otra cosa. El intercambio de golpes terminó. España se hizo con la posesión y no dio bola a Portugal, que defendió con uñas y dientes. Pero la Selección no encontraba el hueco. Llegaba a línea de fondo, ponía el centro raso, y no había nadie. La trenza de pases se acaba siempre con un último pase que no encontraba rematador.

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Lo intentó también Lamine de falta, que seguía generando peligro. También Pedri cuando llegaba a la frontal, pero su disparo se fue alto. A base de córners cerrados tampoco llegaría el premio. Había que esperar, uno, a los cambios de Luis de la Fuente, y dos, al cartelón del cuarto árbitro. El primero en salir fue el mediocentro. A los pocos minutos fue el delantero. Pero tocaba invertir roles. El acostumbrado a dar pases tenía que hacer un último a la red; el habituado a meter goles tenía que regalarlo. Final feliz para España. Ahora toca esperar al ganador del Estados Unidos-Bélgica.