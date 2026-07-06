La historia de amor de Diogo Costa, el portero de la selección de Portugal que ya le paró un penalti a España: novia desde los 17 años, dos hijos y tres perros

La familia del portero de la selección de Portugal, Diogo Costa. (Montaje Infobae)

Si por algo es conocido Diogo Costa es por su éxito en las tandas de penaltis lo ha convertido en uno de los porteros más discutidos del planeta. El guardameta titular de Portugal, capitán del FC Porto, nació el 19 de septiembre de 1999 en Rothrist, una localidad del cantón de Argovia, en Suiza, hijo de padres portugueses que habían emigrado al país helvético. Detrás del portero que hoy enfrenta a España en una Copa del Mundo hay una larga historia y una vida personal que él mismo describió en declaraciones al Correio da Manhã como su principal soporte emocional. Más allá del fútbol y del Mundial, tiene tres perros, dos niños pequeños y una pareja que lo conoce desde los 17 años.

La familia regresó a Portugal cuando Diogo tenía alrededor de siete años y se instaló en Vila das Aves, una localidad del municipio de Santo Tirso, en el norte del país. Allí creció el niño nacido en Suiza que acabaría convirtiéndose en símbolo del fútbol portugués. En 2011 entró en la academia del FC Porto, procedente de la Casa do Benfica de Póvoa de Lanhoso, y a los 15 años se trasladó a la ‘Casa Dragão’, la residencia de los jóvenes futbolistas del club. En una entrevista publicada por el FC Porto en mayo de 2026, con motivo de la entrega del premio de Jugador del Año del portal Zerozero, Costa reconoció que había pasado prácticamente toda su vida en el club y en la ciudad, un vínculo que él mismo presentó como el eje de su trayectoria.

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La pareja de toda la vida

Desde septiembre de 2016, Diogo Costa mantiene una relación con Catarina Machado. Ambos eran muy jóvenes cuando empezaron a salir —él tenía 17 años— y la relación se ha mantenido estable a lo largo de toda su carrera profesional. Viven en la ciudad de Oporto, donde él defiende los colores del Porto.

Cuando Costa detuvo tres penaltis consecutivos en los octavos de final de la Eurocopa 2024 frente a Eslovenia —una hazaña sin precedentes en la historia del torneo— y se convirtió en el héroe de la clasificación portuguesa, Catarina publicó en sus historias de Instagram una fotografía de Diogo con una sola frase: “Qué orgullo”. El diario Correio da Manhã la describía como “la fan número uno” del guardameta.

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Costa prefiere mantener la vida familiar en un segundo plano mediático. Su cuenta de Instagram (@diogomcosta99) concentra el contenido en entrenamientos, partidos y celebraciones con el Oporto. Los momentos domésticos más íntimos, al contrario que muchos futbolistas, se los suele guardar para él, aunque no siempre.

Tomás, Matilde y tres perros

En noviembre de 2022 nació el primer hijo de la pareja, Tomás, en plena consolidación de Costa como portero titular del Porto y de la selección portuguesa. La familia creció de nuevo en enero de 2025, con la llegada de Matilde, su segunda hija. Y aunque comentábamos que es un tío discreto, algunos momentos no ha podido evitar compartirlos, como un vídeo que compartió tanto el propio jugador como Catarina en Facebook en el que mostró el momento en que el hijo mayor conoció a su hermana recién nacida.

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Correio da Manhã añade otro detalle de la vida cotidiana de la familia: en casa conviven también tres perros, Pandora, Jack y Sasha. La imagen que emerge es la de un hogar joven, con niños pequeños y mascotas, instalado en Oporto y lejos del estereotipo del futbolista de élite que exhibe su vida privada como extensión de su marca personal.

Diogo Costa con sus hijos. (Instagram)

Tras la clasificación ante Eslovenia, Costa dedicó el triunfo a su familia de forma explícita. “Estoy muy contento, sobre todo, por ayudar al equipo”, declaró al diario portugués, y añadió que quería dedicar la victoria a los suyos. En esos partidos, explicó, pasa “mucho tiempo sin tocar el balón” y se concentra en aprovechar cualquier oportunidad. La familia aparece en ese relato no como un detalle biográfico secundario, sino como el motor que sostiene la concentración.

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Otro dato de la vida del guardameta es que necesita sentir cansancio físico al terminar el día para estar tranquilo. “Si voy en el coche a casa y las piernas no me duelen, me siento desconfiado”, declaró en la entrevista publicada por el FC Porto en mayo de 2026. “Eso es más de medio camino andado para tener éxito.” En esa misma conversación, Costa se describió como alguien “dispuesto a sufrir por el éxito” y expresó su voluntad de “seguir siendo un ejemplo y una ayuda para todos” dentro del vestuario. Tras la retirada de Pepe en julio de 2024, asumió la capitanía del Porto, y en la temporada 2025-26 guio al equipo a un nuevo título de la Primeira Liga, el tercero de su palmarés junto al club. Estableció además el récord de porterías a cero en una sola temporada, con 21 partidos sin encajar gol.

El portero que ya le paró un penalti a España

En el plano internacional, Costa debutó con la selección absoluta de Portugal en 2021 y desde entonces no ha cedido la titularidad. Participó en el Mundial 2022, la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, y fue parte fundamental del equipo que conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en 2025, donde detuvo un penalti decisivo a Álvaro Morata en la final contra España. Ese antecedente carga el duelo ibérico del Mundial 2026 con una memoria específica: el portero que hoy vuelve a situarse bajo los palos frente a la Roja ya frustró a uno de sus referentes ofensivos en una final continental.

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Su palmarés con el Porto incluye tres títulos de la Primeira Liga, cuatro Taças de Portugal y una Taça da Liga, además de la UEFA Youth League conquistada en 2019 con el equipo juvenil del club. En 2022 se convirtió en el primer portero en la historia de la Liga de Campeones en detener un penalti y dar una asistencia en el mismo partido. Varios clubes de la Premier League han mostrado interés en su fichaje, aunque Costa no ha hecho declaraciones públicas sobre su futuro.