España

El aumento de actividad volcánica del Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania en Sicilia

Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo

Guardar
Google icon
Imagen del Etna el pasado 29 de junio. (REUTERS/Giuseppe Di Stefano)
Imagen del Etna el pasado 29 de junio. (REUTERS/Giuseppe Di Stefano)

El aumento de actividad volcánica en el Etna ha llevado a las autoridades italianas a cerrar el aeropuerto de Catania, en Sicilia, debido a la emisión de ceniza y a la escasa visibilidad. Se trata del volcán activo más grande de Europa.

La sociedad gestora de los aeropuertos sicilianos (SAR) ha comunicado que “a raíz de la actividad volcánica del Etna registrada durante la noche del domingo 5 al lunes 6 de julio, persiste la interrupción de todos los vuelos de llegada y el bloqueo total de las salidas, por el momento, hasta las 14:00 horas”, según informa la agencia Efe. Los vuelos previstos en llegada a la isla han sido desviados al aeropuerto de Palermo.

PUBLICIDAD

La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificaron a partir de las 06:45 GMT, generando una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) en un comunicado.

Según los científicos, los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur durante las próximas horas. Ante esta situación, la SAC ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las respectivas aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

PUBLICIDAD

El proceso eruptivo comenzó el 26 de junio

El Etna comenzó el pasado 26 de junio un nuevo proceso eruptivo caracterizado por la expulsión de lava que obligó a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia sobre el volcán. El INGV precisó este domingo que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el pasado 4 de julio, pero esta nueva y repentina emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros. Asimismo, entre la noche del 2 y el 3 de julio se detectó un segundo y pequeño flujo de lava que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

EtnaVolcánItaliaAeropuertosEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 3

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un informe de la plataforma Deel concluye que las vacaciones de verano entre los empleados españoles del sector suelen durar entre uno y cinco días, mientras que solo una minoría supera los 11 días

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 6 julio

Cuál es el precio de la luz en España para este martes

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026