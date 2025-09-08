España

Santi Acosta: “Los sábados me despierto preocupado por la audiencia, porque de eso depende que tenga trabajo”

‘Infobae’ conversa con el presentador, que acaba de iniciar una nueva temporada de ‘¡De viernes!’ junto a Bea Archidona, estrena este lunes el formato ‘El precio de…’ con una entrevista a la exmujer de Ábalos

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Santi Acosta, en la presentación
Santi Acosta, en la presentación de 'El precio de...'. (FesTVal)

Santi Acosta inicia este lunes 8 de septiembre un nuevo proyecto en Telecinco. El presentador de ¡De viernes! se pone al frente de El precio de..., un formato de investigación que arrancará con una entrevista a Carolina Perles, exmujer del exministro José Luis Ábalos.

El programa se presentó en el FesTVal de Vitoria, donde Acosta atendió a Infobae y otros medios para contar todos los detalles del espacio y hablar sobre su actual etapa en Mediaset.

Según contó en el encuentro, la idea de El precio de... la propone él mismo junto a Nuria Escribano y la cadena da luz verde para ponerlo en marcha. Hasta el momento, han grabado cuatro episodios, aunque los planes de la compañía es que el formato tenga una vida más larga: “La cadena quiere que nos mantengamos en el tiempo, pero claro, esto lleva mucho trabajo, solo este episodio han sido dos meses de trabajo y hemos ido muy deprisa, demasiado, ya nos gustaría haber tenido más tiempo”, confiesa, agregando que el programa volverá en cuanto tengan nuevas entregas cerradas.

Sobre la esperada entrevista a la exmujer de Ábalos, que hablará públicamente por primera vez desde el estallido del caso Koldo, Acosta reconoce que es una presión añadida de cara al futuro del programa: “Una vez que tienes a Carolina Perles, dices ‘¿y en el próximo qué hago? Seguramente no sea del calado y de la importancia política y social que tiene la trama Koldo, pero sí será algo que estará bien y que creo que gustará”, adelanta.

La grabación de la entrevista a Perles se alargó durante más de 15 horas, por lo que el programa dedicará sus dos primeras entregas a ese testimonio con El precio de la corrupción. “Yo habría dado las 15 horas porque cada vez que hablaba era para contar algo sorprendente que no te imaginas. Tú ves a los ministros de un gobierno y crees que tienen esa credibilidad, esos valores, y luego te encuentras con que se van de fiestas con putas, que las meten en empresas públicas con dinero público, que cobran cohechos y comisiones, escuchas las cintas y te quedas boquiabierto”, dice el presentador.

Adelanto de la entrevista de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en 'El precio de la corrupción'. (Mediaset España)

Sobre Carolina Perles, el rostro de Mediaset asegura que “tiene mucho miedo” por las repercusiones que pueda tener para ella su relato en televisión. “Lleva desde 2019 pasando miedo por las amenazas que cuando ella está en la casa profiere al aire el hermano de Koldo, diciendo ‘nosotros, cuando alguien nos molesta, hacemos que acabe desapareciendo’. Eso, aunque lo digas así cuando pasa alguien por al lado, el que pasa por al lado siempre es el aludido”.

La presión por la audiencia

En este formato, Acosta asume también la producción ejecutiva, un papel en el que siente que su responsabilidad es mayor: “Notas la responsabilidad de tener que hacer buena audiencia y de dar la cara por el equipo. Estás dando la cara por esa gente a la que no puedes defraudar y que si el programa no sigue, tampoco trabaja”, expresa.

En ese sentido, se resiste a fijar un objetivo de audiencia para el estreno de El precio de..., aunque bromea con que la cadena le pedirá “que haga un 20″. Y añade: “Hay veces que la audiencia te sorprende. Con la entrevista póstuma no sabíamos lo que podía hacer y al final hicimos casi un 20″.

En cuanto a las audiencias de ¡De viernes!, formato que funciona por encima de la media de la cadena, Santi Acosta asegura no relajarse y mirar el dato cada sábado a primera hora: “Me despierto preocupado por la audiencia, porque de eso depende que tenga trabajo el mes que viene o el trimestre que viene”, reconoce.

Su reencuentro con Lydia Lozano

En el momento en que se produjo esta entrevista, Telecinco no había hecho oficial el fichaje de Lydia Lozano por ¡De viernes!, el cual ha supuesto el reencuentro del comunicador con la periodista después de que esta le calificara como “el peor presentador de la televisión”.

Antes de verse las caras, Acosta restaba importancia a aquellas palabras de la colaboradora: “¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria. Eso está pasado. Además, en televisión dices cosas y luego a lo mejor te arrepientes. No tiene mayor importancia”. Además, asegura que él y Lydia han hablado del tema alguna vez y en ¡De viernes! van a disfrutar trabajando juntos. “No soy rencoroso, ni con ella ni con nadie. Todo el mundo tiene derecho a decir de todo”, sentencia.

Santi AcostaTelecincoMediaset EspañaProgramas de TelevisiónTelevisión-EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

