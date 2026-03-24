Telecinco prepara un especial de ‘El precio de...’ sobre Isabel Pantoja y la venta de Cantora: las claves de la operación

Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Mediaset España refuerza su apuesta por los contenidos de investigación en horario de máxima audiencia con el regreso de El precio de..., el espacio presentado por Santi Acosta. El programa volverá a la parrilla de Telecinco el próximo lunes 30 de marzo a las 23:00 horas, con una nueva entrega centrada en uno de los episodios más controvertidos de la crónica social: la venta de la finca Cantora, histórica residencia de Isabel Pantoja.

El especial abordará en profundidad cómo se produjo la operación de venta de esta propiedad, que durante décadas fue el principal refugio de la tonadillera. El programa analizará la delicada situación económica de la artista, así como los factores que la habrían llevado a desprenderse de uno de sus bienes más emblemáticos. Cantora no solo ha sido un símbolo en la trayectoria personal y profesional de Pantoja, sino también un escenario clave en los conflictos familiares que han marcado su vida en los últimos años.

La fachada de Cantora luce un llamativo cartel de 'Se alquila' (Europa Press)

Uno de los elementos centrales de esta nueva entrega será el testimonio de Begoña Gutiérrez del Amo, quien fuera en su momento road manager y persona de confianza de la cantante. Su intervención promete arrojar nueva luz sobre el proceso de venta, ya que explicará por primera vez su papel como intermediaria en la operación. Según se adelanta, Gutiérrez del Amo actuó como mediadora en la negociación de la deuda asociada a la finca con un empresario extranjero, en una gestión que habría resultado determinante para cerrar la transacción.

Kiko Rivera y su papel en la venta de Cantora

El programa también pondrá el foco en las consecuencias familiares derivadas de esta venta, especialmente en la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. De acuerdo con el relato de la invitada, el DJ habría colaborado en la operación y, siempre según su versión, habría actuado sin el conocimiento de su madre para desprenderse de su parte de la herencia de Paquirri con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Para respaldar estas afirmaciones, el espacio televisivo incluirá audios, mensajes y documentos inéditos que, según Gutiérrez del Amo, demostrarían la existencia de dicha operación. Este material situaría este episodio como uno de los detonantes del distanciamiento entre madre e hijo, una ruptura que ha sido ampliamente seguida por la opinión pública y los medios de comunicación en los últimos años.

Además, la emisión incorporará nuevas declaraciones relacionadas con el conflicto por la herencia de Paquirri, uno de los temas más recurrentes en la historia reciente de la familia. El programa también recreará el momento en el que Kiko Rivera encontró objetos personales de su padre en la finca Cantora, un episodio que generó gran repercusión mediática en su momento. A esto se sumarán imágenes inéditas del desalojo de la propiedad, que permitirán a los espectadores conocer más detalles sobre el proceso de abandono de la finca.

El especial contará igualmente con los testimonios de Pepi Valladares y del ahijado de Tere Pollo, una persona considerada de confianza dentro del entorno de Pantoja. Este último asegura haber participado en traslados de grandes cantidades de dinero en efectivo hacia una entidad bancaria ubicada en Gibraltar, un elemento que añade nuevas aristas a la compleja situación financiera de la artista.

Las casas de Isabel Pantoja: de su nueva mansión en La Finca a su propiedad en La Moraleja junto a Encarna Sánchez.

En cuanto a su ubicación en la parrilla, El precio de... pasará a ocupar el espacio que deja Casados a primera vista tras su buen rendimiento en términos de audiencia. De este modo, el especial sobre la venta de Cantora tomará el relevo de First Dates, que actualmente celebra su décimo aniversario en emisión.

No es la primera vez que el programa aborda el universo de Isabel Pantoja y su entorno. En septiembre de 2025, el espacio ya dedicó una entrega titulada El precio de la codicia a analizar la herencia de Paquirri. En aquella ocasión, se examinaron las supuestas irregularidades relacionadas con el patrimonio del torero y el impacto que estas habrían tenido tanto en la cantante como en sus hijos. Según los datos aportados entonces por el programa, el patrimonio dejado por Paquirri superaba los 1.000 millones de pesetas de la época, una cifra que, actualizada, equivaldría a unos 40 millones de euros. Un contexto económico que ayuda a entender la magnitud del conflicto y las tensiones que han rodeado durante años a la familia Pantoja.