Primera imagen de la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: disfrutando del partido frente a Brasil en el Mundial

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega viendo el partido del Mundial 2026 Noruega-Brasil (CASA REAL DE NORUEGA).

La princesa Mette-Marit de Noruega ha protagonizado su primera aparición pública desde el trasplante de pulmón al que fue sometida hace apenas unas semanas. Lo ha hecho en un contexto cargado de simbolismo: celebrando junto al príncipe heredero Haakon la histórica clasificación de la selección noruega tras imponerse a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

La imagen, difundida por la Casa Real noruega a través de sus canales oficiales, muestra a los príncipes herederos sentados en un ambiente distendido, con bufandas y banderas nacionales, siguiendo con emoción el encuentro desde el Palacio Real de Oslo. La fotografía supone un importante mensaje de tranquilidad sobre la evolución de la princesa, aunque desde la institución han querido dejar claro que su recuperación todavía no ha concluido.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje que reflejaba cómo toda la familia real vivió una jornada histórica para el deporte noruego: “Toda la familia siguió el partido con gran emoción: los reyes desde Mågerø, los príncipes herederos desde el Palacio Real, y la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus desde el estadio en Estados Unidos. ¡Enhorabuena a la selección nacional, al cuerpo técnico y a toda Noruega por esta extraordinaria hazaña!”.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega viendo el partido del Mundial 2026 Noruega-Brasil (CASA REAL DE NORUEGA).

Además de la fotografía en el salón del Palacio, la Casa Real compartió otra instantánea en la que Mette-Marit y Haakon observan desde una de las ventanas el ambiente festivo que se vivía en los jardines y alrededores de la residencia oficial. Miles de aficionados se congregaron para celebrar el triunfo de la selección, una victoria especialmente significativa al llegar frente a una de las grandes potencias del fútbol mundial.

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El propio príncipe Haakon quiso sumarse después a los festejos populares. Abandonó el Palacio para compartir con los aficionados la euforia por la clasificación y participar en el ya popular “remo vikingo”, el gesto que se ha convertido en el gran símbolo de apoyo a la selección durante este Mundial y que representa el orgullo nacional noruego.

La recuperación continúa

Pese al optimismo que transmite esta reaparición, la Casa Real ha insistido en que la princesa todavía permanece hospitalizada y que no se ha reincorporado a sus obligaciones oficiales. La asesora de comunicación de la institución, Liv Anette Luane, explicó a la televisión pública NRK que el alta médica aún no se ha producido. “Como ya anunciamos, informaremos cuando la princesa heredera reciba el alta hospitalaria. Por el momento, aún no la ha recibido”, señaló.

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Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en el Mundial. (Instagram @detnorskekongehus)

Mientras los príncipes herederos siguieron el encuentro desde Oslo, sus hijos vivieron el partido en directo desde el estadio de Nueva Jersey. La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus se desplazaron hasta Estados Unidos para apoyar a la selección nacional y, tras el pitido final, accedieron incluso al vestuario para felicitar personalmente a los futbolistas.

Las imágenes difundidas por la Casa Real muestran a ambos compartiendo la celebración con los jugadores y posando junto a dos auténticas leyendas del fútbol brasileño: Ronaldinho y Ronaldo Nazário. En sus redes sociales definieron la clasificación como “¡El milagro en Nueva Jersey!”, acompañando el mensaje con fotografías y vídeos del ambiente vivido tras el histórico triunfo.

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Ingrid Alexandra abraza a Haaland tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

Harald y Sonia también se volcaron con la selección

Los reyes Harald y Sonia tampoco quisieron perderse una cita tan importante para el deporte nacional. Desde su residencia estival de Mågerø siguieron el partido con dos pequeñas banderas noruegas en las manos, una imagen igualmente difundida por la Casa Real.

Junto a la fotografía escribieron un sencillo mensaje de ánimo dirigido al combinado nacional: “¡Un sonoro ‘¡Vamos, Noruega!’ del rey y la reina antes del partido del Mundial de esta noche!”. La instantánea mostraba a los monarcas sonrientes, vestidos con prendas en tonos azul y blanco, los colores de la bandera nacional, compartiendo el entusiasmo que se respiraba en todo el país.

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