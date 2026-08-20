Una pareja gana la lotería y se lo oculta a sus hijos durante años: “¿Imaginan a un joven en plena universidad que descubre que sus padres han ganado 17 millones?”

Lotería en Francia. (Regis Duvignau/Reuters)

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Una pareja francesa guardó silencio durante dos años y no le contó ni a sus propios hijos que había ganado un premio de 17 millones de euros en la lotería. La historia la cuenta el medio Ouest-France, que ha entrevistado a Michel —nombre ficticio— y su esposa, los dos afortunados que ganaron ese monto hace seis años a través de la aplicación FDJ United, la plataforma de juegos de azar del Estado francés.

Michel llevaba unos 15 años jugando de forma sistemática, siempre con la misma combinación de números, elegida en familia. La noche del premio, recibió un correo de FDJ United que le pareció sospechoso. “El objeto del mensaje no correspondía a lo que recibía habitualmente. Creí que era spam o un intento de phishing, así que no lo abrí”, relató al diario francés. Solo al día siguiente, casi por casualidad, retomó el mensaje. Fue entonces cuando abrió la aplicación en su teléfono. En la esquina superior derecha de la pantalla apareció la cifra: 17 millones de euros en crédito. Su mujer, que estaba frente a él, reaccionó de inmediato: “Michel, ¿estás bien? Estás blanco, siéntate, ¿qué está pasando?”. Él le tendió el teléfono en silencio.

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Tras el champán inicial, la euforia cedió paso a una inquietud que Michel describe como abrumadora: dónde recuperar el dinero, dónde depositarlo, cómo hacerlo trabajar, qué decirle a su jefe. Esa misma noche tomó dos decisiones. La primera: pedir una jornada libre al trabajo alegando razones familiares. La segunda: descartar su banco habitual para gestionar la suma. Optaron por una banca privada especializada en gestión patrimonial de grandes fortunas. Pero hubo otra decisión, más radical: Michel y su esposa acordaron no decirles nada a sus hijos hasta que todos hubieran terminado sus estudios, encontrado empleo y se hubieran establecido de forma independiente.

“¿Imaginan a un joven en plena carrera universitaria que descubre que sus padres han ganado 17 millones de euros? Eso puede poner muchas cosas en tela de juicio”, razona Michel. La lógica era proteger a los hijos de una noticia capaz de alterar sus trayectorias antes de que estuvieran consolidadas. Así, durante casi dos años, la pareja mantuvo una apariencia de normalidad. Cuando viajaban —sin los hijos, ya mayores—, les decían a sus hijos que pasaban tres semanas en la Costa Azul y les enviaban fotos del mar y de callejuelas. “Pero viajábamos en primera clase y nos alojábamos en un palacio”, cuenta Michel.

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Los trabajadores de la oficina de Bimba y Lola en Vigo celebran su segundo premio de la Lotería de Navidad (Cedido / Lidia Otero)

El momento de la revelación

Cuando llegó el momento de contarlo, la reacción de los hijos sorprendió al propio Michel. “Me sorprendió su calma. Nadie salió corriendo por la casa. Nadie nos reprochó haber guardado silencio. Nadie sintió la tentación de dejar su trabajo”, recuerda. Abrieron una botella de champán y hablaron de cómo funcionarían a partir de entonces. De esa conversación salió otro acuerdo colectivo: no decírselo a las parejas de los hijos. Estas saben únicamente que los padres pueden ayudar si hace falta.

Michel describe el período posterior al premio como un proceso gradual. Él y su mujer redujeron primero su jornada a cuatro días semanales, luego crearon su propia estructura independiente y finalmente cerraron esa empresa cuando se sintieron preparados para dejar de trabajar del todo. Hace poco más de un año compraron una segunda residencia cerca del mar. Hoy viven casi exclusivamente de sus rendimientos patrimoniales, con un presupuesto anual fijado de antemano. Y sobre lo que el dinero realmente aporta, Michel es directo: “La mayor riqueza es la libertad”. La de moverse, la de invertir tiempo en asociaciones locales y leer los libros que nunca tenía tiempo de leer.

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