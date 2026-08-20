Un agricultor rechaza una oferta de 14 millones de euros por sus tierras: “No quiero ver mis granjas arrasadas”

Un vasto campo alberga hileras de servidores de inteligencia artificial iluminados, mientras un centro de datos moderno se alza en el horizonte al atardecer. (Montaje Infobae con imagen ilustrativa de Infobae)

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Un agricultor de Pensilvania ha rechazado 14 millones de euros por sus tierras para impedir que se conviertan en un centro de datos de inteligencia artificial. A sus 86 años, y con seis décadas de trabajo a sus espaldas, Mervin Raudabaugh ha preferido vender únicamente los derechos de desarrollo de su propiedad por 1,7 millones de euros, una fracción de lo que los promotores le ofrecieron en un primer momento, con tal de blindar para siempre el uso agrícola de sus 105 hectáreas.

La oferta que rechazó Raudabaugh ascendía a más de 15 millones de dólares (alrededor de 14 millones de euros) por sus 261 acres (unas 105 hectáreas) en Silver Spring Township, en el condado de Cumberland. Los promotores valoraban cada acre en 60.000 dólares. Él los rechazó todos.

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“No quería que mis granjas fueran destruidas. Ese era el fondo del problema. No era tanto el aspecto económico lo que me importaba. Simplemente no quería ver esas dos granjas arrasadas”, declaró Raudabaugh al canal Fox 43.

Una vida entera en la misma tierra

El vínculo de Raudabaugh con esas tierras va más allá de lo profesional. Trabaja en esos campos desde hace casi 60 años. Fue allí donde, en los años cincuenta, su madre murió en sus brazos y él tuvo que abandonar casi por completo la escuela para ordeñar vacas y sostener la granja familiar. Allí también crió a sus hijos junto a su esposa, Anna Mae, ya fallecida.

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David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

Así, él mismo describe la propiedad como un refugio para la fauna silvestre, con ciervos y tortugas, y afirma que respeta “la Tierra verde de Dios”. Su deseo es que otras familias puedan vivir en ese lugar después de él. En su pequeña comunidad, la decisión se ha convertido en tema de conversación y sus amigos, asegura, están “muy contentos” con lo que hizo.

¿Cómo funciona la protección que eligió?

En lugar de vender las parcelas, Raudabaugh firmó un acuerdo con el Programa de Conservación del Territorio de Silver Spring Township, un mecanismo similar a las servidumbres de conservación (conocidas en el sistema anglosajón como conservation easements) por el que cedió a la comunidad el derecho a construir sobre esas tierras. El precio que recibió fue de poco menos de 1,9 millones de dólares (alrededor de 1,7 millones de euros).

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La operación se formalizó el 30 de diciembre de 2025 en asociación con el Lancaster Farmland Trust y protege a perpetuidad más de 105 hectáreas. Así, aunque la finca cambie de propietario en el futuro, queda prohibido cualquier uso no agrícola o natural. Es decir, que no podrán levantarse urbanizaciones, ni centros comerciales, ni centros de datos. El programa, activo desde 2014, se aplica a parcelas de al menos cuatro hectáreas de espacios abiertos, bosques, tierras de cultivo o zonas húmedas.

Por qué la IA quiere quedarse con tierras agrícolas

El interés de los promotores por ese rincón de Pensilvania viene dado porque los centros de datos necesitan terrenos planos, con acceso rápido a la red eléctrica, a la fibra óptica y a fuentes de agua para la refrigeración de sus sistemas.

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que estas instalaciones consumieron aproximadamente 560.000 millones de litros de agua en 2023, y la expansión de la inteligencia artificial y la computación en la nube no deja de presionar al alza esa demanda.