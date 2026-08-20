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El Real Madrid arrasa en el ranking de marcas: es la más valiosa del mundo con 2.400 millones y vuele a ganar al Barça

El club blanco aumenta un 25% su valor y encadena tres años en el primer puesto del planeta, mientras el Barcelona se mantiene segundo con una marca valorada en 2.000 millones

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra un gol. EFE/ Sergio Perez
El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra un gol. EFE/ Sergio Perez
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El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del planeta, según el informe Football 50-2026, elaborado por la consultora Brand Finance. El club presidido por Florentino Pérez alcanza un valor de marca de 2.400 millones de euros, un 25% más que el año anterior, y mantiene una distancia de 400 millones respecto al FC Barcelona, segundo clasificado.

El liderazgo madridista no se limita al valor económico. El club también conserva por quinto año consecutivo el reconocimiento como la marca de fútbol más fuerte del mundo. Su puntuación en el Índice de Fortaleza de Marca (BSI) alcanza los 95,8 puntos sobre 100, la cifra más elevada entre los 281 clubes analizados por Brand Finance. El estudio atribuye esta fortaleza a factores como la dimensión internacional de la entidad, su afición, sus jugadores y el peso de su historia.

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“La fortaleza del club refleja su sólida reputación global, su apasionada afición, sus jugadores estrella, su legado y prestigio, y su vinculación con el fútbol de élite”, señala el informe. El resultado consolida una posición que el Real Madrid ha convertido en una constante dentro del mercado global del deporte, en un momento en el que los grandes clubes compiten no solo por títulos, sino también por ingresos comerciales, audiencias y capacidad de explotación de sus activos.

El ‘nuevo’ Bernabéu impulsa el negocio

La evolución del Real Madrid está estrechamente ligada al crecimiento de sus ingresos. Según la información difundida por el propio club a partir del informe de Brand Finance, la entidad registró unos ingresos récord de 1.221 millones de euros durante el ejercicio fiscal 2025-2026. Es, además, el primer club de fútbol que supera los 2.000 millones de euros de valor de marca desde que comenzó a elaborarse este ranking hace 15 años.

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Uno de los principales motores de esta evolución ha sido el ‘nuevo Santiago Bernabéu. La remodelación del estadio ha permitido ampliar las vías de generación de ingresos y convertir el recinto en algo más que un escenario deportivo. La explotación comercial, la hostelería, el museo y el turismo se han sumado con mayor intensidad al negocio tradicional de los días de partido.

Mourinho ya prepara el debut de su nuevo Real Madrid ante el Espanyol.

El Barcelona resiste en el segundo puesto

El Fútbol Club Barcelona mantiene la segunda posición del ranking. La marca azulgrana alcanza los 2.000 millones de euros después de crecer un 15% en el último año. Brand Finance atribuye parte de esta recuperación al regreso al Spotify Camp Nou tras más de dos años de ausencia, además del rendimiento deportivo del equipo dirigido por Hansi Flick.

El club catalán llega a este nuevo escenario después de conquistar dos Ligas consecutivas y recuperar progresivamente una de sus principales fuentes de identidad comercial: su estadio. El regreso al Camp Nou supone un elemento relevante para sus ingresos y para la relación de la entidad con aficionados y visitantes, después de un periodo marcado por las obras y por la actividad en Montjuïc.

“El dominio continuado del Real Madrid y del Barcelona pone de manifiesto la extraordinaria durabilidad de las dos marcas de clubes de fútbol más reconocidas a nivel mundial”, sostiene Brand Finance. El informe confirma así que, pese a la pujanza económica de otros grandes equipos europeos, los dos gigantes españoles continúan ocupando las primeras posiciones del mercado global de marcas futbolísticas.

El Arsenal protagoniza el gran salto

La principal novedad en los primeros puestos del ranking es el Arsenal. El conjunto londinense asciende cinco posiciones y se coloca tercero, su mejor clasificación histórica en el Football 50. Su valor de marca crece un 28%, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros, impulsado por su primer título de la Premier League en 22 años y por su presencia en la final de la Liga de Campeones.

El Arsenal también se convierte en la marca de club de fútbol más fuerte del Reino Unido, con una puntuación de 94 sobre 100 en el índice BSI. Su ascenso desplaza al resto de grandes clubes ingleses y modifica un top 10 que sigue dominado por las entidades con mayor capacidad comercial y deportiva del continente.

Por detrás aparecen el Bayern, cuarto, con 1.500 millones de euros y un crecimiento del 21%; el Paris Saint-Germain, quinto, también con 1.500 millones y un aumento del 10%; y el Manchester City, sexto, con la misma valoración tras crecer un 3%. Liverpool y Manchester United ocupan la séptima y octava posiciones, con 1.500 y 1.400 millones, respectivamente. Completan la clasificación el Chelsea, noveno, con 955 millones, y el Borussia Dortmund, que regresa al décimo puesto con una valoración de 664 millones.

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