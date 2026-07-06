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La princesa Ingrid de Noruega rompe el protocolo con su abrazo a Haaland en el vestuario tras la victoria de la selección nacional

La heredera al trono noruego y su hermano, el príncipe Sverre Magnus, bajaron al vestuario tras la histórica victoria frente a Brasil y protagonizaron una de las imágenes más comentadas del Mundial

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Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)
Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

La selección de Noruega vive uno de los momentos más ilusionantes de los últimos años y la familia real no ha querido perderse la ocasión de celebrar un triunfo que ya forma parte de la historia del deporte del país. La victoria por 2-1 frente a Brasil en los octavos de final del Mundial ha desatado la euforia entre los aficionados y también entre la princesa Ingrid Alexandra y su hermano, el príncipe Sverre Magnus, que viajaron hasta Estados Unidos para apoyar al combinado nacional.

Los hijos de los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit siguieron el encuentro desde el palco del estadio de Nueva Jersey, donde vivieron con máxima intensidad los dos goles de Erling Haaland, auténtico protagonista del encuentro y responsable de clasificar a Noruega para los cuartos de final del torneo.

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Nada más concluir el partido, ambos quisieron trasladar personalmente su felicitación a los jugadores. Para ello bajaron hasta el vestuario de la selección, donde compartieron unos minutos con los futbolistas y el cuerpo técnico en plena celebración por el importante triunfo.

Un gesto espontáneo que se ha hecho viral

Fue precisamente en ese ambiente de euforia donde se produjo una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. Cuando Ingrid Alexandra y Sverre Magnus llegaron al vestuario, Erling Haaland todavía no había tenido tiempo de cambiarse de ropa y los recibió únicamente con el pantalón corto de juego y el torso desnudo, algo habitual tras finalizar un encuentro.

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Lejos de que la situación resultara incómoda, la heredera al trono noruego saludó al delantero con absoluta naturalidad y lo abrazó para felicitarle por su brillante actuación. Su hermano hizo lo mismo segundos después, en una escena distendida que reflejó la alegría compartida por toda la expedición noruega.

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)
Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

Las imágenes fueron difundidas por la propia Casa Real de Noruega a través de sus perfiles oficiales en redes sociales y rápidamente comenzaron a circular por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista. Muchos usuarios destacaron la cercanía de Ingrid Alexandra y la espontaneidad con la que ambos príncipes compartieron la celebración con los jugadores.

Además del encuentro con Haaland, los jóvenes royals conversaron con otros miembros de la selección y posaron para varias fotografías dentro del vestuario, donde todavía se respiraba la emoción por una clasificación que pocos daban por segura antes del inicio del partido.

Ingrid Alexandra abraza a Haaland tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)
Ingrid Alexandra abraza a Haaland tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, el resto de la familia real también siguió muy pendiente del encuentro. El príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit vivieron el partido desde Noruega, donde prepararon una velada muy especial para apoyar a la selección nacional.

La Casa Real compartió varias fotografías en las que se puede ver al matrimonio siguiendo el encuentro rodeados de banderas noruegas y luciendo bufandas con los colores del país, dejando patente que, aunque no pudieron desplazarse hasta Estados Unidos, también vivieron el partido con enorme entusiasmo.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit siguieron desde casa el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)
Los príncipes Haakon y Mette-Marit siguieron desde casa el partido de octavos de final del Mundial de Noruega contra Brasil. (Instagram @detnorskekongehus)

En otra publicación, la institución resumió el sentimiento general tras la histórica clasificación: “¡Ayer fue una noche histórica! Toda la familia lo vivió con emoción”. Un mensaje que acompañó con varias imágenes tanto de Haakon y Mette-Marit como de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el estadio estadounidense.

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