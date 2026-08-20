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Grison se declara incapaz de gastarse lo que gana tras su éxito en ‘La Revuelta’: “Voy a morir demasiado rico, podría vivir con el 30% de lo que ingreso”

El compañero de David Broncano ha dado una entrevista a ‘El Mundo’ en la que expone su complicada dicotomía personal con el dinero

Grison en 'La Revuelta' (RTVE)
Grison en 'La Revuelta' (RTVE)
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Grison ha ganado mucha popularidad gracias a su papel secundario en La Revuelta, sobre todo tras el salto del programa a Televisión Española. Mucho se ha debatido sobre el dinero público que gasta la cadena en el espacio de David Broncano, cuya inversión en realidad forma parte de la fracción de los Presupuestos Generales del Estado para la televisión pública y el dinero se utilizaría de igual manera para otros programas. Eso sí, el beatboxer ha admitido en una entrevista para El Mundo que es incapaz de gastarse todo el dinero que cobra.

El colaborador no ha querido responder a una de las preguntas clásicas del programa sobre cuánto dinero tiene en el banco, pero sí que acumula “mogollón y cada vez más” porque no se lo gasta. Marcos Martínez, conocido como Grison, sostiene que ahorra la mayor parte de sus ingresos y que incluso cree que puede estar excediéndose. Ha resumido su relación con el dinero con una frase que define su comportamiento financiero: “Soy una hormiguita”.

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En ese contexto salarial, Grison ha contado al diario que su cuenta corriente ha crecido al mismo ritmo que su carrera, pero aún así no derrocha el dinero: “Tampoco vivo mal, pero podría vivir con el 30% de lo que ingreso, claramente”. A sus más de 40 años, reconoce que atraviesa su mejor momento profesional, muy lejos de la etapa en la que intentaba abrirse camino en la música con dificultades económicas, lo que ahora tiene muy presente.

Grison en 'La Revuelta' (RTVE).
Grison en 'La Revuelta' (RTVE).

Los ahorros de Grison

“Ahorro con vista al futuro, para poder permitirme jubilarme cuando quiera y vivir una vida tranquila”, ha revelado, añadiendo que “todo forma parte de un plan”. Sin embargo, el propio Grison ha admitido, con su habitual tono cómico, que quizá está ahorrando demasiado: “Voy a morir demasiado rico, me van a robar el dinero mis hijos”.

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Lejos de asociar el aumento de ingresos a lujos, Grison identifica su mayor cambio cotidiano en la alimentación: “Comer es en lo que más pasta me gasto. No en restaurantes, sino en materia prima para cocinar. Cocino yo y todo me lo busco bien”. Ha explicado que le gusta cocinar y que es ahí donde más dinero gasta, con carne que le envía un amigo desde Galicia, buen pescado, pollo ecológico y productos de calidad. “De lo mejor que tiene ir un poco más holgado con la pasta es poder entrar en un supermercado sin tener que estar mirando los precios”, ha dicho al medio.

Ed Sheeran toca con Grison en 'La Revuelta' (RTVE)
Ed Sheeran toca con Grison en 'La Revuelta' (RTVE)

Cuánto cobra Grison en ‘La Revuelta’

Sus afirmaciones encajan con las cifras salariales publicadas también por El Mundo sobre el programa: en las primeras temporadas, Grison llegaba a cobrar 1.472 euros por entrega, dentro de una partida conjunta de 28.675 euros por programa para los cinco rostros principales del formato, aunque el reparto estaba muy lejos de ser uniforme. El mayor salario correspondía a Broncano, que en octubre de 2024 llegó a percibir 21.111 euros por entrega, cerca del 74% del presupuesto reservado a los cinco principales nombres del espacio.

Jorge Ponce alcanzaba un máximo de 2.500 euros por programa, Castella llegaba a 1.944 y Bezos rondaba los 444 euros. Esas cantidades podían variar según el número de emisiones y las circunstancias excepcionales de programación. La renovación del espacio por dos temporadas más ha elevado además la bolsa destinada al elenco principal hasta 35.806 euros por entrega, una subida superior al 20% respecto a los contratos anteriores, por lo que el salario de todos ellos ha debido aumentar proporcionalmente y Grison debería acercarse ya a los 1.800 euros por programa.

A la televisión se suma además la publicidad, otra fuente de ingresos que ha crecido con su popularidad. Grison sitúa un punto de inflexión en su portada de Men’s Health: no cobró por el reto físico, pero asegura que “después de esa portada sale mucha publi”. La expansión profesional no se limita a La Revuelta. Tras ganar notoriedad en el programa, después del verano se pondrá al frente de El escondite, su primer espacio en solitario en RTVE, ya grabado en Países Bajos, una oportunidad que, según ha explicado, “abre un mercado laboral nuevo” para él como presentador.

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