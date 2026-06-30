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La espectacular casa que Erling Haaland tiene en Marbella: el refugio español donde desconecta cuando no está en el campo

El delantero noruego, que este martes se mide a Costa de Marfil en el Mundial, ha encontrado en la Costa del Sol el lugar perfecto para desconectar del fútbol y disfrutar de la máxima privacidad

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Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)
Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)

El nombre de Erling Haaland vuelve a acaparar todas las miradas con el Mundial 2026. El delantero de Noruega afronta este martes, 30 de junio, un nuevo compromiso con su selección frente a Costa de Marfil, un encuentro clave para seguir avanzando en el torneo. Sin embargo, más allá de sus goles y de su papel como una de las grandes estrellas del fútbol internacional, existe una faceta mucho más desconocida de su vida: la estrecha relación que mantiene con España y, en concreto, con Marbella, donde posee una espectacular residencia de lujo.

Cada vez que el calendario le concede unos días de descanso, el futbolista del Manchester City cambia los estadios por la tranquilidad de la Costa del Sol. Allí ha encontrado el lugar perfecto para alejarse de la presión mediática y disfrutar del anonimato junto a su círculo más cercano, en una de las zonas más exclusivas de Marbella.

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La propiedad, valorada en torno a seis millones de euros, se encuentra en una urbanización privada situada entre la conocida Milla de Oro y la montaña, un enclave donde la privacidad es uno de los principales atractivos. Rodeada de vegetación y protegida por estrictas medidas de seguridad, la vivienda está diseñada para garantizar la máxima discreción, algo especialmente importante para una figura del nivel de Haaland.

Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)
Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)

La villa cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados entre vivienda y parcela. Su arquitectura apuesta por líneas contemporáneas, grandes ventanales y espacios abiertos que aprovechan las vistas al Mediterráneo. En el exterior destacan la piscina privada, las amplias terrazas y los jardines, pensados para disfrutar del clima de la Costa del Sol durante buena parte del año.

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Aunque apenas han trascendido imágenes del interior, distintas informaciones apuntan a que la casa dispone de todas las comodidades imaginables para un deportista de élite. No faltaría un gimnasio completamente equipado, zonas destinadas a la recuperación física y amplios espacios de ocio donde relajarse cuando termina la temporada. El objetivo es que el delantero pueda mantener su preparación incluso durante las vacaciones sin renunciar al descanso.

Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)
Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)

La elección de Marbella tampoco resulta casual. La ciudad malagueña se ha convertido desde hace años en uno de los destinos preferidos de numerosos futbolistas internacionales, empresarios y celebridades. Su oferta de restaurantes, clubes de playa, puertos deportivos y campos de golf, unida al elevado nivel de privacidad de muchas de sus urbanizaciones, la convierten en un lugar perfecto para quienes buscan desconectar sin renunciar al lujo.

En el caso de Haaland, esa conexión con España va mucho más allá de unas simples vacaciones estivales. Su apuesta por invertir en una vivienda de estas características ha alimentado durante años las especulaciones sobre un posible desembarco en LaLiga, especialmente por el interés que en diferentes momentos se ha atribuido al Real Madrid por hacerse con sus servicios. Aunque, por ahora, el delantero continúa centrado en su etapa en Inglaterra, su refugio marbellí sigue siendo el gran vínculo que mantiene con nuestro país.

Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)
Haaland en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @erling)

Quienes conocen la zona aseguran que el futbolista lleva una vida especialmente discreta cuando se encuentra en Marbella. Son prácticamente nulas las imágenes que trascienden de sus estancias y suele evitar las apariciones públicas, prefiriendo disfrutar de la tranquilidad de su vivienda antes que dejarse ver por los lugares más concurridos de la ciudad.

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