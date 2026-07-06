Cae una organización que utilizaba a un menor de 12 años para repartir droga en la provincia de Málaga

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. (Europa Press)

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la venta de droga en viviendas de Fuente de Piedra, en Málaga, y ha detenido a trece personas tras una investigación que duró varios meses. Según ha informado este lunes el instituto armado, la operación, conocida como ‘Patinete’, ha permitido identificar una red que distribuía sustancias ilícitas a residentes de la localidad y de zonas cercanas, quienes acudían de forma habitual a los domicilios utilizados como puntos de venta.

Los líderes de la red involucraron a un menor de 12 años, hijo de uno de los cabecillas, para realizar entregas de dosis de droga en la vía pública. El menor habría concretado las transacciones con consumidores previamente contactados, lo que, según fuentes del operativo, agrava la gravedad de los delitos imputados.

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Registro en cinco viviendas

Durante la operación, que incluyó el registro de cinco viviendas en Fuente de Piedra, los agentes localizaron 750 gramos de cocaína, 190 gramos de heroína, 170 gramos de sustancias de corte, 14.000 euros en efectivo y tres vehículos que utilizaba la organización. Además, los investigadores vincularon a la banda con un robo con fuerza cometido en una explotación agrícola, donde sustrajeron motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos, atornilladores eléctricos y motores de extracción de agua. Parte del material robado fue recuperado cuando uno de los detenidos intentaba venderlo a terceros, según detalló la Guardia Civil.

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Las autoridades han arrestado a trece integrantes de la red por tráfico de drogas, robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y delitos contra la administración de justicia. Una vez puestos a disposición judicial, once de los detenidos han ingresado en prisión. La investigación sigue abierta para determinar si existen más implicados o ramificaciones de la organización en la provincia de Málaga.

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Según la información proporcionada en el comunicado, la operación ‘Patinete’ se enmarca en el plan de lucha contra el menudeo de drogas en zonas rurales de Andalucía, impulsado por la Guardia Civil en coordinación con la autoridad judicial. En los últimos meses se han realizado varias intervenciones similares en la región, donde el tráfico de estupefacientes ha generado preocupación entre los vecinos y las autoridades locales.