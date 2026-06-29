Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio: Hugo Brossard toma una decisión determinante

Félix Cifuentes en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La próxima semana será especialmente intensa para los seguidores de Sueños de libertad. Tras los acontecimientos que han sacudido la ficción en los últimos episodios —el regreso de Fina, la salida de prisión de Nieves, la muerte inesperada de Brossard y el incierto futuro de la fábrica—, la serie de Antena 3 afronta una tanda de capítulos en los que las tensiones familiares, los secretos y las decisiones empresariales marcarán el desarrollo de las principales tramas.

Entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio, los protagonistas tendrán que enfrentarse a importantes dilemas personales, mientras el futuro de La Industrial y las relaciones entre los habitantes de la colonia continuarán evolucionando.

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Episodio 592 del lunes 29 de junio

La semana comenzará con una enorme incertidumbre en torno al destino de La Industrial. Damián mantiene firme su intención de vender la empresa para financiar la adquisición de las instalaciones de Brossard, aunque Tasio tratará de convencerle de que espere antes de tomar una decisión definitiva. La muerte del empresario francés podría modificar por completo los planes previstos y la familia considera prudente conocer primero cuáles serán las intenciones de Hugo Brossard.

En el terreno sentimental, Miguel terminará reconociendo ante su hermana Mabel que sus sentimientos hacia Claudia son mucho más profundos de lo que estaba dispuesto a admitir. Animado por ella, empezará a plantearse dar un paso adelante.

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Digna y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, los rumores sobre la supuesta cercanía entre Begoña y Eduardo seguirán propagándose por la colonia. Andrés mostrará públicamente su respaldo a Begoña, decidido a protegerla frente a los comentarios que amenazan con perjudicar su imagen.

También habrá espacio para nuevos enfrentamientos. Paula recriminará a Tasio su comportamiento con las mujeres tras coincidir con él en la cantina, mientras Mabel chocará con su padre después de conocer la opinión que mantiene sobre Salva. La jornada concluirá con otra noticia relevante: Félix Cifuentes dejará claro que la posibilidad de trasladar la producción a Tánger continúa siendo una opción real.

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Episodio 593 del martes 30 de junio

El segundo capítulo de la semana estará marcado por las diferencias entre los miembros de la familia De la Reina respecto al futuro empresarial. Marta cuestionará la postura de Tasio, mientras Andrés intentará ejercer de mediador para evitar que la situación desemboque en un conflicto aún mayor.

En paralelo, Salva buscará el consejo de Nieves para mejorar su relación con Pablo y convencerle de que merece una oportunidad. Al mismo tiempo, Miguel reunirá el valor suficiente para invitar a Claudia a salir.

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Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las sospechas sobre la muerte de Brossard también cobrarán protagonismo. Félix Cifuentes insinuará que el fallecimiento del empresario podría haber beneficiado a la familia De la Reina, aunque Cloe saldrá en defensa de todos ellos. En el plano personal, Fina descubrirá que Marta le ocultó una llamada de Bianca, un secreto que volverá a poner a prueba la confianza entre ambas.

Episodio 594 del miércoles 1 de julio

El miércoles, las consecuencias de los rumores seguirán extendiéndose. Begoña confesará a Beatriz que su marido ha puesto en duda incluso su papel como madre tras escuchar las habladurías sobre Eduardo.

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Por otra parte, Andrés intentará recuperar la relación con Valentina, aunque descubrirá que la joven contempla seriamente abandonar Toledo. Tasio protagonizará uno de los momentos más sinceros de la semana al pedir perdón a Paula por todo lo ocurrido entre ellos y explicarle aspectos de su pasado que ayudan a entender su comportamiento.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Las tensiones también alcanzarán a Marta y Fina. La primera tendrá que dar explicaciones después de ocultar la llamada de Bianca, mientras la segunda exigirá recuperar la confianza perdida. Al mismo tiempo, Félix continuará investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Brossard, convencido de que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.

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Episodio 595 del jueves 2 de julio

El jueves será un capítulo determinante para la historia de la empresa. Julia empezará a percibir el deterioro de la relación entre sus padres y Begoña preferirá contarle directamente el origen de los rumores antes de que los escuche por otras personas. Entretanto, Salva recibirá una importante decepción cuando el banco rechace concederle el préstamo que necesitaba para iniciar una nueva etapa profesional, alegando su pasado judicial.

Cloe y Félix en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Gabriel elevará la presión sobre Eduardo al exigir a Damián que tome medidas contra él debido a las habladurías que circulan por la colonia. En el apartado romántico, Miguel y Claudia compartirán su primera cita, un encuentro en el que el carácter peculiar del médico volverá a salir a relucir.

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El episodio terminará con una de las noticias más relevantes de la semana: Cloe anunciará que Hugo Brossard ha decidido mantener la producción en Toledo, descartando finalmente el traslado de la fábrica a Marruecos gracias a las gestiones realizadas por Andrés.

Episodio 596 del viernes 3 de julio

La semana concluirá con varios conflictos abiertos. Claudia decidirá marcar distancias con Paula. Aunque comprenderá las dificultades que atraviesa la operaria, dejará claro que nunca podrá olvidar lo ocurrido con el marido de Carmen y que entre ambas no existirá una verdadera amistad.

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Mientras tanto, Mabel acudirá finalmente a la comida familiar acompañada por Salva. Lo que inicialmente parecía un encuentro incómodo dará un giro cuando Pablo decida rebajar la tensión e intentar acercar posturas con el cantinero.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Eduardo, por su parte, recibirá una noticia especialmente dura comunicada por Damián, mientras Claudia seguirá sin aclarar qué siente realmente por Miguel pese a la creciente insistencia del médico. El broche final llegará con una consecuencia inesperada de los rumores que han dominado buena parte de la semana. Julia terminará viéndose involucrada en una pelea con un compañero de colegio al salir en defensa de su madre, demostrando que los conflictos de los adultos ya empiezan a afectar directamente a la siguiente generación.