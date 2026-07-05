Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

La gastronomía italiana es conocida en todo el mundo por recetas tan populares como la pizza, la pasta o la lasaña. Sin embargo, también cuenta con platos más ligeros en los que las verduras son el elemento principal.
Un buen ejemplo son los rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate, una elaboración sencilla que sustituye la pasta por finas láminas de calabacín. El resultado es un plato jugoso, aromático y muy vistoso, perfecto tanto para una comida ligera como para servir como entrante en una ocasión especial.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
- Tiempo total: 45 minutos
Ingredientes
- 3 calabacines medianos
- 250 g de queso ricotta
- 50 g de queso parmesano rallado
- 1 huevo
- 400 g de salsa de tomate casera o triturado de tomate
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Un puñado de hojas de albahaca fresca
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
Cómo hacer rollos de calabacín italianos con ricotta y salsa de tomate
- Lava los calabacines y córtalos a lo largo en láminas finas con ayuda de una mandolina o un cuchillo bien afilado.
- Cocina las láminas durante uno o dos minutos en una plancha caliente para que se ablanden ligeramente y puedan enrollarse sin romperse. Reserva.
- En un bol, mezcla la ricotta, el parmesano rallado, el huevo, una pizca de sal, pimienta y algunas hojas de albahaca picadas hasta obtener una crema homogénea.
- Calienta el aceite en una sartén y sofríe los ajos picados durante unos segundos. Añade la salsa de tomate y cocina durante 10 minutos a fuego medio.
- Extiende una pequeña cantidad del relleno sobre cada lámina de calabacín y enróllala con cuidado formando pequeños cilindros.
- Vierte parte de la salsa de tomate en una fuente apta para horno y coloca encima los rollos de calabacín con el cierre hacia abajo.
- Reparte el resto de la salsa por encima y añade unas cucharadas adicionales de parmesano si deseas un acabado más gratinado.
- Hornea a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que la salsa burbujee y la superficie esté ligeramente dorada.
- Sirve caliente y decora con hojas frescas de albahaca justo antes de llevar a la mesa.
Consejos para que quede perfecta:
- Utiliza calabacines firmes y de tamaño uniforme para obtener láminas más regulares.
- Escurre bien la ricotta si contiene exceso de líquido.
- Puedes añadir espinacas salteadas al relleno para darle más sabor y valor nutricional.
- Acompaña el plato con una ensalada verde o con pan tostado para una comida más completa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente cuatro raciones como plato principal ligero o entre seis y ocho porciones si se sirve como entrante.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 280 kcal
- Proteínas: 16 g
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 12 g
- Fibra: 3 g
Los valores son aproximados y pueden variar en función de los ingredientes utilizados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Una vez cocinados, los rollos de calabacín pueden conservarse en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Para consumirlos de nuevo, basta con calentarlos unos minutos en el horno o en el microondas hasta que recuperen su temperatura y textura.
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