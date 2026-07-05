Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Calabacín relleno de ricotta y salsa de tomate. (Magnific)

La gastronomía italiana es conocida en todo el mundo por recetas tan populares como la pizza, la pasta o la lasaña. Sin embargo, también cuenta con platos más ligeros en los que las verduras son el elemento principal.

Un buen ejemplo son los rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate, una elaboración sencilla que sustituye la pasta por finas láminas de calabacín. El resultado es un plato jugoso, aromático y muy vistoso, perfecto tanto para una comida ligera como para servir como entrante en una ocasión especial.

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Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

3 calabacines medianos

250 g de queso ricotta

50 g de queso parmesano rallado

1 huevo

400 g de salsa de tomate casera o triturado de tomate

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Un puñado de hojas de albahaca fresca

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer rollos de calabacín italianos con ricotta y salsa de tomate

Lava los calabacines y córtalos a lo largo en láminas finas con ayuda de una mandolina o un cuchillo bien afilado. Cocina las láminas durante uno o dos minutos en una plancha caliente para que se ablanden ligeramente y puedan enrollarse sin romperse. Reserva. En un bol, mezcla la ricotta, el parmesano rallado, el huevo, una pizca de sal, pimienta y algunas hojas de albahaca picadas hasta obtener una crema homogénea. Calienta el aceite en una sartén y sofríe los ajos picados durante unos segundos. Añade la salsa de tomate y cocina durante 10 minutos a fuego medio. Extiende una pequeña cantidad del relleno sobre cada lámina de calabacín y enróllala con cuidado formando pequeños cilindros. Vierte parte de la salsa de tomate en una fuente apta para horno y coloca encima los rollos de calabacín con el cierre hacia abajo. Reparte el resto de la salsa por encima y añade unas cucharadas adicionales de parmesano si deseas un acabado más gratinado. Hornea a 180 °C durante unos 20 minutos, hasta que la salsa burbujee y la superficie esté ligeramente dorada. Sirve caliente y decora con hojas frescas de albahaca justo antes de llevar a la mesa.

Consejos para que quede perfecta:

Utiliza calabacines firmes y de tamaño uniforme para obtener láminas más regulares.

Escurre bien la ricotta si contiene exceso de líquido.

Puedes añadir espinacas salteadas al relleno para darle más sabor y valor nutricional.

Acompaña el plato con una ensalada verde o con pan tostado para una comida más completa.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente cuatro raciones como plato principal ligero o entre seis y ocho porciones si se sirve como entrante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 280 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 12 g

Fibra: 3 g

Los valores son aproximados y pueden variar en función de los ingredientes utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez cocinados, los rollos de calabacín pueden conservarse en la nevera hasta 3 días en un recipiente hermético. Para consumirlos de nuevo, basta con calentarlos unos minutos en el horno o en el microondas hasta que recuperen su temperatura y textura.

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