Trabajar al volante pasa factura: la Seguridad Social avala la jubilación anticipada de los conductores profesionales por su alta siniestralidad

Camioneros en Barcelona. REUTERS/Albert Gea

La Dirección General de la Seguridad Social ha confirmado en un informe reciente que los conductores profesionales de transporte de mercancías por carretera presentan una elevada morbilidad y mortalidad, con cifras notablemente superiores a las de otros sectores laborales.

El documento, al que ha tenido acceso el sindicato CCOO, recoge datos de incapacidad temporal, fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente en el periodo 2018-2024 y concluye que estos trabajadores superan el umbral de “excepcional siniestralidad”, lo que justifica la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

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Según explicó CCOO, el informe de la Seguridad Social ratifica “todas y cada una” de las argumentaciones que el sindicato ha defendido en los últimos años para que se reconozca la jubilación anticipada al colectivo.

La organización sindical considera que los indicadores oficiales demuestran que el sector soporta unas condiciones laborales especialmente duras en términos de salud y riesgo.

“El colectivo de conductores de transporte de mercancías presenta niveles de morbilidad y mortalidad elevados, con una edad media avanzada y una tendencia creciente en la siniestralidad”, resume el informe oficial.

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La Seguridad Social ha analizado, entre otros factores, la metodología aplicada, la población de referencia y las desviaciones respecto al total de trabajadores del país en número y duración de las bajas médicas, así como los datos de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El informe, primer paso en un proceso administrativo clave

De acuerdo con el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, este informe es el primero que se emite dentro del procedimiento administrativo abierto para valorar la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los conductores profesionales.

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El documento contiene los indicadores objetivos que respaldan la solicitud del sindicato, un proceso que CCOO sigue de cerca y en el que espera avances en los próximos meses.

La organización sindical subraya que el análisis realizado por la Seguridad Social pone de manifiesto que los riesgos laborales y la incidencia de enfermedades y fallecimientos en el sector “son muy superiores al resto de ocupaciones”. Este diferencial estadístico constituye, según CCOO, la base legal para solicitar que los conductores accedan a la jubilación de manera anticipada y con mejores condiciones económicas.

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El sindicato recuerda que la aplicación de coeficientes reductores ya existe en otras profesiones de riesgo, como la minería o los cuerpos de seguridad, y sostiene que los datos oficiales avalan extender este beneficio a los conductores de mercancías pesadas.

“Ahora esperamos que el resto de informes constaten igualmente que se cumplen las condiciones legales”, expresaron fuentes sindicales.

Crece la presión para que el Gobierno actúe

El proceso administrativo abierto tras la publicación de este primer informe implica la elaboración de nuevos documentos técnicos y valoraciones por parte de otros organismos oficiales antes de que el Gobierno pueda tomar una decisión definitiva.

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CCOO confía en que los siguientes pasos administrativos validen “el reconocimiento de los coeficientes reductores” y permitan mejorar la protección social de uno de los colectivos más expuestos a accidentes y enfermedades laborales.

La tendencia al alza en la siniestralidad del sector preocupa tanto a las organizaciones sindicales como a la administración, que reconoce la necesidad de actuar ante los datos presentados. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la demanda histórica de los conductores profesionales se traduce finalmente en una reforma de la edad de jubilación.

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El informe oficial de la Seguridad Social, respaldado por los datos aportados por el INSS desde 2018, sienta un precedente relevante para el sector del transporte de mercancías, que podría ver modificadas de forma sustancial las condiciones de retiro de sus trabajadores en los próximos años.