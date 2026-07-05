Una niña de 13 años gasta todos los ahorros de sus padres para dárselo a sus streamers favoritos: robó 50.000 euros de la caja fuerte familiar en tres meses

Las redes sociales tienen un mayor impacto sobre los adolescentes. (Freepik)

Una adolescente de 13 años, residente en la localidad de Tseung Kwan, en Hong Kong, robó cerca de 50.000 euros a sus propios padres para realizar donaciones a sus creadores de contenido favoritos en una plataforma de vídeo china. El dinero, guardado en una caja fuerte que sus tutores tenían en casa, desapareció de forma gradual entre los meses de abril y junio de 2026, en una serie de sustracciones que salieron a la luz cuando los progenitores abrieron el cofre y comprobaron que su contenido había bajado de forma drástica.

La menor había desarrollado una fuerte dependencia hacia Xiaohongshu —conocida en español como Librito Rojo—, una popular aplicación china de vídeos en directo. A través de esta plataforma, los usuarios pueden apoyar económicamente a los creadores mediante propinas durante las transmisiones en vivo o mediante las llamadas “donaciones por notas”, un sistema de regalos digitales que requiere recargar previamente el saldo de la cuenta de usuario.

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Un robo silencioso durante meses

Para financiar esas aportaciones, la adolescente aprovechaba los momentos en que su madre no estaba atenta para sustraerle la llave del bolso y acceder a la caja fuerte, donde la familia guardaba tanto dinero en efectivo como joyas y otros objetos de valor. En un principio fueron pequeñas cantidades, pero, según iban pasando los meses, la hija acabó sacando de la caja fuerte un total de 380.000 yuanes, equivalentes a unos 50.000 euros.

Aunque sus padres tenían ya ciertas sospechas, los hechos no se descubrieron realmente hasta que decidieron revisar la caja fuerte. La madre de la menor, de 47 años, presentó entonces una denuncia ante la Policía de Hong Kong, que procedió a localizar y arrestar a la adolescente en su propio domicilio.

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Cuál es el marco regulatorio

Según la normativa vigente en China continental, los niños de entre ocho y 16 años necesitan autorización expresa de sus padres para realizar este tipo de aportaciones económicas en plataformas digitales, mientras que los menores de ocho años tienen el servicio completamente vetado. Esta regulación abre la puerta a que la familia de Yao pueda reclamar a Xiaohongshu el reembolso de las cantidades transferidas, siempre que logre acreditar ante la plataforma que las donaciones se realizaron con dinero sustraído sin consentimiento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Y es que el fenómeno de live streaming —con sus sistemas de propinas y regalos digitales a creadores de contenido— ha alcanzado en China una dimensión muy superior a la de cualquier otro país, y el Gobierno lleva tiempo tratando de ponerle freno. El organismo encargado de esa tarea es la Cyberspace Administration of China (CAC), desde donde se ha aprobado un nuevo paquete normativo que endurece las condiciones bajo las que los usuarios pueden enviar dinero a creadores durante las transmisiones en vivo, con especial atención a la franja de edad más joven.

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La normativa supone una revisión del marco aprobado en 2022, que ya prohibía de forma genérica las donaciones de menores, pero que en la práctica dejaba margen para situaciones como la protagonizada por Yao. El nuevo texto dicta, además de los límites de edad y la necesaria autorización de los tutores, que las plataformas tendrán que comprobar que el usuario dispone de ingresos propios o de alguna autorización adicional que acredite su capacidad de gasto. El doble objetivo declarado de la medida es blindar a los menores frente a dinámicas consideradas manipulativas y frenar un modelo de consumo que, a juicio de las autoridades, alienta el gasto impulsivo entre la población más joven.