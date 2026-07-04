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La memoria de los gatos está determinada por la frecuencia con la que salen a la calle, según veterinarios

El entorno exterior ofrece a un gato una diversidad de estímulos imposible de replicar en interiores

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La clave para la memoria de tu felino. (Magnific)
La clave para la memoria de tu felino. (Magnific)

La memoria de los gatos ha sido objeto de debate entre veterinarios y expertos en comportamiento animal, pero existe un acuerdo claro sobre un aspecto: la frecuencia con la que los gatos salen a la calle tiene un impacto directo en la forma en que recuerdan, aprenden y responden a su entorno. Según los especialistas consultados por El Español, la memoria felina no se reduce a una secuencia de imágenes o eventos, sino que se construye activamente a partir de las experiencias diarias, especialmente aquellas que ocurren durante sus incursiones fuera del hogar.

A diferencia de los perros, los gatos muestran un comportamiento más independiente durante sus salidas. Esto significa que, lejos de obedecer rutas fijas o depender de la guía humana, ellos exploran, reconocen olores, anticipan sonidos y actualizan constantemente su mapa mental del territorio. Los veterinarios coinciden en que el ambiente en que vive un gato condiciona tanto su memoria como su conducta y su manera de interactuar con el mundo, y subrayan que “el entorno en el que vive el animal determina su actividad y su capacidad de adaptación”.

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Este consenso se apoya en revisiones científicas como la publicada por Irene Rochlitz y su equipo en Applied Animal Behaviour Science, donde se analizaron las condiciones de vida de los gatos domésticos. Allí se identificaron factores clave para el bienestar felino, entre ellos, la posibilidad de expresar conductas naturales y la exposición a estímulos variados, dos elementos que dependen en gran medida del acceso al exterior.

Las frecuencias en las salidas de los felinos

El entorno exterior ofrece a un gato una diversidad de estímulos imposible de replicar en interiores: olores nuevos, sonidos inesperados, superficies distintas y la oportunidad de interactuar con otros animales o de evitar zonas que perciben como amenazantes. Esta exposición repetida ayuda a los gatos a construir “mapas” de su territorio, que no solo mejoran su memoria espacial, sino que también amplían su repertorio de respuestas ante diferentes situaciones.

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¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

No se trata simplemente de que un gato que sale a la calle tenga mejor memoria, sino de que la memoria espacial y la capacidad de adaptación del animal se alimentan de la frecuencia con la que interactúa con entornos cambiantes. “A más del 80% de los gatos domésticos les gusta salir de casa, pero pueden tener problemas graves”, explicó el veterinario Jaume Fatjó en declaraciones a El Español. Salir diariamente permite al felino actualizar rutas, reconocer olores, identificar zonas seguras y detectar posibles amenazas, lo que fortalece su aprendizaje y mejora su comportamiento general.

Alternativas y límites en espacios interiores

Para los gatos que no tienen acceso al exterior, el reto es diferente. Los expertos consultados por El Español insisten en que no basta con disponer de metros cuadrados de vivienda, sino que es fundamental ofrecer un entorno enriquecido con estructuras verticales, plataformas, estanterías, escondites, ventanas y lugares desde los que observar el entorno. De este modo, el gato puede ampliar su “territorio mental” y mantener activas su memoria y curiosidad.

Primer plano de una persona sentada en un sofá, acariciando la cabeza de un gato doméstico atigrado y blanco que se apoya en sus piernas.
Cómo cuidar y estimular a tu gato en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ambiente doméstico pobre, monótono y predecible puede favorecer el aburrimiento, el estrés y la inactividad. Los especialistas advierten que, frente a los beneficios de la calle, el interior ofrece protección contra riesgos como atropellos, peleas, enfermedades o intoxicaciones, pero obliga al propietario a suplir la falta de estímulos. “El ambiente doméstico puede ser relativamente empobrecido y favorecer tanto el aburrimiento como el estrés y la inactividad”, explicaron fuentes veterinarias a El Español.

La clave, según coinciden los profesionales, está en adaptar el ambiente doméstico a las necesidades del animal: proporcionar oportunidades de juego, exploración y observación, y evitar cambios bruscos si el gato ha estado habituado a salir durante años. No existe una única respuesta válida para todos los gatos, pero sí una certeza: la memoria y el bienestar felino dependen en gran medida de la calidad y variedad de los estímulos a los que está expuesto cada día.

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