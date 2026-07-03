Travis Kelce elige al príncipe Guillermo como invitado de su pódcast en el día de su boda con Taylor Swift: “Estábamos muy nerviosos cuando os conocimos”

El príncipe Guillermo en el pódcast de Travis Kelce, que se casa con Taylor Swift (YouTube)

El príncipe Guillermo ha irrumpido en el pódcast de los hermanos Kelce a pocas horas de que, según se rumorea, Travis Kelce se case este viernes con Taylor Swift en Nueva York. La aparición del heredero británico en New Heights añade un foco internacional a una jornada ya marcada por la expectación en torno a la pareja y por una conversación en la que el príncipe de Gales ha hablado de fútbol o su encuentro con la cantante y el deportista.

La entrega, ya grabada y publicada hoy 3 de julio a las 18:00 horas, tiene como invitado al príncipe de Gales, presentado en un vídeo de adelanto del Instagram oficial de New Heights. En ese avance, Jason Kelce lo define como “el príncipe de 1,90 metros de Londres, Inglaterra” y encadena buena parte de sus títulos oficiales antes de que Guillermo responda entre risas.

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La reacción del príncipe al recibimiento ha sido inmediata: ha celebrado la introducción como una gran presentación. A partir de ahí, la conversación se desplaza al Mundial de fútbol y al modo en que vive Inglaterra el torneo. El príncipe Guillermo ha dejado clara su impaciencia por la cita deportiva: “Muy bien, Travis. Me alegra muchísimo que ya esté en marcha. Llevaba muchísimo tiempo esperando el Mundial. Da la sensación de que pasa mucho tiempo entre una edición y otra, pero es estupendo que haya vuelto”, ha dicho el príncipe en New Heights.

El príncipe Guillermo en el pódcast de Travis Kelce, que se casa con Taylor Swift (YouTube)

El príncipe Guillermo con Travis Kelce

En otro momento, Guillermo corrige con cercanía a los hermanos Kelce por llamar “soccer” al fútbol. Para el príncipe, como británico, el término correcto es “football”, un matiz menor en apariencia que encaja con el peso identitario que atribuye al deporte en el Reino Unido.

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Esa idea aparece con más nitidez cuando se le pregunta por las opciones de su selección. Guillermo ha explicado en New Heights que afronta el torneo con prudencia, aunque con fe en el equipo: “Me lo estoy tomando con calma, con tranquilidad, como diciendo: vamos a hacerlo bien y a ver hasta dónde llegamos. Pero tengo una confianza serena. Creo que Thomas Tuchel, que es el entrenador, les ha puesto en una muy buena disposición mental”.

El príncipe contrapone además esa etapa a la del anterior seleccionador. “El equipo juega con más libertad, con más fluidez. Creo que la filosofía de Gareth, que fue el técnico anterior, era muy defensiva. Si no encajamos goles, ganaremos. Thomas, creo, prefiere ir un poco más allá: si perdemos, perdemos jugando como queremos jugar, y si vosotros vais a marcar cuatro goles, nosotros marcaremos cinco, y creo que esa es una actitud muy buena”, ha afirmado el hijo de Carlos III.

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El príncipe Guillermo en el pódcast de Travis Kelce, que se casa con Taylor Swift (YouTube)

El encuentro de la familia real con Taylor Swift

La charla también entra en el terreno del fútbol americano, el deporte que ha convertido a los Kelce en dos de los nombres más conocidos de la NFL. El príncipe asegura que conoce la terminología básica, aunque reconoce sus límites cuando se trata de practicarla.

“Sé lo que es un touchdown. No puedo decir que haya hecho uno de verdad nunca, pero he intentado hacer un par de touchdowns y casi me disloco el omóplato”, ha bromeado el príncipe durante la grabación. La frase encaja con el tono distendido de una conversación en la que los hermanos Kelce también recuerdan el encuentro que tuvieron con los príncipes de Gales y sus hijos.

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Travis Kelce ha situado entre sus mejores recuerdos la ocasión en la que él y su hermano conocieron a Guillermo y a sus hijos. “Sinceramente, uno de los momentos más increíbles de todos fue conocerte a ti y a los pequeños aquel día. Jason y yo lo bromeamos continuamente. Estábamos muy nerviosos al conoceros a vosotros y a la familia real, y Jason tiene la broma recurrente de que no sabía qué hacer con su cerveza”, ha contado en New Heights.

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

Jason Kelce ha ido un paso más allá al detenerse en la pequeña Charlotte: “Los niños estuvieron geniales. Sí, Charlotte, o mejor dicho la princesa Charlotte, fue lo mejor para mí. Yo también tengo cuatro hijas, así que fue estupendo”. Guillermo le ha respondido con otra confidencia doméstica: “Enhorabuena por tener cuatro hijas. No sé cómo lo haces. Desde luego, esa es una tarea difícil”.

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El príncipe Guillermo sobre Estados Unidos

Cuando la conversación gira hacia las diferencias entre Estados Unidos y el Reino Unido, el príncipe lo tiene claro: “La cerveza es ligera, quizás. La cerveza desde luego va a saber distinta para ellos, pero creo que no os habéis encontrado con rivales a vuestra altura. Hemos visto a muchos bebedores de cerveza del Reino Unido. Podemos defendernos con nuestra cerveza frente a cualquiera”, ha dicho Guillermo en New Heights.

También subraya el contraste en las gradas: “Creo que la dimensión de vuestros estadios, su tamaño, va a ser un choque cultural para muchos aficionados. Nosotros conocemos muy bien nuestro fútbol, así que ver estadios más grandes y una atmósfera increíble que también podemos recrear aquí es algo muy importante”, ha señalado.

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El príncipe Guillermo brindando con cerveza (Reuters)

También ha descrito el vínculo emocional que siente con el fútbol: “El tribalismo de tu equipo es como una segunda familia para muchos seguidores. Mi fin de semana puede ser el mejor del mundo cuando ganamos o, francamente, no querer ver a nadie el lunes por la mañana porque estoy hundido”.