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Las imágenes del incendio de Les Gavarres (Girona): una gran columna de humo y miles de personas confinadas por el fuego

Las llamas de La Bisbal avanzan sin control, con más de 1.280 hectáreas quemadas y un amplio dispositivo de emergencia en marcha

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Vista del incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà este viernes. (EFE/David Borrat)
Vista del incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà este viernes. (EFE/David Borrat)

La provincia de Girona vive una jornada crítica por los incendios forestales declarados este viernes, aunque el que más preocupa a los servicios de emergencia es el originado en el entorno de La Bisbal d’Empordà, en el macizo de Les Gavarres. El fuego ha obligado a confinar a más de 40.000 personas, ha arrasado alrededor de más de 1.280 hectáreas y ha movilizado un amplio dispositivo de extinción en varias comarcas del nordeste de Cataluña.

Las llamas comenzaron esta mañana tras las chispas generadas en unas labores agrícolas y se propagan sin control debido a la intensa tramontana.

Las llamas avanzan con rapidez impulsadas por la tramontana, un fuerte viento del norte que está dificultando las labores de extinción. La intensidad del incendio ha provocado además la formación de un pirocúmulo, una gran nube de desarrollo vertical generada por el propio fuego y característica de los incendios de comportamiento extremo. Los Bomberos de la Generalitat han advertido de que, si las condiciones meteorológicas empeoran, el incendio podría llegar a afectar hasta 10.000 hectáreas, un escenario que trabajan para evitar.

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Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona. (Glòria Sánchez / Europa Press)
Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona. (Glòria Sánchez / Europa Press)

La prioridad de los equipos de emergencia es contener el flanco derecho del incendio para impedir que el fuego se adentre en otras zonas del macizo de Les Gavarres. En el operativo participan más de 250 bomberos, apoyados por medios aéreos y terrestres, mientras la Generalitat ha solicitado el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder responder con rapidez si se producen nuevos focos.

Bomberos continúan trabajando en el incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà. (EFE/David Borrat)
Bomberos continúan trabajando en el incendio forestal de La Bisbal de l’Empordà. (EFE/David Borrat)

El avance de las llamas ha obligado a confinar de forma preventiva a vecinos de varios municipios del Baix Empordà y la Costa Brava, además de evacuar a unos 150 niños de una casa de colonias. Asimismo, las autoridades han pedido a la población que evite desplazamientos hacia la zona para facilitar el trabajo de los equipos de extinción.

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Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)
Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)

Detenido el presunto autor del incendio

Un trabajador fue detenido este viernes como presunto autor del incendio forestal de La Bisbal d’Empordà. Según la hipótesis preliminar de los Agentes Rurales y los Mossos d’Esquadra, el fuego se originó mientras instalaba una señal de tráfico en la carretera GI-660 y utilizaba una radial, una herramienta cuyas chispas habrían provocado el inicio de las llamas.

Humo del incendio en La Bisbal d'Empordà, Girona. (Glòria Sánchez / Europa Press)
Humo del incendio en La Bisbal d'Empordà, Girona. (Glòria Sánchez / Europa Press)

Los investigadores sostienen que estos trabajos se estaban realizando pese a que estaba activada la fase 3 del Plan Alfa, el nivel de máxima alerta por riesgo de incendios forestales, que prohíbe el uso de maquinaria susceptible de generar chispas en zonas forestales o próximas a ellas. El arresto se produjo pocas horas después de declararse el incendio, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se originó el fuego.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)
Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)

Asimismo, hace unas horas, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la evolución del incendio y las dificultades de los equipos de extinción para estabilizar el perímetro.

Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)
Un hombre observa la columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona). (EFE/ David Borrat)

Un segundo incendio en Fontcoberta

A la emergencia en Les Gavarres se sumó otro incendio forestal declarado en el municipio de Fontcoberta, en la comarca del Pla de l’Estany. El fuego se inició a las 12:36 horas y, según los datos provisionales de los Agentes Rurales, ha afectado a unas 35 hectáreas. Aunque de menor magnitud que el incendio de La Bisbal d’Empordà, este segundo foco ha obligado a movilizar un importante dispositivo de extinción y ha incrementado la presión sobre los servicios de emergencia, que trabajan de forma simultánea en ambos frentes.

Incendio en La Bisbal d'Empordà (Girona). (Bombers)
Incendio en La Bisbal d'Empordà (Girona). (Bombers)

Protección Civil ordenó el confinamiento preventivo de los núcleos de Vilavenut y Palol de la Farga, mientras los Bombers de la Generalitat desplegaron 17 dotaciones terrestres y tres medios aéreos, con el apoyo de tractores agrícolas para labrar el terreno y crear franjas de contención que dificultaran el avance de las llamas. La coincidencia de ambos incendios también obligó a mantener cortadas varias carreteras de la red viaria gerundense para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre este segundo incendio mientras concentran la mayor parte de los recursos en el fuego de Les Gavarres, cuya evolución continúa siendo la principal preocupación por su comportamiento extremo y el riesgo de propagación favorecido por la tramontana.

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