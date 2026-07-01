El PP rebaja su denuncia de fraude por la ley de nietos de exiliados, pero sigue acusando al PSOE de querer engrosar votos en el exterior

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en el Congreso de los Diputados junto a Ester Muñoz y Miguel Tellado. (PP)

El PP nacional recoge cable en su ofensiva contra la ley de nietos y rebaja sus acusaciones de pucherazo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este miércoles que su partido no se ha opuesto a conceder la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que su denuncia tiene que ver con la “opacidad” y la “urgencia” con la que se está aplicando la normativa.

Los populares acusan al Ejecutivo de “manipular” la posición del PP en este tema, pero lo cierto es que fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien apuntó que la normativa trataba de alterar el censo electoral en favor del partido socialista: afirmó que “Buenos Aires sería la tercera provincia de España” en las próximas generales. La dirigente madrileña también denunció unas supuestas instrucciones del Gobierno a los consulados para regular a cualquiera que hubiera salido de España por cualquier razón.

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También se refirió sobre ello el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien evitó mencionar la palabra pucherazo, como lleva haciendo Vox desde 2022, pero sí denunció que el Gobierno ha recurrido a una “arquitectura electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo”, pese a que es una medida que él mismo pidió expresamente en 2006 y en su programa electoral en 2023.

Muñoz critica que votarán muchos “que no han pisado ni una sola vez España”

Muñoz ha matizado estas palabras señalando que el líder de la oposición nunca puso bajo sospecha el sistema electoral, sino que se refería a la “opacidad” del proceso. Según las cifras de los ‘populares’ –que difieren de las del Gobierno–, “ahora de repente hay dos millones y medio de personas más que pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España”, ha señalado Muñoz.

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“Yo me pregunto: ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos?”, ha lanzado Muñoz, que volvió a obviar que el proceso lleva tres años abierto: la norma se aprobó en 2022 y, tras una prórroga en 2024, se cerró en octubre de 2025. También obvió que el voto desde el exterior apenas supera el 10% del censo de electores: en las últimas generales apenas votó (233.688 sufragios de los más de dos millones potenciales).

Muñoz también ha señalado que “altos cargos del PSOE” estaban organizando actos en otros países en los que argumentan que la gente va a poder votar gracias a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Albares reacciona: “Es una traición al pueblo español”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado contra las acusaciones infundadas del PP contra el servicio diplomático. “Es una traición al pueblo español. Lo que el PP quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar. Muchos de esos españoles son españoles de nacimiento”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea.

Así, el jefe de la diplomacia española ha exigido “disculpas públicas” del líder de la oposición y ha criticado la hipocresía del PP con una ley que propuso hace años: “demuestra que PP y Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”.

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