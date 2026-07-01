Koldo asegura desde Soto del Real que “se está mintiendo” en la sentencia que le condena a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’ (Europa Press)

Koldo García Izaguirre, condenado a 19 años de prisión por el ‘caso Mascarillas’ junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien fue asesor, ha enviado un audio este miércoles a Mañaneros 360 de La 1 de Televisión Española en el que ha asegurado que la sentencia por la cual ha sido condenado contiene falsedades.

“Me tienen marcado con una sentencia de cadena perpetua” - se refiere con esto a su condena de 19 años y ocho meses, con 15 años de cumplimiento máximo, que supondrá que Koldo pueda ver la libertad a los 70 años de edad - “y se está mintiendo en esta sentencia, por ejemplo”, en lo “referente a Jessica”.

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“Se están poniendo cosas que no han ocurrido en el juicio”, ha asegurado. “Me quitan ese derecho a poder ir a un ente superior a poder demostrar que lo que están poniendo en esta sentencia es mentira. Por primera vez en España conmigo han ocurrido muchísimas cosas. No me dan los dispositivos porque tienen que hacer un expurgo, pero mientras se la da a los medios de comunicación”, ha lamentado.

*en ampliación