La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, dimite en plena rebelión interna en el partido

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. (Jesús Hellín/Europa Press)

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado que su dimisión de todos los cargos y funciones del partido tras la investigación interna contra ella por supuestos malos tratos hacia varios trabajadores de la organización, que acaba de ser archivada por falta de pruebas.

“Hoy presento mi dimisión como cocoordinadora, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo desde hoy mi militancia en esta organización”, ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa.

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