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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 1 de julio: Begoña se rompe por los rumores y Félix estrecha el cerco sobre la muerte de Brossard

La ficción diaria de Antena 3 llevará al límite a Begoña, Marta y Andrés mientras las sospechas sobre la muerte de Brossard siguen creciendo y las relaciones personales atraviesan un momento decisivo

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Natalia Sánchez es Begoña en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).
Natalia Sánchez es Begoña en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

Sueños de libertad afronta una nueva semana cargada de tensión tras los últimos acontecimientos que han sacudido la serie. La muerte de Brossard, las dudas sobre el futuro de La Industrial y los conflictos personales de los protagonistas han dejado varias tramas abiertas que seguirán avanzando en el capítulo del miércoles 1 de julio.

En los últimos episodios, la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica ha centrado buena parte de la atención. Damián mantiene su intención de vender La Industrial para poder adquirir las instalaciones de Brossard, aunque Tasio le ha pedido que espere antes de tomar una decisión definitiva. La familia prefiere conocer primero cuáles serán los planes de Hugo Brossard, ya que la muerte del empresario francés podría cambiar por completo el futuro de la compañía.

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Al mismo tiempo, los problemas personales tampoco han dado tregua. Miguel ha reconocido por fin que está enamorado de Claudia y ha decidido reunir el valor suficiente para invitarla a salir, mientras Andrés ha seguido defendiendo a Begoña de los rumores que la relacionan con Eduardo y que no dejan de extenderse por toda la colonia.

Digna y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Digna y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

También Marta y Fina atraviesan un momento delicado después de que esta descubriera que su pareja le ocultó una llamada de Bianca, un secreto que ha vuelto a poner en duda la confianza entre ambas. Paralelamente, Félix Cifuentes continúa convencido de que la muerte de Brossard esconde más incógnitas de las que aparenta y sigue investigando lo ocurrido.

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En el episodio del miércoles 1 de julio, las consecuencias de esas habladurías golpearán de lleno a Begoña. La mujer se sincerará con Beatriz y le confesará que la situación ha llegado demasiado lejos, hasta el punto de que su propio marido ha llegado a poner en duda incluso su papel como madre después de escuchar los rumores sobre su supuesta relación con Eduardo.

Por su parte, Andrés intentará recuperar la relación con Valentina, aunque descubrirá que la joven está valorando abandonar Toledo para empezar una nueva vida lejos de todo lo sucedido.

Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Tasio protagonizará uno de los momentos más emotivos del capítulo al pedir perdón a Paula por su comportamiento. Además de disculparse, le explicará algunos episodios de su pasado que ayudan a entender muchas de sus decisiones, en un intento de cerrar definitivamente las heridas entre ambos.

Mientras tanto, Marta tendrá que dar explicaciones a Fina por haberle ocultado la llamada de Bianca. La joven le exigirá sinceridad si quiere recuperar una confianza que considera seriamente dañada.

Por último, Félix seguirá avanzando en su investigación sobre la muerte de Brossard. Convencido de que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, continuará reuniendo información para descubrir qué ocurrió realmente con el empresario francés, una búsqueda que podría terminar poniendo en aprietos a más de un vecino de la colonia.

Cloe y Félix en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Cloe y Félix en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Al mismo tiempo, Marta tendrá que enfrentarse a Fina para intentar justificar por qué decidió ocultarle la llamada de Bianca. La joven no está dispuesta a pasar página sin obtener respuestas y exigirá recuperar una confianza que considera profundamente dañada. El futuro de la pareja dependerá de cómo afronten esta nueva crisis.

Por último, Félix Cifuentes continuará investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Brossard. Convencido de que todavía existen demasiadas incógnitas sin resolver, seguirá reuniendo información con el objetivo de descubrir qué ocurrió realmente con el empresario francés. Una investigación que amenaza con poner contra las cuerdas a varios personajes y que puede convertirse en una de las grandes tramas de las próximas semanas.

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