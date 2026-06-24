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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 25 de junio: Tasio descubre que se llevó el pastillero de Brossard

La serie diaria de Antena 3 enfrenta días decisivos tras el fallecimiento de Antoine Brossard

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El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)
El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

La tensión acumulada durante toda la semana estallará definitivamente en el episodio de este jueves de Sueños de libertad. La ficción diaria de Antena 3 vivirá uno de sus momentos más decisivos con la inesperada muerte de Antoine Brossard, un acontecimiento que no solo dejará conmocionados a los habitantes de la colonia, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la lucha por el futuro de La Industrial.

Los últimos días han estado marcados por los conflictos empresariales, las viejas heridas familiares y las estrategias ocultas de varios personajes. Desde comienzos de semana, la delicada situación económica de la fábrica ha colocado a la familia De la Reina contra las cuerdas. La posibilidad de vender la empresa provocó un fuerte enfrentamiento entre quienes veían la operación como la única salida y aquellos que se negaban a perder el legado construido durante años.

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Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La disposición de Brossard a avanzar en las negociaciones fue uno de los principales motivos de tensión con Tasio, que se mostró completamente contrario a la operación. Al mismo tiempo, Gabriel, movido por sus propios intereses, comenzó a investigar todo lo que ocurría alrededor de la empresa para evitar que sus planes personales se vieran amenazados, contando con la colaboración de Beatriz en su ofensiva contra Begoña.

La semana también dejó importantes cambios en el terreno personal. La liberación de Nieves, después de que los resultados de la autopsia del padre de Luz descartaran cualquier implicación por su parte, permitió su regreso a la colonia. Lejos de permanecer en silencio tras todo lo sucedido, decidió plantar cara a quienes la habían juzgado, entre ellos Don Agustín.

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Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva y Mabel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por otro lado, las relaciones sentimentales y familiares continuaron atravesando momentos complicados. Valentina decidió poner fin a su historia con Andrés, aunque él se negó a cerrar completamente la puerta a una posible reconciliación. Asimismo, la convivencia entre Claudia y Paula siguió deteriorándose, aunque ambas comenzaron a acercar posturas con la intención de reparar los daños causados.

Uno de los momentos más emotivos de la semana llegó cuando Cloe se sinceró con Marta y reconoció que sus sentimientos hacia ella no habían desaparecido, algo que hizo evidente que mantener una simple amistad resultaba imposible. Mientras tanto, la complicada situación de La Industrial siguió generando tensiones entre Marta y Fina, cuya relación se resintió por sus diferentes formas de afrontar la crisis.

Además, las maniobras de Beatriz comenzaron a tener consecuencias inesperadas. Tras manipular el vehículo de Eduardo, consiguió alimentar los comentarios sobre una supuesta cercanía sentimental entre él y Begoña, lo que provocó un nuevo choque entre esta última y Gabriel.

Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 590 del jueves 25 de junio

Sin embargo, ninguno de estos conflictos se compara con lo que ocurrirá en el episodio de este jueves. En un momento de enorme presión, Antoine Brossard sufrirá un ataque al corazón. Andrés intentará auxiliarle desesperadamente, pero sus esfuerzos no serán suficientes y el empresario terminará falleciendo, dejando un enorme vacío y una gran incertidumbre sobre el porvenir de la compañía.

La muerte de Brossard podría cambiar por completo el equilibrio de poder en La Industrial, ya que su hijo Hugo se perfila como la persona destinada a asumir el control de sus intereses. Pero la tragedia tendrá una consecuencia todavía más inquietante para Tasio.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)
El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

Tras una noche marcada por los excesos, descubrirá algo que le dejará completamente destrozado: se llevó por equivocación el pastillero que Brossard necesitaba para controlar su enfermedad. Este detalle podría convertirlo en una figura fundamental para esclarecer lo ocurrido y hacer que la culpa se convierta en una pesada carga imposible de ignorar.

El capítulo también estará marcado por otros enfrentamientos que aumentarán todavía más la tensión en la colonia. Pablo protagonizará un duro choque con Don Agustín, mientras que Claudia y Paula tratarán de avanzar hacia una reconciliación definitiva. Por su parte, Begoña tendrá que hacer frente a los comentarios que circulan sobre su supuesta relación con Eduardo, una situación que volverá a poner a prueba su complicada relación con Gabriel.

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