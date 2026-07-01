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Canadá participará en Eurovisión para cubrir el hueco de España y otros países: la UER busca nuevos aliados fuera de Europa por primera vez en 12 años

El país norteamericano se suma al concurso de canciones tras la victoria de la canadiense Céline Dion en 1988, como representante de Suiza

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El mensaje de Céline Dion en Eurovisión 2025 (REUTERS/Denis Balibouse)
El mensaje de Céline Dion en Eurovisión 2025 (REUTERS/Denis Balibouse)

La UER ha anunciado que Canadá competirá en Eurovisión en 2027, una incorporación con la que el festival suma por primera vez a un nuevo país desde el debut de Australia en 2015 y con la que la organización busca cubrir el vacío dejado por varias retiradas en plena crisis por la presencia de Israel, entre las que se encuentra España.

El país norteamericano participará en las semifinales de la 71ª edición del certamen, que se celebrará en Bulgaria, después de que la cadena pública CBC/Radio-Canada haya sido aceptada como miembro de pleno derecho de la Unión Europea de Radiodifusión una semana antes del anuncio. La decisión llega después de una edición marcada por la salida de cinco países: España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia abandonaron este año el concurso en protesta por la participación de Israel.

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La organización ha presentado la entrada canadiense como parte de su estrategia para sostener el formato mientras trata de ampliar su base de miembros. En su comunicado, la unión de radiodifusores ha precisado que Canadá debutará en semifinales y que la cadena pública canadiense ampliará más adelante los detalles de su participación.

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Canadá en Eurovisión tras el éxito de Céline Dion

La adhesión de CBC se produjo en la última Asamblea General de la organización y abrió la puerta a su entrada en el festival. Canadá es además el primer país nuevo que se suma al concurso desde que Australia lo hiciera hace 12 años. La UER ha vinculado esa incorporación al interés que el certamen despierta en el país. Según la UER, en la edición número 70, celebrada en mayo en Austria, Canadá fue el tercer mayor votante dentro del grupo denominado “resto del mundo”, y sus ciudadanos compraron más entradas que los de cualquier otro país fuera de Europa para viajar al concurso.

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Ese vínculo con Eurovisión tiene también un precedente conocido: la canadiense Céline Dion dio la victoria a Suiza en 1988. La organización sostiene que ese entusiasmo ayuda a explicar la apuesta por un mercado alejado de las fronteras europeas en un momento de desgaste de audiencia y tensiones internas. La final de 2026 reunió a 131 millones de espectadores en todo el mundo, según datos de la propia organizadora. La cifra supone 35 millones menos que el año anterior y refuerza la línea de alianzas con países que nunca habían participado.

La presidenta de Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, ha afirmado en una nota difundida con motivo del día de Canadá, el 1 de julio, que la participación “dará espacio al talento canadiense para mostrarse en uno de los escenarios globales con más historia, y a los seguidores canadienses a seguir disfrutando de Eurovisión y votando como han hecho hasta ahora pero ahora con la emoción extra de ver a su propio país representado”.

Logo de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)
Logo de Eurovisión 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

La crisis de Eurovisión

La entrada canadiense se enmarca en una búsqueda más amplia de socios con la que la organización lleva meses intentando recomponer el mapa del concurso. Ante la baja de varios miembros, la UER había sondeado a países que ya habían participado en el pasado para favorecer su regreso. De ese movimiento salieron las vueltas de Bulgaria, Rumanía y Moldavia, que se habían retirado por no poder asumir los costes. Pese a esos regresos, la edición de 2026 cerró con 35 países en competición, el registro más bajo desde 2004.

Entre las opciones estudiadas también figuraba Kazajistán, que ya ha participado en Eurovisión Junior. El director de la organización, Martin Green, llegó incluso a insinuar el posible regreso de Rusia. Green ha defendido ahora la incorporación canadiense como una prueba más de la vocación expansiva del certamen. “Estamos ansiosos de que traigan su propia voz, creatividad y energía a Bulgaria en 2027”, ha dicho, después de asegurar que el festival “da la bienvenida al mundo”. La ampliación de miembros no afecta por igual a todos los nuevos socios de la organización.

La cantante búlgara Dara, ganadora de Eurovision 2026 (AP foto/Valentina Petrova)
La cantante búlgara Dara, ganadora de Eurovision 2026 (AP foto/Valentina Petrova)

El 25 de junio, la Asamblea General de la UER aprobó también la entrada de 3Cat, grupo en el que se integran TV3 y Catalunya Ràdio, como “miembro auxiliar”, una categoría reservada a medios públicos sin cobertura estatal. Esa fórmula permite a 3Cat estrechar lazos y cooperar con los 114 miembros de 56 estados y los 31 asociados del resto del mundo, pero no le da acceso a participar en Eurovisión. Mientras tanto, sigue sin aclararse el futuro de las televisiones públicas que abandonaron el certamen por la presencia de la KAN israelí y que podrían convertir la preparación de Bulgaria 2027 en otra etapa de fuerte controversia.

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