España

Cada español sufre cuatro brechas de datos al año y la mitad son por errores humanos

Datos bancarios, identificativos y sanitarios son algunos de los más filtrados

Guardar
Hackeo celulares
Datos bancarios, identificativos y sanitarios son algunos de los más filtrados. (Shutterstock)

Cada español se ve involucrado, de media, en cuatro brechas de datos anuales, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El organismo estatal ha publicado este miércoles la memoria de su actividad en 2025, año en el que se han comunicado 2.768 brechas de datos.

Estos incidentes se produjeron principalmente en el sector privado (81%) y han afectado al doble de gente que el año anterior: si en 2024 se notificó a 100.000 personas que sus datos se habían filtrado, en 2025 fueron 200.000 las afectadas. Para el presidente adjunto de la AEPD, Francisco Pérez, es difícil extrapolar estos datos a una población de 50 millones de habitantes como la española, si bien calcula que, de media, “cada ciudadano estaría envuelto en una media de cuatro brechas”.

PUBLICIDAD

La gran mayoría de estos casos se debieron a ciberincidentes de tipo ransomware (secuestro de datos) y de intrusiones en sistemas de información. Así, los principales datos filtrados fueron identificativos (nombre, DNI, imágenes de archivo), bancarios (número de cuenta corriente, datos contractuales) y, en algunos casos, datos especiales, como historiales clínicos y otros datos de salud. De los robos registrados, la mitad se debían a ataques complejos y con cierto componente técnico especializado, mientras que “la otra mitad tiene un componente muy claro de fallos humanos o motivos estructurales”, ha advertido Pérez. “La concienciación, sensibilización y educación sigue siendo un elemento muy importante y eso nos permitiría también reducir el número de brechas”, ha subrayado.

Pese al alto número de comunicaciones, tan solo 77 han terminado en procedimientos sancionadores o apercibimientos, más del doble que en 2024 (30 sanciones). Estos procedimientos han derivado en sanciones de 20 millones de euros, un 40% del total recaudado por la AEPD en 2025.

PUBLICIDAD

En total, las sanciones impuestas por la autoridad estatal han sumado 48.108.765 euros, concentradas principalmente en servicios de Internet, comercio, transporte, hostelería y brechas de datos. La multa económica más alta recayó en AENA, por valor de 10 millones de euros, por el uso indebido de sistemas de identificación biométrica a viajeros en ocho aeropuertos.

Un “aluvión de reclamaciones” imposible de atender

El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino Hueso (dcha), y su adjunto, Francisco Pérez Bes (izq).
El presidente de la AEPD, Lorenzo Cotino Hueso (dcha), y su adjunto, Francisco Pérez Bes (izq). (Infobae)

No solo aumentan los incidentes, también las reclamaciones: la AEPD recibió 30.931 denuncias, el número más alto de su historia y un incremento del 64% respecto a 2024. “Este aumento evidencia un mayor conocimiento y concienciación de la ciudadanía”, afirman desde el organismo.

El aluvión de reclamaciones recibido no se ha compaginado con un aumento de los recursos, lamenta la agencia. “Somos una administración pequeñita”, ha expresado Lorenzo Cotino, su presidente, que destaca que “el incremento del 64% de reclamaciones no nos permite centrarnos en lo importante muchas veces”.

“Tenemos prácticamente el mismo personal que cuando las reclamaciones eran una quinta parte, eso es un dato objetivo, y cuando las reclamaciones eran mucho más fáciles, porque el mundo se ha complicado muchísimo”, ha añadido. El presidente prevé que la actividad no cesará de aumentar, especialmente por el uso indebido de la inteligencia artificial. “Lo raro es que no lleguen, porque normalmente la mayoría de usos sensibles de la IA incorporan datos personales. Deberíamos estar sintiendo más esa entrada de reclamaciones, pero hoy por hoy no está”, ha valorado.

Debido a la falta de recursos, el organismo lucha por ser “mucho más eficiente internamente” y concentrar sus recursos escasos en las reclamaciones más importantes “que impactan fuerte con la protección de datos”, ha valorado Pérez. A su vez, la AEPD comenzará este año a actuar de oficio contra la inteligencia artificial “allí donde estamos detectando que quizá no se esté cumpliendo la normativa”.

Temas Relacionados

Agencia Espanola De Proteccion De DatosProtección datosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a 8 los casos y señala que el virus es de la cepa Andes, transmisible entre humanos

El brote del virus, que ha provocado varios contagios y la muerte de tres personas, ha obligado al crucero a permanecer retenido frente a Cabo Verde

Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | La OMS eleva a 8 los casos y señala que el virus es de la cepa Andes, transmisible entre humanos

Roma prohíbe abrir ‘minimercados’ y tiendas de souvenirs en su centro histórico para defenderse del turismo masivo y “luchar por un comercio de calidad”

El Ayuntamiento ha prorrogado las restricciones para preservar el tejido comercial en las zonas más frecuentadas por los turistas, con especial atención en tiendas de recuerdos y locales de alimentación

Roma prohíbe abrir ‘minimercados’ y tiendas de souvenirs en su centro histórico para defenderse del turismo masivo y “luchar por un comercio de calidad”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox vincula la polémica con la inmigración irregular y acusa al Gobierno de permitir la escala “sin ningún control”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Así se vive en el crucero del hantavirus: menú de risotto de calabaza y Coca-Cola, vistas a Cabo Verde y esperando “tener noticias pronto”

Por el momento, desde el interior de la embarcación llegan pocos datos sobre cómo se están viviendo estas horas de incertidumbre

Así se vive en el crucero del hantavirus: menú de risotto de calabaza y Coca-Cola, vistas a Cabo Verde y esperando “tener noticias pronto”

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

El PP se sube al lío político del crucero con hantavirus y entra al choque con la ministra de Sanidad: “No confiamos en su gestión”

Vox compara la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la entrada de migrantes: “Como si no llegaran todos los días”

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve “posible” la rebaja de condena de Aldama pero la mantiene

ECONOMÍA

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%, según Funcas

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”