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Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Esta cantidad de dinero supone la mayor financiación privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas dentro del deporte practicado por mujeres

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Pau Gasol invierte 55 millones en la Liga F
Pau Gasol invierte 55 millones en la Liga F (Composición fotográfica)

Ya es oficial: Pau Gasol es el máximo inversor de la Liga F. El grupo empresarial del jugador de baloncesto, Gasol16 Ventures, estaba dispuesto a destinar 55 millones de euros a la Primera División del fútbol femenino español, pero debía esperar a que los clubes de esta lo aprobaran. Hoy podemos decir que es una realidad.

Los equipos de la Liga F han dado el visto bueno durante la reunión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que ha tenido lugar la mañana de este lunes 29 de junio. Esto supone la mayor inversión privada recibida por una liga de fútbol femenino y una de las más significativas a nivel mundial en la historia de todo el deporte practicado por mujeres.

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La intención de Gasol16 Ventures estaba sobre la mesa desde el pasado 16 de junio. Sin embargo, los contactos con los altos cargos de la competición ya estaban produciéndose meses atrás. En la asamblea, una gran mayoría de clubes, concretamente dos tercios, han aprobado la inversión, que se pondrá en marcha a partir de la próxima temporada.

La distribución de los 55 millones en la Liga F

La Liga F ha informado a través de un comunicado que el acuerdo de los 55 millones de euros de inversión será distribuido en las próximas cuatro temporadas y están orientados al desarrollo de la estructura comercial y operativa de la competición.

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Celebración de un gol del FC Barcelona femenino ante el Real Madrid (Europa Press)
Celebración de un gol del FC Barcelona femenino ante el Real Madrid (Europa Press)

El objetivo de esta inversión es claro, y necesario: el desarrollo de la estructura comercial y operativa de la liga, así como el crecimiento y la consolidación de un modelo sostenible a largo plazo tanto para la competición como para los clubes. También es prioritaria la proyección de las futbolistas en España. Los detalles del acuerdo se presentarán este martes en Madrid por parte del propio Pau Gasol y de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez.

Estos 55 millones son un soplo de aire fresco para una liga que le costaba arrancar a nivel económico, a pesar del triunfo nacional y europeo del FC Barcelona. Aún así, la competición ha alcanzado los 7,5 millones de espectadores esta temporada, un 11,2% más que la anterior.

Por qué es necesaria esta inversión de dinero

La selección española femenina es, actualmente, la mejor del mundo dentro del Ranking FIFA. Vigentes campeonas del mundo y subcampeonas de Europa, así como dobles ganadoras de la Nations League, dejan un palmarés a la altura del fútbol español. A esto le sumamos los cinco balones de oro que acumulan Alexia Putellas y Aitana Bonmatí o las cuatro Champions del FC Barcelona.

Sin embargo, la Liga F no ha terminado de cuajar y de mostrar un modelo atractivo. Sí es cierto que desde la victoria en el Mundial de 2023, el fútbol femenino en nuestro país ha crecido y las audiencias (tanto televisivas como en estadios) también, pero no de la forma que se esperaba.

El problema competitivo del resto de equipos frente al FC Barcelona también ha puesto en alerta la poca expectación que hay por ver quién es el club que ganará la liga y las constantes marchas de jugadoras a otros países como Inglaterra también. De hecho, Alexia Putellas, a falta de confirmación, jugará en el London City Lionesses, el único club independiente del país británico.

El Real Madrid ficha a la delantera sueca Felicia Schröder hasta 2030 (Real Madrid)
El Real Madrid ficha a la delantera sueca Felicia Schröder hasta 2030 (Real Madrid)

A pesar de ello, se están viendo avances más allá de Barcelona, y es que el Real Madrid ha realizado uno de los fichajes más caros del fútbol femenino, o el más caro si se confirman datos oficiales, por la joven promesa sueca Felicia Schröder. El club merengue es consciente de la diferencia que aún tiene con su máximo rival y, por eso, sabe que tiene que gastar dinero para alcanzarle en un mercado muy competitivo fuera de España.

La inversión de Pau Gasol es muy necesaria para que todos los clubes puedan tener fondos que mantengan su estructura competitiva y evitar un éxodo de jugadoras cada temporada que evita formar un conjunto que aspire a algo más que la media tabla o, en el mejor de los casos, quedar terceras para competir en Champions. Habrá que esperar cómo se gestionan los 55 millones de euros, pero es un soplo de esperanza dentro del fútbol femenino español.

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