Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

Una persona revisa información de vuelos y rutas aéreas en su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo de 2026 ha traído consigo la mayor subida de tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones de los últimos años. Movistar, Orange y Vodafone aplican desde enero incrementos medios del 4,74% en los precios de sus paquetes de fibra y móvil, lo que supone un aumento medio de 39 euros al año por cliente, según datos del Instituto del Ahorro de Kelisto.

En algunos casos, la subida supera el 8%, especialmente en los paquetes que incluyen televisión de pago. Este ajuste golpea a millones de hogares españoles y supera ampliamente la inflación, que cerró diciembre en el 2,9%, según los últimos datos publicados por el INE.

Los productos más impactados por las subidas son los paquetes convergentes, que combinan fibra, móvil y, en muchos casos, televisión de pago. En Orange, estos paquetes incrementan su cuota hasta 6 euros mensuales, alcanzando un alza máxima del 8,47%. Movistar también ajusta su oferta de televisión, con subidas que llegan a los 4 euros al mes, por lo que un cliente con varios servicios simultáneos puede llegar a pagar hasta 6 euros adicionales cada mes.

Datos recopilados por Kelisto.

Subidas por operador

El ajuste de tarifas varía de acuerdo con el operador y el producto contratado. Así, Movistar fue la primera en anunciar la subida, aunque mantiene el menor incremento relativo, con una media del 2,24% en sus tarifas de fibra y móvil. Esto se traduce en aumentos de entre 2 y 3 euros mensuales, que se suman a las subidas de diciembre en las líneas móviles más económicas, con incrementos de 1 a 2 euros adicionales al mes. Las nuevas tarifas de la compañía entraron en vigor el 13 de enero e impactan especialmente a quienes combinan varios servicios, como paquetes convergentes, líneas adicionales y televisión.

En el caso de Orange, el incremento afecta a todos los paquetes de fibra y móvil, excepto la opción más económica de 50 euros mensuales. El promedio general es una subida de 4,78 euros por mes, equivalente a un 5,25%, aunque algunos planes, especialmente los que incluyen fútbol, aumentan hasta 6 euros mensuales, con una variación máxima del 8,47%. Estas subidas se aplican desde el 12 de enero.

Vodafone, por su parte, parte de precios iniciales más bajos (desde 40 euros mensuales en sus tarifas convergentes), pero aumenta todas sus opciones en 3 euros al mes, lo que supone una media del 6,72%. Además, las líneas de móvil de contrato suben 1 euro mensual, con mejora en la cantidad de gigas incluidos. Estas modificaciones se implementan desde el 8 de enero.

En el caso de Yoigo, las tarifas sufrieron un encarecimiento medio del 3,86% en diciembre, con aumentos de 2 euros mensuales en las tarifas de datos y de gigas ilimitados. Aunque estos cambios no se consideran directamente en el cálculo de subidas de enero, la media de los cuatro grandes operadores, incluyendo a Yoigo, se sitúa en el 4,52% anual, equivalente a 35,33 euros más por año.

Un ajuste muy por encima de la inflación

El impacto de estas subidas resulta especialmente relevante al observar que el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró 2025 en un 2,9%. “Un año más, las subidas de los grandes operadores están por encima del IPC”, explica Sara Perales, portavoz de telecomunicaciones, lo que puede afectar de forma directa a la economía familiar. Además, los cambios en las plataformas de streaming, con subidas en Disney Plus y HBO Max, y la eliminación de uno de los planes más económicos de Netflix en 2025, han repercutido también en los precios de los paquetes de televisión ofrecidos por las telecos.

Las compañías sostienen que las nuevas tarifas responden a la necesidad de cubrir las inversiones realizadas en conectividad y mejora de la experiencia de usuario, aunque “siguen situándose muy por encima de la inflación media de otros servicios”, explica Perales.

Junto a las subidas de los cuatro grandes operadores, otras compañías han optado por eliminar sus planes más económicos. O2 (filial de Movistar), Lowi (de Vodafone), Pepephone, MásMóvil, Jazztel y Simyo (de Masorange) han retirado sus tarifas de fibra y móvil más baratas durante la segunda mitad de 2025, lo que dificulta aún más encontrar opciones asequibles.

Un ahorro de 235 euros anuales con la opción más barata

Frente a este escenario, Digi anunció que mantendrá sus precios en 2026, desmarcándose de la tendencia general del sector. Su política ha provocado una reacción en cadena, llevando a varios operadores a lanzar promociones exclusivas para portabilidades desde Digi, con rebajas que llegan hasta el 60% en algunos casos. Otras compañías independientes y de menor tamaño también han optado por mantener cuotas bajas, al menos por el momento. “La batalla que presentan los operadores low cost es un alivio para los bolsillos”, subraya Sara Perales.

Según el estudio de Kelisto.es, el coste medio de las opciones más económicas de fibra y dos líneas móviles con más de 10 GB descendió un 4,61% anual al cierre de 2025, lo que representa una bajada de 22,31 euros al año. En los paquetes que incluyen televisión de pago, el descenso fue del 6,05%, o 36 euros anuales. El ahorro potencial para los hogares que buscan la tarifa más básica entre operadores puede alcanzar los 235,46 euros anuales, un 42,09% menos respecto a los precios medios de los paquetes más completos.

“En la práctica, teniendo en cuenta que según el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el gasto por este tipo de paquetes rondaba los 95 euros al mes y que el mercado ofrece planes con estos productos por un precio desde 27 euros mensuales, hay muchos consumidores que podrían estar pagando menos”, advierte Perales.

Una persona trabaja conectada a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo esquivar la escalada de precios

Con el objetivo de ayudar a los usuarios para que la subida de los servicios de las telecos impacte menos en sus bolsillos, desde Kelisto dan una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra analizar si existe permanencia en el contrato actual antes de cambiar de operador, ya que romper el compromiso puede implicar penalizaciones.

También sugieren evaluar las necesidades reales de velocidad de fibra y datos móviles, dado que la mayoría de los hogares no requiere planes con más de 300 Mb de fibra ni más de 100 GB de datos móviles. Otra estrategia consiste en revisar las suscripciones contratadas, como plataformas de streaming o canales premium, y valorar si se aprovechan realmente. Alternar suscripciones según los estrenos y optar por servicios sin permanencia puede reducir el gasto mensual de manera significativa. Revisar las promociones y lo que duran también es importante, al igual que decidir si conviene más contratar todos los servicios juntos o por separado.

“Depende de lo que necesites. Si un operador te ofrece muchos servicios que te interesan, por ejemplo, con fibra, móvil y TV con plataformas de streaming, pero te da demasiados datos o te aplica un precio demasiado elevado, puede que contratar una línea de móvil con una low cost, una tarifa de fibra con descuento y suscribirte a lo que más te interese sin permanencia te compense más en el cómputo final”, aconsejan los expertos del comparador.