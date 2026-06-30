Dos montañeros testifican que Jonathan Andic estaba "en shock" tras la caída de su padre

Martorell (Barcelona), 30 jun (EFE).- Los dos excursionistas que asistieron a Jonathan Andic tras la caída mortal de su padre Isak han asegurado ante la jueza que encontraron al primogénito "bloqueado, afectado y en 'estado de shock'" y han indicado si alguien perdía la línea en ese punto y se precipitaba no tenía donde agarrarse.

Según han informado fuentes judiciales, los dos excursionistas, uno de los cuales llegó a intervenir en las llamadas que Jonathan Andic hizo al teléfono de emergencias 112 para pedir ayuda, han testificado este martes ante la jueza de Martorell que investiga por homicidio al primogénito del fundador de Mango.

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Los dos montañeros han explicado a la jueza que, poco después de iniciar su ruta por Montserrat, encontraron a Jonathan Andic "bloqueado, afectado y en 'estado de 'shock'".

Además, han indicado que le oyeron mientras hablaba con los servicios de emergencia explicando que él iba caminando por delante y oyó un ruido de piedras.

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Uno de los excursionistas incluso intervino en la llamada al 112 para facilitar las coordenadas del lugar.

Posteriormente, este mismo montañero acompañó a Jonathan Andic a la zona del aparcamiento, situada a unos quince minutos a pie, donde ya le asistieron los Bomberos.

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Los dos excursionistas, que hacían esta ruta hacia las Coves del Salnitre una vez al año, han indicado que pese a que consideran que no es un camino peligroso, en el punto de la caída si se "pierde la línea" y alguien se precipita no hay ningún lugar al que poder agarrarse.

La defensa de Jonathan Andic denunció públicamente que los Mossos d'Esquadra excluyeron de su investigación a estos dos excursionistas.

De hecho, la defensa, que localizó a ambos excursionistas, sostiene que impidieron al primogénito que intentara recuperar el chaleco que su padre llevaba en la mano y que quedó tirado en el suelo al borde del precipicio, por el riesgo que comportaba.

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Según la defensa, estos dos testigos no figuraban hasta ahora en la causa porque entienden que el sargento de los Mossos que lideró la investigación consideró que no eran importantes, pese a que tenían el nombre, el DNI y el teléfono de uno de ellos, porque al despedirse de Jonathan se hicieron una llamada perdida para tener sus datos.

Ante la jueza también comparece este martes como testigo la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

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En uno de estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que están incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

La defensa de Jonathan Andic alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

La jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

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Asimismo, la jueza también ha citado para este martes como testigo a la hermana de la psicoterapeuta de los Andic.

Pasadas las 12:30 horas también ha llegado al juzgado para comparecer como testigo Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, que fue la persona a quien primero llamó Jonathan tras la caída mortal de su padre.

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Entre los testigos citados por la jueza, algunos de los cuales comparecerán el próximo viernes, figuran asimismo el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando iba de excursión a solas con su hijo Jonathan. EFE.

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