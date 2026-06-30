La terapeuta de Isak y Jonathan Andic declara ante la jueza por la muerte del fundador de Mango

Arranca la declaración de los testigos para intentar esclarecer el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un barranco a más de 100 metros de altura mientras hacía senderismo con su hijo por la zona de Collbató, en el macizo de Montserrat. Tras la detención de Jonathan Andic el pasado 19 de mayo por su presunta implicación en el trágico fallecimiento de su padre, y su posterior puesta en libertad con cargos hasta que se celebre el juicio en el que figura como único investigado, este martes han empezado las comparencias ante la jueza de varias personas que podrían arrojar algo de luz al suceso con su testimonio.

La protagonista de esta jornada en la que Jonathan no ha acudido a los Juzgados de Martorell -ya que no tenía por qué- ha sido la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, ante las especulaciones de que una "tercera persona" podría haber influido en el presunto homicidio del creador del imperio de la moda.

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La jueza sostiene que el investigado manifestó que mantenía una relación "sin desavenencias" con su padre, pero que del análisis de los mensajes de Whatsapp entre ambos se desprende lo contrario, hasta el punto de que llegó a pedirle una herencia en vida, que Isak Andic se vio obligado a aceptar para seguir manteniendo la relación, una decisión que podría haber estado propiciada por la terapeuta. .

Este martes está previsto que, además de la terapeuta, presten declaración en calidad de testigo la hermana de ésta; la pareja de Isak Andic, Estefania Knuth, y los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic tras la caída de su padre. Y será este viernes 3 de julio cuando declaren ante la jueza las dos hermanas del investigado, Judith y Sarah Antic.

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Cristóbal Martell, abogado del hijo del fundador de Mango, ha evitado revelar cómo se encuentra su cliente y se ha limitado a afirmar que "la investigación sigue en su curso, nada más", mientras que la terapeuta ha guardado un silencio sepulcral a su llegada a los juzgados de Martorell, dejando en el aire si se acogerá al secreto profesional para no desvelar sus conversaciones tanto con Jonathan como con Isak.